A pouco menos de dois meses do fim do campeonato, a Juventus continua em busca da classificação para a Liga dos Campeões. Os bianconeri estão atualmente em quinto lugar, com 54 pontos, a três pontos do Como. Independentemente, porém, da classificação entre os quatro primeiros, Luciano Spalletti, que em breve assinará a renovação até 30 de junho de 2028, teria solicitado seis reforços para a próxima temporada.

O técnico, conforme relatado por Romeo Agresti, tem ideias claras sobre os jogadores de que a Juventus precisa para crescer. O orçamento e a disponibilidade dependerão, sem dúvida, da classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas as estratégias estão começando a se delinear nestes dias.