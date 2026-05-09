Getty Images Sport
Traduzido por
"Sou um jogador que segue o instinto" - Jeremy Doku nega que seu estilo de jogo tenha mudado, ao abordar a melhora em seu desempenho após o gol contra o Brentford
Doku atribui o gol espetacular ao seu instinto
Doku foi o catalisador da vitória do Manchester City no Etihad, abrindo o placar com uma brilhante jogada individual antes de Erling Haaland e Omar Marmoush garantirem a vitória. Em declarações após a partida, o ponta refletiu sobre o momento em que abriu o placar contra a teimosa defesa do Brentford, que havia frustrado os anfitriões durante uma hora.
“Parece um pouco com aquele contra o Everton. Queríamos cobrar o escanteio curto, eu passo pelo meu marcador e procuro o passe no meio, a bola volta e estou dentro da área, sinto que tenho espaço para chutar e faço isso sem pensar. Estou feliz que tenha entrado”, disse Doku aoprograma Match of the Day da BBC.
- AFP
Estrela belga nega mudança de estilo
Apesar de ter se mostrado mais eficaz no terço final do campo nas últimas semanas — tendo também marcado o gol de empate decisivo contra o Everton na segunda-feira —, Doku foi rápido em descartar as sugestões de que teria alterado radicalmente sua maneira de jogar. O ex-jogador do Rennes acredita que a única diferença é que seu estilo natural de jogo está finalmente se traduzindo em gols de forma consistente.
“Sou um jogador instintivo. Hoje está dando certo. Marquei alguns gols, sempre joguei com instinto, mas agora os gols estão surgindo. Não me tornei um jogador diferente”, explicou Doku. “Senti que, após a primeira chance, o lateral-direito tentou fechar meu pé direito, então abrimos mais pelo lado direito e testamos minha velocidade. No gol, senti que tinha espaço para entrar e tentei chutar.”
Espírito de equipe e o fator "Marmoush"
Além do seu sucesso pessoal, Doku não hesitou em elogiar o esforço coletivo do time e destacou o companheiro Omar Marmoush depois que o atacante egípcio marcou o gol.
“Quando marcamos o gol, surgiu mais espaço e então conseguimos o segundo. Ficamos aliviados e felizes, e sabemos que precisamos de gols. Estou feliz pelo Omar, ele tem treinado muito e isso é fruto do trabalho que ele tem feito, então estou feliz por ele”, observou o belga.
- Getty Images Sport
E agora?
Após a vitória desta noite, o City está a apenas dois pontos do líder Arsenal, faltando apenas três rodadas para o fim da disputa pelo título.
Nas últimas rodadas, o City receberá o Crystal Palace antes de viajar para enfrentar o Bournemouth, retornando ao Etihad para um confronto em casa contra o Aston Villa. Já o Arsenal, líder do campeonato, viajará para enfrentar o West Ham, receberá o Burnley e encerrará sua campanha com uma viagem para enfrentar o Crystal Palace fora de casa.