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“Sou o número 10 do Barça” - Lamine Yamal aceita a pressão de ser a estrela da Espanha e dá notícias sobre sua condição física para a Copa do Mundo de 2026
Lidando com o peso das expectativas
Em entrevista ao Tiempo de Juego, Yamal falou sobre as imensas expectativas que recaem sobre seus ombros à medida que a Espanha avança na Copa do Mundo de 2026. O adolescente reconheceu que os torcedores, naturalmente, esperam que seus talentos ofensivos mais empolgantes façam a diferença.
Em vez de se esquivar dos holofotes, Yamal aceitou com confiança seu papel como figura de destaque tanto no clube quanto na seleção. “Entendo que as pessoas vão se concentrar no jogador que mais empolga. Pedri e Rodri são ótimos, mas a pressão recai sobre mim, pois sou o camisa 10 do Barça, o ponta. Mas estou feliz com isso; a pressão surge quando você não consegue fazer o que esperam de você, mas eu consigo”, explicou Yamal.
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Yamal afirma estar em plena forma
Além de falar sobre a pressão, Yamal deu uma atualização importante sobre sua condição física. Tendo chegado ao torneio com uma contusão, o ponta foi poupado com cuidado durante as partidas iniciais.
No entanto, ele agora se declarou pronto para ter participação de destaque, embora tenha deixado a decisão final a cargo do técnico. “Estou muito bem, muito feliz. Treinei com muita vontade e estou animado por chegar a este momento. Estou em 90-80% e melhorando, não estou piorando. Estou pronto para os 90 minutos”, afirmou Yamal. Ele acrescentou: “O técnico decide, vou dizer a ele como estou me sentindo e se consigo aguentar. Se perceber que há uma chance mínima, não vou me arriscar para evitar me machucar, mas treino com tudo.”
As emoções da Copa do Mundo e a priorização dos resultados
A Espanha chegou ao torneio como grande favorita, mas seu desempenho geral tem sido alvo de críticas. Yamal foi sincero sobre o nível atual da seleção, ressaltando que garantir vitórias continua sendo a prioridade.
“Nosso nível é o mesmo da Eurocopa? Já joguei bem muitas vezes pelo Barça e fomos eliminados, mas o importante é vencer”, comentou. Ao refletir sobre seu primeiro gol no torneio, o atacante revelou seu imenso orgulho, mantendo sua habitual calma. “Nunca senti tanta felicidade; a Copa do Mundo é diferente, e é com a sua seleção. Eu nunca fico emocionado, não choro. Chorei quando me machuquei, quando vi minha mãe chorar. Se eu ganhar a Copa do Mundo, não vou chorar, é impossível.”
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O que vem a seguir para a Espanha e Yamal?
A Espanha enfrenta a Áustria nas oitavas de final, onde Yamal espera ser titular e, finalmente, jogar os 90 minutos completos. Com a fase de grupos já encerrada, a seleção precisa recuperar rapidamente sua fluidez no ataque. Se Yamal conseguir reproduzir em campo internacional o brilhante desempenho que vem apresentando no clube, a Espanha terá uma chance real de avançar bem longe na fase eliminatória.