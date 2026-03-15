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Redazione Calciomercato

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SportMediaset – Fúria do Inter: pede-se outro pênalti por falta de Ederson em Dumfries, o lance

Mais polêmicas em torno da partida entre Inter e Atalanta: parece que houve um terceiro lance contestado.

Aconteceu de tudo no final da partida entre Inter e Atalanta. Primeiro, os protestos pelo empate da Dea; depois, os protestos por um suposto pênalti decorrente de um contato entre Scalvini e Frattesi. Para o árbitro Manganiello, não houve motivos para intervir em nenhum dos dois casos, mas os nerazzurri reclamam de outro episódio que passou despercebido.

  • Segundo o SportMediaset, o que mais irritou o Inter foi o pênalti não marcado a favor de Frattesi, mais do que a suposta falta sobre Dumfries. Em relação ao contato com Scalvini, a AIA teria considerado errada a decisão da equipe de arbitragem e deverá explicar isso também no próximo episódio do Open VAR. Mas, nessa mesma jogada, os nerazzurri também protestaram por um segundo possível pênalti.

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  • Na mesma jogada, haveria, de fato, outro contato duvidoso entre Ederson e Dumfries dentro da grande área. Após o confronto entre Scalvini e Frattesi, a bola segue em direção à linha lateral e, enquanto ainda está dentro da área, o brasileiro e o holandês disputam a posse, iniciando um confronto ombro a ombro que culmina com o primeiro esticando a perna esquerda até derrubar o adversário. Também neste caso, Manganiello não marcou falta nem foi chamado pelo VAR para esclarecer a situação. Trata-se, portanto, de um novo episódio duvidoso que não deixa os nerazzurri satisfeitos.

    Dois possíveis pênaltis, ambos negados a um time. Curioso o episódio que envolveu o Inter, mas certamente não inédito. Basta pensar em outro caso neste campeonato em que, ao contrário, quem foi penalizado foi o Milan. É preciso voltar às primeiras partidas desta Série A e, mais precisamente, a um Milan x Bologna em meados de setembro, em que dois possíveis pênaltis na mesma jogada foram negados aos rossoneri e a Nkunku.

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