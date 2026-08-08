“Sou seu guerreiro!”: Arsenal conclui transferência bombástica da estrela do Newcastle, Bruno Guimaraes

Guimaraes construiu uma reputação por sua abordagem combativa e capacidade técnica, e está ansioso para levar essa mentalidade ao Arsenal. Ele se descreveu como um "guerreiro" e ressaltou sua determinação de continuar lutando pelo time.

"É enorme o que eu fiz até agora, mas eu quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero conquistar mais troféus na minha carreira, e acho que estou no lugar certo, no auge, aos 28 anos", explicou.

"Estou muito empolgado para me juntar ao clube. Aqui, vestindo essa camisa, você tem que buscar conquistar troféus, vencer tudo o que pudermos e fazer história. Quero colocar meu nome na história do clube. Um dia, quando eu sair, quero que jogadores venham para cá e digam: eu quero fazer exatamente o que Bruno fez pelo clube. Acho que essa é a melhor coisa que um jogador pode fazer pelo clube: criar história e inspirar os jovens."

Guimaraes acrescentou: "A mensagem para mim é obrigado por tudo o que vocês fizeram. Todas as mensagens que vocês me enviaram, estou muito empolgado para me juntar a vocês. Vou dar o meu melhor, eu prometo. Como eu disse, sou o guerreiro de vocês, nunca vou desistir. Espero que possamos criar muitas, muitas boas memórias juntos."