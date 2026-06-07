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"Sou um grande fã do Hansi Flick!" - Pep Guardiola elogia o "atraente" Barcelona sob o comando do técnico alemão, mas o ex-treinador do Manchester City faz um alerta sobre a Liga dos Campeões ao seu antigo clube
Guardiola elogia a "atraente" era de Flick
Desde sua chegada ao clube catalão, Flick levou o Barça a dois títulos consecutivos da La Liga, sendo eleito o melhor técnico da divisão em cada uma dessas temporadas. Apesar do sucesso nacional, porém, o time não conseguiu dar o salto necessário na Liga dos Campeões, tendo conquistado a competição europeia pela última vez em 2015.
Ao discursar na inauguração de uma nova Cruyff Court em sua antiga escola, La Salle Manresa, Guardiola não escondeu sua admiração pela direção que o gigante catalão está tomando sob o comando do técnico alemão. Apesar da pressão que sempre acompanha o cargo no Camp Nou, o lendário estrategista acredita que a base é sólida.
“Sou um grande fã do Hansi, da maneira como eles trabalham, e isso já faz muitos anos”, disse Guardiola aos repórteres. “Eles são jogadores do Barça; sejam da La Masia ou de fora, jogam muito bem. Tiveram dois anos extraordinários, além dos resultados, pelo excelente desempenho e pelo fato de ser tão atraente vê-los jogar.”
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A zona de perigo da Liga dos Campeões
Embora o estilo de jogo tenha conquistado Guardiola, ele não hesitou em destacar a imprevisibilidade das eliminatórias. A seca de dez anos do Barcelona na Liga dos Campeões continua sendo um ponto de discórdia, mas o homem que conquistou dois títulos europeus com os blaugranas alertou que o sucesso continental não deve ser o único parâmetro para avaliar a saúde de um projeto.
“A Liga dos Campeões destrói projetos, espero que não seja esse o caso e que o fato de não vencê-la não condicione todo o resto”, alertou. “A La Liga é que dá consistência. Na Liga dos Campeões, é preciso chegar bem ao final, sem lesões; a influência dos árbitros é grande nesta competição.”
Foco na consistência interna
Para Guardiola, o trabalho diário e os títulos do campeonato nacional são o que realmente define o legado de uma equipe. Ele pediu à diretoria do Barcelona e aos torcedores que não percam de vista o panorama geral caso não tenham sucesso na Europa, como aconteceu na última temporada contra o Atlético de Madrid nas quartas de final.
“O importante é que o dia a dia seja bom, que a equipe continue a crescer e que não pensem que, por não chegar à final da Liga dos Campeões ou não vencê-la, a temporada seja ruim”, explicou Guardiola. “O que marca a base de uma temporada são os títulos do campeonato.”
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Planos futuros e rumores sobre transferências
Depois de encerrar recentemente sua trajetória de dez anos repleta de títulos no City, Guardiola também falou sobre seu próprio futuro e sobre a qualidade de estrelas como Bernardo Silva. Embora tenha brincado sobre se tornar professor em sua antiga escola, seu futuro profissional continua sendo um mistério até mesmo para ele.
“Agora quero me estabelecer aqui por um tempo e ver o que vou fazer. Nem eu mesmo sei”, admitiu. Quando questionado sobre a adequação de Bernardo Silva ao Barça, ele foi categórico: “Bernardo se adaptaria a qualquer time. Ele é bom demais.” Da mesma forma, elogiou Julián Álvarez, observando que “o City tem todos eles muito bons”.