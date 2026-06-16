“Sou um dos melhores” - William Saliba se destaca, apesar de o zagueiro do Arsenal e da seleção francesa admitir que “não é uma estrela como Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé”

Saliba passou por uma transformação notável desde que voltou ao norte de Londres, após uma série de empréstimos na Ligue 1. Agora um titular incontornável no time de Mikel Arteta, o zagueiro desenvolveu uma autoconfiança robusta que combina com sua presença física em campo. Embora tenha um palmarés modesto, incluindo dois Community Shields, sua confiança em suas próprias habilidades é inabalável, enquanto busca adicionar títulos importantes ao seu currículo.

“São os troféus que fazem as pessoas se lembrarem de você”, disse Saliba à GQ. “O futebol é um esporte coletivo. Ainda me faltam os grandes títulos, e quando eu os conquistar, será ainda melhor. Acredito que sou um dos melhores zagueiros do mundo.”

Seu técnico tem sido fundamental nesse desenvolvimento, e Saliba revelou que Arteta queria que os adversários ficassem com medo ao vê-lo na escalação.