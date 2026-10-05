Luciano Spalletti, técnico da Juventus, concedeu uma entrevista ao Tuttosport. A seguir, a segunda parte, depois da publicada no dia de ontem:





SOBRE A JUVENTUS E A TORCIDA - "A Juventus não te dá direitos e te mede pelo que você está disposto a dar todos os dias. No futebol, você pode vencer com um único chute no gol, mas é impossível conquistar a estima da torcida sem merecê-la. Nós teremos de estar à altura, fazer com que as pessoas se orgulhem de nós: vamos destruir o campo e gastar a bola, depois veremos aonde essa atitude vai nos levar".







