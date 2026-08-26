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'Sou o responsável' - Martin O'Neill assume a culpa após o Celtic sofrer um colapso humilhante na Liga dos Campeões contra o LASK
LASK completa virada impressionante
O Celtic desperdiçou uma vantagem confortável de 4 a 0 no placar agregado, e o LASK protagonizou uma reação implacável para eliminar o campeão escocês da fase qualificatória da Champions League. O gol de Callum McGregor no início da partida, na Áustria, parecia selar a classificação após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, mas os gols de Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran e Florian Flecker levaram a decisão para a prorrogação. Adeniran então marcou novamente aos 105 minutos para confirmar uma extraordinária vitória por 5 a 4 no placar agregado.
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Saída precoce prejudica o recrutamento
O'Neill admitiu que ficar fora da fase de liga pelo segundo ano seguido é um golpe enorme que enfraquece diretamente o poder de atração do clube no mercado de transferências.
Lamentando o colapso do seu time no segundo tempo, ele disse: "Sabemos que estamos a um milhão de milhas de ser um produto acabado; isso é absolutamente verdade. Já pensávamos isso de qualquer forma. Mas sentíamos que, se nos classificássemos para a Champions League, haveria jogadores que gostariam de vir exatamente por esse motivo. Não será esse o caso. Mas vamos ver.
"Quando vejo que estamos abaixo, e talvez falando de estar a um milhão de milhas de distância, jogamos brilhantemente na outra noite, brilhantemente no jogo; eles [LASK] também eram uma ótima equipe, marcaram alguns gols brilhantes. E ficamos bem aquém, especialmente no segundo tempo."
Treinador assume toda a culpa
O LASK dominou completamente a partida, bombardeando o gol do Celtic com 40 finalizações, que valeram 4,8 gols esperados (xG), além de criar 10 grandes chances. O Celtic praticamente não ofereceu nada como resposta, conseguindo apenas oito chutes e um mísero 0,5 de xG ao longo de 120 minutos.
Refletindo sobre a capitulação, O'Neill acrescentou: "Sou responsável por isso. Sem dúvida. Naturalmente, levei muito tempo para superar a final da Copa da Uefa em 2003, mas isso foi extremamente decepcionante. No contexto das coisas, uma foi uma final que teria sido fantástico vencer; esta foi uma partida de qualificação da qual deveríamos ter conseguido passar."
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Celtic busca redenção doméstica
O Celtic agora precisa se recalibrar rapidamente para a fase de liga da Liga Europa, enquanto tenta curar suas feridas psicológicas antes de voltar aos compromissos domésticos neste fim de semana. O'Neill tem uma tarefa imediata de dar solidez a uma linha defensiva alarmante e restaurar a moral abalada no vestiário. A diretoria do Celtic também enfrenta uma reta final decisiva na janela de transferências para reforçar o elenco e defender o título da liga conquistado na última temporada.
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