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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images

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Spalletti pede seis reforços, Yildiz e Bremer são intocáveis: as ideias para uma Juventus candidata ao título

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As ideias de Spalletti para a janela de transferências de verão: seis reforços e dois intocáveis.

A pouco menos de dois meses do fim do campeonato, a Juventus continua em busca da classificação para a Liga dos Campeões. Os bianconeri estão atualmente em quinto lugar, com 54 pontos, a três pontos do Como. Independentemente, porém, da classificação entre os quatro primeiros, Luciano Spalletti, que em breve assinará a renovação até 30 de junho de 2028, teria solicitado seis reforços para a próxima temporada.

O técnico, conforme relatado por Romeo Agresti, tem ideias claras sobre os jogadores de que a Juventus precisa para crescer. O orçamento e a disponibilidade dependerão, sem dúvida, da classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas as estratégias estão começando a se delinear nestes dias.

  • OS SEIS REFORÇOS DE SPALLETTI

    A Juventus precisa de reforços em todas as linhas. Será necessário um goleiro, já que Di Gregorio não convenceu este ano, mas não só isso. A equipe tentará reforçar a defesa, com um zagueiro central e um lateral. Depois, no meio-campo, a linha que este ano ficou mais desfalcada e na qual é preciso um jogador que imponha ordem e outro que traga solidez.

    E, por fim, o ataque. David e Openda não convenceram e vão sair, enquanto é preciso resolver a questão de Vlahovic, cujo contrato expira em 30 de junho de 2026 e cujo futuro ainda está por definir. Independentemente de Vlahovic, no entanto, será necessário pelo menos um atacante. Uma possibilidade é Keinan Davis, da Udinese, embora ainda não haja uma negociação propriamente dita em andamento.

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  • OS INTOCÁVEIS

    Spallettifoi claro com a diretoria, vetando algumas transferências. Os pilares da equipe, os principais jogadores, não serão tocados: Yildiz e Bremer devem ser considerados intocáveis, enquanto outros, apesar de serem considerados jogadores válidos, poderiam ser transferidos. Transferidos, não vendidos a qualquer preço, com a Juventus disposta a ouvir eventuais ofertas.

    São cerca de 13 a 14 os jogadores da Juventus que contam com a confiança do técnico, que deseja, portanto, que seus jogadores-chave permaneçam. Para recomeçar, no próximo ano, com um núcleo sólido e para garantir continuidade em relação ao trabalho realizado nestes meses.

  • QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS

    A Juventus, mesmo sem a Liga dos Campeões, não quer reduzir suas ambições. Serão avaliadas algumas vendas para equilibrar o orçamento, como a de David, que, tendo chegado a título gratuito, pode gerar um lucro significativo.

    Entre o balanço financeiro e os reforços, a Juventus está estudando a melhor estratégia para o próximo ano. Pois, com ou sem Champions, será necessária uma pequena revolução para atender às exigências do técnico, que pede pelo menos seis contratações para ter um time capaz de disputar o Scudetto.

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