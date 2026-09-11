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Alvino Hanafi

Traduzido por

"Sou uma das pessoas mais felizes do mundo!": Lisandro Martinez fala sobre marco emocional em Old Trafford

Manchester United
Liga dos Campeões
L. Martinez

Lisandro Martinez se definiu como "uma das pessoas mais felizes do mundo" após marcar seu primeiro gol em Old Trafford durante a vitória do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah na Liga dos Campeões. O zagueiro argentino elogiou a intensidade incansável da equipe antes de voltar seu foco para o próximo clássico de Manchester.

  • Martínez coroa retorno europeu memorável

    Lisandro Martinez viveu uma noite marcante em Old Trafford, quando o Manchester United assinalou seu retorno à Liga dos Campeões da Uefa com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah, do Azerbaijão. Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Benjamin Sesko abriram uma vantagem confortável antes de o zagueiro argentino marcar no segundo tempo.

    Tendo marcado anteriormente todos os seus três gols pelo Manchester United fora de casa, contra Arsenal, Liverpool e Fulham, Martinez enfim desencantou em casa no M16.

    A vitória também garantiu ao United seu primeiro jogo sem sofrer gols na temporada, considerando todas as competições.

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  • imago-sport-1082837594.jpgPropaganda Photo

    Troca de tiradas rápidas com comentaristas

    Após o apito final, o perspicaz Martinez pegou Jamie Carragher e Micah Richards de surpresa na CBS Sports com sua brincadeira bem-humorada no pós-jogo. O defensor mostrou seu lado descontraído depois de ajudar o United a manter domínio total ao longo dos 90 minutos.

    Ele elogiou seus companheiros de equipe por se imporem fisicamente desde o apito inicial e controlarem o ritmo durante toda a partida.

    "Você tem que ir em cada bola como se fosse a última, e acho que foi isso que fizemos hoje", explicou Martinez. "Em cada duelo, fomos muito dominantes."


  • Zagueiro comemora marco emocionante em casa

    Falando após a partida à MUTV, Martínez admitiu que marcar diante da torcida em casa, com sua namorada assistindo das arquibancadas, tornou a ocasião inesquecível. O defensor de 28 anos descreveu o momento como uma alegria pura após uma atuação coletiva dominante.

    Ele reconheceu que a energia bruta gerada pelo icônico hino da Liga dos Campeões em Old Trafford pode ser difícil de conter.

    "É uma sensação incrível, marcar neste estádio incrível e lindo com essas pessoas e também com a minha namorada estando lá", disse Martínez. "Hoje à noite, honestamente, sou uma das pessoas mais felizes do mundo."

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  • Manchester City FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United muda o foco para o dérbi de Manchester

    Com os três pontos garantidos em seu retorno às competições europeias, Martinez pediu ao elenco que saboreasse o resultado brevemente antes de redirecionar todo o foco para os compromissos domésticos. O United recebe o rival Manchester City em Old Trafford no domingo, em um derby crucial da Premier League.

    O defensor insistiu que o elenco precisa levar a mesma mentalidade implacável para o fim de semana.

    "Temos que aproveitar e, amanhã, temos que pensar no derby", acrescentou Martinez. "Queremos jogar com uma grande mentalidade e foco, e queremos tentar conquistar os três pontos."

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