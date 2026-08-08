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“Sou seu guerreiro!”: Arsenal conclui transferência bombástica da estrela do Newcastle, Bruno Guimaraes
Arsenal fecha com alvo de longa data para o meio-campo
O Arsenal oficialmente confirmou a contratação de Guimaraes junto ao Newcastle, com o meio-campista brasileiro assinando um contrato de longo prazo no Emirates Stadium. A transferência encerra sua passagem de quatro temporadas e meia pelo St James’ Park, onde ele fez quase 200 partidas.
Guimaraes disse acreditar que o Arsenal é o clube certo para a próxima etapa de sua carreira. O ex-meio-campista do Lyon deixou claro que suas ambições vão além de simplesmente se juntar a um novo time, com títulos e um lugar na história do clube entre seus objetivos.
Guimaraes promete dar o seu melhor
Em sua primeira entrevista oficial como jogador do Arsenal, Guimaraes explicou por que estava pronto para a mudança. O meio-campista também destacou as qualidades que acredita que levará para seu novo time.
"Estou muito empolgado", admitiu. "Estou em um momento da minha vida em que preciso de um desafio como este. Quero ganhar títulos, quero fazer história e acho que estou no lugar certo para isso. Estou muito animado para começar."
"Posso passar a bola, correr muito e jogar como um guerreiro, nunca vou desistir. Vou tentar ajudar a equipe, [sou] bom com a bola, sereno, muito calmo e, às vezes, posso marcar alguns gols. Espero deixar todo mundo muito, muito feliz aqui.
Mentalidade de guerreiro para o Arsenal
Guimaraes construiu uma reputação por sua abordagem combativa e capacidade técnica, e está ansioso para levar essa mentalidade ao Arsenal. Ele se descreveu como um "guerreiro" e ressaltou sua determinação de continuar lutando pelo time.
"É enorme o que eu fiz até agora, mas eu quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero conquistar mais troféus na minha carreira, e acho que estou no lugar certo, no auge, aos 28 anos", explicou.
"Estou muito empolgado para me juntar ao clube. Aqui, vestindo essa camisa, você tem que buscar conquistar troféus, vencer tudo o que pudermos e fazer história. Quero colocar meu nome na história do clube. Um dia, quando eu sair, quero que jogadores venham para cá e digam: eu quero fazer exatamente o que Bruno fez pelo clube. Acho que essa é a melhor coisa que um jogador pode fazer pelo clube: criar história e inspirar os jovens."
Guimaraes acrescentou: "A mensagem para mim é obrigado por tudo o que vocês fizeram. Todas as mensagens que vocês me enviaram, estou muito empolgado para me juntar a vocês. Vou dar o meu melhor, eu prometo. Como eu disse, sou o guerreiro de vocês, nunca vou desistir. Espero que possamos criar muitas, muitas boas memórias juntos."
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Guimaraes se prepara para a vida no Arsenal
Guimaraes deve se juntar imediatamente aos seus novos companheiros de equipe ao iniciar sua trajetória no Arsenal. Seu foco imediato será se adaptar ao novo ambiente e mostrar aos torcedores as qualidades que o fizeram se mostrar determinado a assumir este desafio.
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