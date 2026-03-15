SportMediaset – Fúria do Inter: pede-se outro pênalti por falta de Ederson em Dumfries, o lance

Na mesma jogada, haveria, de fato, outro contato duvidoso entre Ederson e Dumfries dentro da grande área. Após o confronto entre Scalvini e Frattesi, a bola segue em direção à linha lateral e, enquanto ainda está dentro da área, o brasileiro e o holandês disputam a posse, iniciando um confronto ombro a ombro que culmina com o primeiro esticando a perna esquerda até derrubar o adversário. Também neste caso, Manganiello não marcou falta nem foi chamado pelo VAR para esclarecer a situação. Trata-se, portanto, de um novo episódio duvidoso que não deixa os nerazzurri satisfeitos.

Dois possíveis pênaltis, ambos negados a um time. Curioso o episódio que envolveu o Inter, mas certamente não inédito. Basta pensar em outro caso neste campeonato em que, ao contrário, quem foi penalizado foi o Milan. É preciso voltar às primeiras partidas desta Série A e, mais precisamente, a um Milan x Bologna em meados de setembro, em que dois possíveis pênaltis na mesma jogada foram negados aos rossoneri e a Nkunku.