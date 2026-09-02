O Tottenham Hotspur embarcou em um verão recorde de contratações, desembolsando aproximadamente £ 320 milhões para reformular um elenco que evitou por pouco o rebaixamento na última temporada. Sob o comando de De Zerbi, o clube perseguiu agressivamente talentos de primeira linha, quebrando duas vezes seu recorde interno de transferências para garantir os serviços de Mateus Fernandes e Sandro Tonali por um total de £ 185 milhões.

Além das chegadas de destaque para o meio-campo, o Spurs também foi ao Manchester City buscar Savio e Omar Marmoush em um acordo que pode chegar a £ 145 milhões, enquanto garantiu Mykhailo Mudryk, do Chelsea, por empréstimo no último dia da janela, com opção de compra de £ 75 milhões.

O especialista em finanças do futebol Stefan Borson destacou a dimensão desse compromisso, afirmando à talkSPORT: "Eles gastaram muito. Acho que você não teria imaginado um nível de gasto de £ 300 milhões só de entrada. Isso sem nem excluir os adicionais. Acho que algo em torno de £ 300 milhões e provavelmente um pouco mais."