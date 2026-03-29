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Sportmediaset - Juventus, o Milan não desiste de Vlahovic: a oferta e o plano dos rossoneri

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D. Vlahovic

A Juventus está trabalhando na renovação do contrato do atacante sérvio, que continua na mira do Milan, pronto para entrar na negociação.

Dusan Vlahovic está negociando a renovação com a Juventus, mas há uma ameaça para os bianconeri: o Milan.


É o que afirma o SportMediaset, segundo o qual os rossoneri não desistiram do atacante sérvio e estão prontos para entrar nas negociações.


Vlahovic é um antigo alvo do Diavolo, que acaba de fechar mais uma contratação para o ataque do futuro (Andrej Kostic, nascido em 2007, do Partizan Belgrado), e a negociação pode ser reativada justamente no momento em que as conversas entre o ex-jogador da Fiorentina e a Velha Senhora foram retomadas.

  • VLAHOVIC-JUVE: NEGOCIAÇÕES PARA A RENOVAÇÃO

    Nos últimos dias, Dusan Vlahovic recebeu em Turim a visita de seu pai, Milos, uma oportunidade para fazer um balanço da situação após o retorno aos gramados.


    Não houve contato com Damien Comolli, que estava fora da Itália durante a visita de Vlahovic Sênior, mas a Juventus continua trabalhando para renovar o contrato do jogador nascido em 2000.


    Por insistência de Luciano Spalletti, o clube reabriu as negociações com o agente Darko Ristic para renovar o contrato assinado em 2022, que permite ao jogador ganhar 12 milhões de euros líquidos nesta temporada.


    A ideia da Juventus é propor um novo contrato não muito longo (dois anos) com um salário mais alto, entre 6,5 e 7 milhões de euros por temporada, sem contar bônus, um pouco inferior ao salário de Kenan Yildiz. Resta resolver a questão das comissões para Ristic e seus colaboradores, que recentemente tem sido o maior obstáculo à renovação.

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  • O PLANO DO MILAN

    É nesse cenário que entra o Milan, que, segundo o SportMediaset, já teria definido uma estratégia para convencer Vlahovic.


    Os rossoneri, segundo a reportagem, poderiam igualar ou ajustar ligeiramente para cima a oferta financeira, oferecendo, porém, mais um ano de contrato, ou seja, um contrato de três anos em vez de dois.

  • VLAHOVIC-MILAN: OS FATORES

    Há alguns fatores a serem considerados. A eventual contratação de Vlahovic teria um impacto significativo no orçamento do Milan, que, no entanto, não precisaria desembolsar dinheiro para adquirir o novo atacante.


    Há também que considerar a situação de Rafael Leão, que, segundo o SportMediaset, poderia deixar Milão no final da temporada, com uma economia no salário que permitiria igualar a oferta feita a Vlahovic.


    No Milan, Vlahovic se reencontraria com Massimiliano Allegri, seu técnico na Juventus por duas temporadas e meia, com quem conquistou a Coppa Italia 2023-24.

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