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Spurs em apuros! Gastança de verão de £ 320 milhões do Tottenham pode fazer o clube enfrentar violação das regras financeiras da Uefa
O custo de uma revolução no norte de Londres
O Tottenham Hotspur embarcou em um verão recorde de contratações, desembolsando aproximadamente £ 320 milhões para reformular um elenco que evitou por pouco o rebaixamento na última temporada. Sob o comando de De Zerbi, o clube perseguiu agressivamente talentos de primeira linha, quebrando duas vezes seu recorde interno de transferências para garantir os serviços de Mateus Fernandes e Sandro Tonali por um total de £ 185 milhões.
Além das chegadas de destaque para o meio-campo, o Spurs também foi ao Manchester City buscar Savio e Omar Marmoush em um acordo que pode chegar a £ 145 milhões, enquanto garantiu Mykhailo Mudryk, do Chelsea, por empréstimo no último dia da janela, com opção de compra de £ 75 milhões.
O especialista em finanças do futebol Stefan Borson destacou a dimensão desse compromisso, afirmando à talkSPORT: "Eles gastaram muito. Acho que você não teria imaginado um nível de gasto de £ 300 milhões só de entrada. Isso sem nem excluir os adicionais. Acho que algo em torno de £ 300 milhões e provavelmente um pouco mais."
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Receita perdida e a armadilha da folha salarial
A pressão financeira sobre o Tottenham é agravada pela atual ausência do clube em competições europeias, o que impacta significativamente seu resultado financeiro. Sem as lucrativas receitas de televisão e bilheteria associadas à Liga dos Campeões ou à Liga Europa, Borson estima que o clube esteja operando com um enorme déficit em comparação com os anos anteriores.
Ele observou: "Eles gastaram muito pesadamente e, obviamente, provavelmente estão cerca de £ 100 milhões abaixo em receita nesta temporada atual em comparação com a temporada passada, porque não disputam competições europeias." Essa diferença faz do aumento nos gastos com salários de jogadores uma aposta de alto risco para a diretoria.
Borson explicou que o clube efetivamente montou uma estrutura de custos de Liga dos Campeões sem a receita garantida para sustentá-la. Ele acrescentou: "E eles estão bem provavelmente por uma temporada. Então, se não se classificarem nesta temporada, provavelmente estarão bem. Mas vão começar a enfrentar testes se não conseguirem vaga na Liga dos Campeões."
Os rígidos obstáculos regulatórios da Uefa
Ironia das ironias: justamente o sucesso que o Tottenham tanto deseja, o retorno ao futebol europeu, pode provocar uma infração formal às rígidas regras da Uefa. Enquanto os times da Premier League precisam obedecer ao limite de 85% da receita na relação de custo do elenco (SCR), a Uefa exige que aqueles que disputam seus torneios mantenham os custos abaixo de 70%.
Além disso, a Regra de Ganhos do Futebol (FER) da Uefa determina que os clubes não podem exceder uma perda agregada de € 60 milhões ao longo de um período de monitoramento de três anos. Diante do gasto maciço na janela recente, o Tottenham já caminha em uma linha tênue em relação a esses parâmetros continentais específicos.
Ao discutir o impacto potencial, Borson afirmou: "Acho que um ano fora provavelmente é administrável. Eles vão infringir o teste de Ganhos do Futebol se se classificarem para o futebol europeu. De qualquer forma, aconteça o que acontecer agora, eles já estão acima disso. Em uma base de três anos, você só pode ter um impacto máximo de € 60 milhões."
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A necessidade desesperada de vender jogadores
Para mitigar o risco de uma infração, o Tottenham pode ser forçado a considerar saídas significativas de jogadores nas próximas janelas. A menos que o clube consiga gerar lucros substanciais com vendas, a trajetória atual sugere que um choque com o FER é inevitável.
Borson demonstrou ceticismo sobre a capacidade do clube de equilibrar as contas rapidamente, dizendo: "Então, a menos que eles de alguma forma consigam vender alguns jogadores no fim da temporada por grandes lucros, o que eu não acho provável, é provável que estejam em infração imediata da regra de ganhos do futebol."
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