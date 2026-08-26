O'Neill admitiu que ficar fora da fase de liga pelo segundo ano seguido é um golpe enorme que enfraquece diretamente o poder de atração do clube no mercado de transferências.

Lamentando o colapso do seu time no segundo tempo, ele disse: "Sabemos que estamos a um milhão de milhas de ser um produto acabado; isso é absolutamente verdade. Já pensávamos isso de qualquer forma. Mas sentíamos que, se nos classificássemos para a Champions League, haveria jogadores que gostariam de vir exatamente por esse motivo. Não será esse o caso. Mas vamos ver.

"Quando vejo que estamos abaixo, e talvez falando de estar a um milhão de milhas de distância, jogamos brilhantemente na outra noite, brilhantemente no jogo; eles [LASK] também eram uma ótima equipe, marcaram alguns gols brilhantes. E ficamos bem aquém, especialmente no segundo tempo."