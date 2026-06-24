O mercado de transferências do Milan ainda não entrou em pleno andamento, tendo começado, aliás, com um certo atraso em relação aos concorrentes, em parte devido ao longo processo de seleção conduzido por Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic para definir os dirigentes que irão apoiar o novo técnico, Ruben Amorim. O técnico português fez várias ligações nos últimos dias para alguns dos jogadores mais importantes do elenco – principalmente Maignan e Rabiot – para tranquilizá-los sobre o novo projeto técnico e reafirmar a importância deles, mas claramente também espera por reforços para completar o elenco.
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Sportitalia - Milan, primeiras sondagens sobre Richard Rios, do Benfica: a tentativa frustrada da Roma em 2025 e o interesse também do Napoli
OLHOS VOLTADOS PARA PORTUGAL
Enquanto se aguarda para ver quais oportunidades concretas surgirão no mercado detransferências, segundo a Sportitalia, o clube rossonero e seu novo diretor de transferências, Hendrik Almstadt, estão começando a sondar algumas possibilidades para reforçar o elenco. Uma delas leva ao Portugal e, mais especificamente, ao Benfica, onde Richard Rios – meio-campista colombiano nascido em 2000 – não está muito satisfeito com sua primeira temporada na Europa. Apesar de ter jogado bastante, 45 partidas, e apresentado números animadores (8 gols e 6 assistências), o ex-jogador do Palmeiras, que também foi alvo de interesse da Roma no verão passado, não descarta a possibilidade de mudar de ares em busca de um novo destino.
MUITAS PESSOAS GOSTAM
Segundo a Sportitalia, entre os clubes que começaram a se informar sobre sua situação e a fazer as primeiras sondagens estaria o Milan. Contatos informais para avaliar a eventual disponibilidade de se transferir para a Itália e as condições apresentadas pelo Benfica, que há um ano o comprou por cerca de 27 milhões de euros do Palmeiras e fez com que ele assinasse um contrato válido até junho de 2030. Também estariam de olho nele o Atlético de Madrid, o Bournemouth e o Napoli.