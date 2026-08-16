O Southampton descobriu que a Championship será um cenário implacável nesta temporada ao ser provocado sobre o Spygate no caminho para uma derrota por 2 a 1 para um Watford de cara nova em Vicarage Road.

Disputando sua primeira partida de liga desde o caso de espionagem que levou o clube a ser expulso dos play-offs em maio, a equipe de Eckert não teve resposta para a energia e a tenacidade do time da casa. O ambiente estava carregado desde o início, com os jogadores do Southampton sendo hostilizados também em.

A derrota já deixa o Southampton na lanterna da tabela após a dedução de quatro pontos por causa do escândalo do Spygate. Antes da partida, Eckert havia tentado recolocar o foco no campo, afirmando "Deixe o futebol falar por si" durante seus compromissos de mídia antes do jogo. No entanto, isso se mostrou difícil, já que os fantasmas do verão continuaram a assombrar seu elenco ao longo de noventa minutos complicados em Hertfordshire.