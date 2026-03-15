Aconteceu de tudo no final da partida entre Inter e Atalanta. Primeiro, os protestos pelo empate da Dea; depois, os protestos por um suposto pênalti decorrente de um contato entre Scalvini e Frattesi. Para o árbitro Manganiello, não houve motivos para intervir em nenhum dos dois casos, mas os nerazzurri reclamam de outro episódio que passou despercebido.
Traduzido por
SportMediaset – Fúria do Inter: pede-se outro pênalti por falta de Ederson em Dumfries, o lance
Segundo o SportMediaset, o que mais irritou o Inter foi o pênalti não marcado a favor de Frattesi, mais do que a suposta falta sobre Dumfries. Em relação ao contato com Scalvini, a AIA teria considerado errada a decisão da equipe de arbitragem e deverá explicar isso também no próximo episódio do Open VAR. Mas, nessa mesma jogada, os nerazzurri também protestaram por um segundo possível pênalti.
Na mesma jogada, haveria, de fato, outro contato duvidoso entre Ederson e Dumfries dentro da grande área. Após o confronto entre Scalvini e Frattesi, a bola segue em direção à linha lateral e, enquanto ainda está dentro da área, o brasileiro e o holandês disputam a posse, iniciando um confronto ombro a ombro que culmina com o primeiro esticando a perna esquerda até derrubar o adversário. Também neste caso, Manganiello não marcou falta nem foi chamado pelo VAR para esclarecer a situação. Trata-se, portanto, de um novo episódio duvidoso que não deixa os nerazzurri satisfeitos.
Dois possíveis pênaltis, ambos negados a um time. Curioso o episódio que envolveu o Inter, mas certamente não inédito. Basta pensar em outro caso neste campeonato em que, ao contrário, quem foi penalizado foi o Milan. É preciso voltar às primeiras partidas desta Série A e, mais precisamente, a um Milan x Bologna em meados de setembro, em que dois possíveis pênaltis na mesma jogada foram negados aos rossoneri e a Nkunku.