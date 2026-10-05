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Spalletti: "Juve, temporada de homens fortes. Meu filho foi embora por minha causa, eu e Carnevali nos abraçamos. Alajbegovic pode surpreender. No ano passado, ofereceu um nível altíssimo"

Juventus

As palavras do técnico da Juventus ao Tuttosport, sobre vários assuntos.

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, concedeu uma entrevista ao Tuttosport. A seguir, a segunda parte, depois da publicada no dia de ontem:


SOBRE A JUVE E OS TORCEDORES - "A Juve não te dá direitos e te mede pelo que você está disposto a dar todos os dias. No futebol, você pode vencer com um único chute no gol, mas é impossível conquistar a estima dos torcedores sem merecê-la. Nós teremos de estar à altura, fazer as pessoas se orgulharem de nós: vamos destruir o campo e gastar a bola, depois veremos aonde essa atitude vai nos levar".



  • SOBRE O FILHO - "Meu filho Federico, quando cheguei à Juventus, me disse: "Você vai mesmo vir para cá? Ok, então eu vou embora". Ele já estava aqui como olheiro e agora foi para o Genoa. Não queria que fosse associado a mim, precisava ter o próprio caminho como caçador de talentos e foi embora de verdade. Ele tinha me dito isso claramente".


    SOBRE A ÚLTIMA TEMPORADA - "O que mais me machucou na última temporada? Não ter mantido o nível altíssimo apresentado durante quase toda a temporada: isso nos custou a Champions".


    SOBRE CARNEVALI - "O que nos une é profissionalismo, amizade e abraços. Os diretores, incluindo Massara e Ottolini, são competentes e confiáveis. Isso basta para eu ficar bem"



  • SOBRE A TEMPORADA - "Com certeza será uma temporada de homens fortes. Para destinos fortes estamos nos preparando e trabalhando, não temos outras saídas. A zona de conforto é ter um destino de alto nível".


    SOBRE MCKENNIE - "Para McKennie, criamos a "zona Weston", ele conhece cada canto do campo. É uma pessoa bonita e viva, ele se mostra sozinho para você. Ele diz: "Eu sou assim". É um grande homem que sabe fazer muitas coisas. É volante, meio-campista, meia-atacante, joga onde quiser. Wes tem a mochila cheia de medalhas para distribuir a quem o treinou e a quem o treinará. A universidade é a nova especialização no futebol: conhecer todo o campo é uma obrigação hoje em dia".



  • SOBRE ALAJBEGOVIC - "Alajbegovic é um daqueles que pode realmente surpreender. Precisamos conseguir criar para ele um contexto mais familiar e tranquilo. Assim, poderá crescer mais rapidamente. É preciso criar uma relação forte entre a equipe e o potencial de cada jogador".



    SOBRE ZHEGROVA - "Se ele só se completasse um pouco mais, vocês verão Zhegrova: ele pode se tornar um top"


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