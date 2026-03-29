Dusan Vlahovic está negociando a renovação com a Juventus, mas há uma ameaça para os bianconeri: o Milan.





É o que afirma o SportMediaset, segundo o qual os rossoneri não desistiram do atacante sérvio e estão prontos para entrar nas negociações.





Vlahovic é um antigo alvo do Diavolo, que acaba de fechar mais uma contratação para o ataque do futuro (Andrej Kostic, nascido em 2007, do Partizan Belgrado), e a negociação pode ser reativada justamente no momento em que as conversas entre o ex-jogador da Fiorentina e a Velha Senhora foram retomadas.