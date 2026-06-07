"Sou um grande fã do Hansi Flick!" - Pep Guardiola elogia o "atraente" Barcelona sob o comando do técnico alemão, mas o ex-treinador do Manchester City faz um alerta sobre a Liga dos Campeões ao seu antigo clube

Desde sua chegada ao clube catalão, Flick levou o Barça a dois títulos consecutivos da La Liga, sendo eleito o melhor técnico da divisão em cada uma dessas temporadas. Apesar do sucesso nacional, porém, o time não conseguiu dar o salto necessário na Liga dos Campeões, tendo conquistado a competição europeia pela última vez em 2015.

Ao discursar na inauguração de uma nova Cruyff Court em sua antiga escola, La Salle Manresa, Guardiola não escondeu sua admiração pela direção que o gigante catalão está tomando sob o comando do técnico alemão. Apesar da pressão que sempre acompanha o cargo no Camp Nou, o lendário estrategista acredita que a base é sólida.

“Sou um grande fã do Hansi, da maneira como eles trabalham, e isso já faz muitos anos”, disse Guardiola aos repórteres. “Eles são jogadores do Barça; sejam da La Masia ou de fora, jogam muito bem. Tiveram dois anos extraordinários, além dos resultados, pelo excelente desempenho e pelo fato de ser tão atraente vê-los jogar.”