O Shakhtar Donetsk está prestes a viver mais uma grande noite europeia. Desta vez, o clube ucraniano irá a Milão, ao San Siro, para enfrentar a Inter e tentar, diferentemente da Inter, que começou muito mal na Champions League, dar sequência à ótima campanha que deixa o Shakhtar logo fora da zona de classificação direta às oitavas de final.





Um clube que, inevitavelmente, precisa lidar no dia a dia com a guerra contra a Rússia que está devastando a Ucrânia e o obriga a ficar longe de Donetsk e a viver praticamente sempre fora de casa.

Para falar sobre o universo do Shakhtar, as estratégias atuais e futuras, as dificuldades de gestão e também as do mercado de transferências, o diretor esportivo Darijo Srna, figura histórica do clube que também atuou na Itália pelo Cagliari, concedeu entrevista exclusiva ao Calciomercato e ao Goal.