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"Sou uma das pessoas mais felizes do mundo!": Lisandro Martinez fala sobre marco emocional em Old Trafford
Martínez coroa retorno europeu memorável
Lisandro Martinez viveu uma noite marcante em Old Trafford, quando o Manchester United assinalou seu retorno à Liga dos Campeões da Uefa com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah, do Azerbaijão. Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Benjamin Sesko abriram uma vantagem confortável antes de o zagueiro argentino marcar no segundo tempo.
Tendo marcado anteriormente todos os seus três gols pelo Manchester United fora de casa, contra Arsenal, Liverpool e Fulham, Martinez enfim desencantou em casa no M16.
A vitória também garantiu ao United seu primeiro jogo sem sofrer gols na temporada, considerando todas as competições.
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Troca de tiradas rápidas com comentaristas
Após o apito final, o perspicaz Martinez pegou Jamie Carragher e Micah Richards de surpresa na CBS Sports com sua brincadeira bem-humorada no pós-jogo. O defensor mostrou seu lado descontraído depois de ajudar o United a manter domínio total ao longo dos 90 minutos.
Ele elogiou seus companheiros de equipe por se imporem fisicamente desde o apito inicial e controlarem o ritmo durante toda a partida.
"Você tem que ir em cada bola como se fosse a última, e acho que foi isso que fizemos hoje", explicou Martinez. "Em cada duelo, fomos muito dominantes."
Zagueiro comemora marco emocionante em casa
Falando após a partida à MUTV, Martínez admitiu que marcar diante da torcida em casa, com sua namorada assistindo das arquibancadas, tornou a ocasião inesquecível. O defensor de 28 anos descreveu o momento como uma alegria pura após uma atuação coletiva dominante.
Ele reconheceu que a energia bruta gerada pelo icônico hino da Liga dos Campeões em Old Trafford pode ser difícil de conter.
"É uma sensação incrível, marcar neste estádio incrível e lindo com essas pessoas e também com a minha namorada estando lá", disse Martínez. "Hoje à noite, honestamente, sou uma das pessoas mais felizes do mundo."
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Manchester United muda o foco para o dérbi de Manchester
Com os três pontos garantidos em seu retorno às competições europeias, Martinez pediu ao elenco que saboreasse o resultado brevemente antes de redirecionar todo o foco para os compromissos domésticos. O United recebe o rival Manchester City em Old Trafford no domingo, em um derby crucial da Premier League.
O defensor insistiu que o elenco precisa levar a mesma mentalidade implacável para o fim de semana.
"Temos que aproveitar e, amanhã, temos que pensar no derby", acrescentou Martinez. "Queremos jogar com uma grande mentalidade e foco, e queremos tentar conquistar os três pontos."
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