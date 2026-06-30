“Sou o número 10 do Barça” - Lamine Yamal aceita a pressão de ser a estrela da Espanha e dá notícias sobre sua condição física para a Copa do Mundo de 2026

Em entrevista ao Tiempo de Juego, Yamal falou sobre as imensas expectativas que recaem sobre seus ombros à medida que a Espanha avança na Copa do Mundo de 2026. O adolescente reconheceu que os torcedores, naturalmente, esperam que seus talentos ofensivos mais empolgantes façam a diferença.

Em vez de se esquivar dos holofotes, Yamal aceitou com confiança seu papel como figura de destaque tanto no clube quanto na seleção. “Entendo que as pessoas vão se concentrar no jogador que mais empolga. Pedri e Rodri são ótimos, mas a pressão recai sobre mim, pois sou o camisa 10 do Barça, o ponta. Mas estou feliz com isso; a pressão surge quando você não consegue fazer o que esperam de você, mas eu consigo”, explicou Yamal.