Doku foi o catalisador da vitória do Manchester City no Etihad, abrindo o placar com uma brilhante jogada individual antes de Erling Haaland e Omar Marmoush garantirem a vitória. Em declarações após a partida, o ponta refletiu sobre o momento em que abriu o placar contra a teimosa defesa do Brentford, que havia frustrado os anfitriões durante uma hora.

“Parece um pouco com aquele contra o Everton. Queríamos cobrar o escanteio curto, eu passo pelo meu marcador e procuro o passe no meio, a bola volta e estou dentro da área, sinto que tenho espaço para chutar e faço isso sem pensar. Estou feliz que tenha entrado”, disse Doku aoprograma Match of the Day da BBC.