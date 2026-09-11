Lisandro Martinez viveu uma noite marcante em Old Trafford, quando o Manchester United assinalou seu retorno à Liga dos Campeões da Uefa com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah, do Azerbaijão. Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Benjamin Sesko abriram uma vantagem confortável antes de o zagueiro argentino marcar no segundo tempo.

Tendo marcado anteriormente todos os seus três gols pelo Manchester United fora de casa, contra Arsenal, Liverpool e Fulham, Martinez enfim desencantou em casa no M16.

A vitória também garantiu ao United seu primeiro jogo sem sofrer gols na temporada, considerando todas as competições.