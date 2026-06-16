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“Sou um dos melhores” - William Saliba se destaca, apesar de o zagueiro do Arsenal e da seleção francesa admitir que “não é uma estrela como Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé”
A ascensão ao status de elite
Saliba passou por uma transformação notável desde que voltou ao norte de Londres, após uma série de empréstimos na Ligue 1. Agora um titular incontornável no time de Mikel Arteta, o zagueiro desenvolveu uma autoconfiança robusta que combina com sua presença física em campo. Embora tenha um palmarés modesto, incluindo dois Community Shields, sua confiança em suas próprias habilidades é inabalável, enquanto busca adicionar títulos importantes ao seu currículo.
“São os troféus que fazem as pessoas se lembrarem de você”, disse Saliba à GQ. “O futebol é um esporte coletivo. Ainda me faltam os grandes títulos, e quando eu os conquistar, será ainda melhor. Acredito que sou um dos melhores zagueiros do mundo.”
Seu técnico tem sido fundamental nesse desenvolvimento, e Saliba revelou que Arteta queria que os adversários ficassem com medo ao vê-lo na escalação.
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Humildade entre as superestrelas
Apesar de ser considerado um dos principais zagueiros, Saliba está plenamente ciente da hierarquia da fama dentro da seleção francesa. Tendo crescido em Bondy, o mesmo subúrbio de Paris que Mbappé, ele compreende a diferença entre o jogador que dá conta do recado na defesa e os ícones do ataque que dominam as manchetes.
Ele admitiu que, embora talvez não tenha o mesmo carisma de “estrela” que os atacantes, sua contribuição em sua função específica é igualmente de alto nível.
“Deus decidiu que eu seria zagueiro central, e estou muito feliz com isso”, explicou ele. “Quando você é criança, tende a prestar mais atenção nos atacantes — aqueles que marcam gols, que dão os passes decisivos; são eles que mais te empolgam. Se eu pudesse, teria sido atacante e marcado 30 gols por temporada. Não sou uma estrela como Mbappé ou Dembélé, mas na minha posição sou um dos melhores.”
Liderança e o vestiário da seleção francesa
No elenco repleto de estrelas dos Les Bleus, Saliba se vê como um líder que se destaca mais pelas ações do que pelo domínio verbal. Ele contrasta seu estilo com o de jogadores mais expressivos, como Mike Maignan ou Mbappé, preferindo exercer sua influência por meio da organização defensiva em campo. Inspirando-se no lendário Raphaël Varane, Saliba busca liderar pelo exemplo e vencendo seus duelos individuais.
“É claro que não sou do tipo que vai falar alto no vestiário como Maignan ou Mbappé”, admitiu Saliba. “Mas, como zagueiro, sigo o princípio de que é preciso conversar bastante com os companheiros em campo, porque você vê tudo. Então, tento fazer isso. E, além disso, jogar bem e vencer meus duelos. É assim que você deixa sua marca em um time.”
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Ambições na Copa do Mundo e vingança
De olho na Copa do Mundo, Saliba está motivado por sua experiência como reserva no Catar, onde disputou apenas 27 minutos em campo. Ele encara o próximo torneio como sua verdadeira estreia no cenário mundial. A derrota na final de 2022 continua sendo uma fonte de motivação para o francês, que está ansioso pela oportunidade de enfrentar a Argentina novamente e superar a decepção da competição anterior.
Saliba identificou várias ameaças importantes às esperanças da França de conquistar o terceiro título, citando Argentina, Espanha, Brasil, Inglaterra e Portugal como principais adversários. “Argentina. Quando um time te derrota da maneira como eles nos derrotaram, você quer jogar contra eles de novo. Você quer vingança”, disse ele.