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Southampton é provocado por escândalo de 'Spygate' em retorno de pesadelo à Championship contra o Watford
Horrores para o Southampton enquanto as consequências do Spygate continuam
O Southampton descobriu que a Championship será um cenário implacável nesta temporada ao ser provocado sobre o Spygate no caminho para uma derrota por 2 a 1 para um Watford de cara nova em Vicarage Road.
Disputando sua primeira partida de liga desde o caso de espionagem que levou o clube a ser expulso dos play-offs em maio, a equipe de Eckert não teve resposta para a energia e a tenacidade do time da casa. O ambiente estava carregado desde o início, com os jogadores do Southampton sendo hostilizados também em.
A derrota já deixa o Southampton na lanterna da tabela após a dedução de quatro pontos por causa do escândalo do Spygate. Antes da partida, Eckert havia tentado recolocar o foco no campo, afirmando "Deixe o futebol falar por si" durante seus compromissos de mídia antes do jogo. No entanto, isso se mostrou difícil, já que os fantasmas do verão continuaram a assombrar seu elenco ao longo de noventa minutos complicados em Hertfordshire.
Hornets atacam cedo em meio a erros do Southampton
Os dois gols do Watford saíram de passes errados do Southampton, destacando a falta de compostura da equipe visitante. O chute sem direção de Jack Stephens foi aproveitado por Iker Bravo, reforço de verão vindo da Udinese. O espanhol de 21 anos não hesitou, avançou e empurrou a bola para o gol para abrir o placar.
Em seguida, Amin Nabizada, formado nas categorias de base do Watford, aproveitou outro passe equivocado do Southampton, desta vez de Ryan Manning, para disparar pela direita. Parecia que o adolescente havia adiantado demais a bola ao invadir a área do Southampton, antes de de repente soltar um chute rasteiro no canto inferior oposto.
O Southampton diminuiu a desvantagem no segundo tempo. Cameron Bragg enfiou a bola para Cyle Larin a 9,1 metros do gol, e o internacional canadense finalizou por baixo de Federico Ravaglia aos 56 minutos.
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Southampton ainda está pagando o preço
O Southampton pressionou o gol do Watford no fim, mas Taylor Harwood-Bellis desperdiçou a chance mais clara da equipe. Quando o defensor isolou muito longe um chute nos acréscimos, o homem visto como um dos vilões da saga foi provocado verbalmente por uma sequência de jogadores do Watford. A sombra da investigação continua pairando fortemente, com Eckert já se preparando para uma possível suspensão enquanto o clube aguarda um veredicto final sobre o caso de espionagem.
O ex-atacante do Southampton Kevin Phillips disse à Sky Sports: "A pressão vai começar de novo, não vai? Eles não tiveram um bom desempenho hoje. Você não pode se dar ao luxo de tropeçar quando está quatro pontos atrás. Ainda há um longo caminho pela frente, e eles mostraram na temporada passada que podem engatar uma sequência quando acertam. Não acho que ele tenha escalado o time certo para começar. A pressão está aí, e todos nós sabemos o motivo."
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Dragões Vermelhos atacam nas redes sociais
A gozação com o Southampton continuou durante o verão, com o Wrexham dando uma provocação bem-humorada nos Saints após a divulgação da tabela da Championship.
O Wrexham vai enfrentar o Southampton em setembro e compartilhou seu calendário com a legenda: "Nos levando até a pausa internacional", acompanhada de um emoji de lupa e um de espião. A provocação foi além, com um lembrete adicionado ao calendário dois dias antes da partida dizendo à equipe para "verificar campo de treinamento", uma clara referência ao escândalo do Spygate.
O Wrexham também alterou o escudo do Southampton, adicionando a silhueta de um homem escondido atrás de uma árvore. A imagem fazia referência a fotos vazadas de William Salt, estagiário do Southampton, filmando um treino do Middlesbrough de uma área arborizada durante a investigação.
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