Sportitalia - Milan, primeiras sondagens sobre Richard Rios, do Benfica: a tentativa frustrada da Roma em 2025 e o interesse também do Napoli

Enquanto se aguarda para ver quais oportunidades concretas surgirão no mercado detransferências, segundo a Sportitalia, o clube rossonero e seu novo diretor de transferências, Hendrik Almstadt, estão começando a sondar algumas possibilidades para reforçar o elenco. Uma delas leva ao Portugal e, mais especificamente, ao Benfica, onde Richard Rios – meio-campista colombiano nascido em 2000 – não está muito satisfeito com sua primeira temporada na Europa. Apesar de ter jogado bastante, 45 partidas, e apresentado números animadores (8 gols e 6 assistências), o ex-jogador do Palmeiras, que também foi alvo de interesse da Roma no verão passado, não descarta a possibilidade de mudar de ares em busca de um novo destino.