SOBRE O FILHO - "Meu filho Federico, quando cheguei à Juventus, me disse: "Você vai mesmo vir para cá? Ok, então eu vou embora". Ele já estava aqui como olheiro e agora foi para o Genoa. Não queria que fosse associado a mim, precisava ter o próprio caminho como caçador de talentos e foi embora de verdade. Ele tinha me dito isso claramente".





SOBRE A ÚLTIMA TEMPORADA - "O que mais me machucou na última temporada? Não ter mantido o nível altíssimo apresentado durante quase toda a temporada: isso nos custou a Champions".





SOBRE CARNEVALI - "O que nos une é profissionalismo, amizade e abraços. Os diretores, incluindo Massara e Ottolini, são competentes e confiáveis. Isso basta para eu ficar bem"







