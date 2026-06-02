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"Sou do tipo tudo ou nada" - Maya Jama se pronuncia após a separação do zagueiro do Manchester City, Ruben Dias
Jama quebra o silêncio
Maya Jama falou publicamente pela primeira vez sobre seu rompimento com Dias, dando uma visão sobre sua maneira de encarar os relacionamentos. Ao recorrer às redes sociais para responder a uma discussão em um podcast sobre sua vida pessoal, a cantora de 31 anos explicou sua filosofia sobre namorar sob os holofotes.
“A verdade é que, mesmo quando tentei manter meus relacionamentos em segredo, acabamos sendo fotografados de qualquer maneira. Sou uma garota do tipo tudo ou nada, não namoro por namorar, então sim, vou amar intensamente ou não amar de jeito nenhum, e se acabar, acabou. Decidi há muito tempo não basear minhas decisões pessoais na opinião pública”, escreveu ela.
A estrela, que recentemente voltou às telas para a última temporada de Love Island, pareceu sinalizar ainda mais seu novo capítulo ao postar um vídeo de si mesma cantando sobre “mudanças”.
A separação marca o fim de um relacionamento que teria começado depois que o casal se conheceu em novembro de 2024, antes de finalmente confirmarem o relacionamento ao público em abril do ano seguinte.
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Dias nega as acusações de trapaça
Enquanto Jama se concentrou em seu crescimento pessoal, Dias adotou uma abordagem mais direta em relação aos rumores da imprensa sensacionalista que têm circulado desde o rompimento. O zagueiro do Manchester City se viu obrigado a se pronunciar depois que notícias sugeriram que ele teria sido infiel, ressaltando que as especulações já estavam começando a afetar seus familiares.
Em uma longa declaração, Dias explicou sua decisão de se manifestar: “Sinto que, quando meu avô de 85 anos me pergunta se eu traí minha namorada porque viu isso repetidamente no noticiário, é aí que traço a linha entre o que é aceitável e o que não é.”
Ele acrescentou: “Maya e eu sempre tivemos um relacionamento baseado no respeito mútuo. Nenhuma linha foi ultrapassada nesse sentido.”
Atividade nas redes sociais sob fogo cruzado
Apesar das negativas, continuaram a surgir relatos sobre a atividade do zagueiro nas redes sociais durante os últimos meses do relacionamento. Alegou-se que Dias teria usado uma tática conhecida como “toe-dipping”, que consiste em seguir e rapidamente deixar de seguir influenciadoras para avaliar o interesse.
Fontes afirmaram que ele teria se envolvido com a modelo Catarina Duraes e outra mulher chamada Claire no final de 2025 e início de 2026, embora não haja evidências de infidelidade física.
Dias criticou essas narrativas como “clickbait”, sustentando que o fim de um relacionamento nem sempre requer uma traição de uma das partes.
Ele acrescentou: “Sempre optei por permanecer em silêncio sobre esses assuntos, pois minha vida pessoal é da minha conta. Mas também acredito que é errado mentir para as pessoas e retratar uma imagem oposta de alguém apenas para atrair cliques.”
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A atenção volta-se para o campo
À medida que a poeira assenta em sua vida pessoal, Dias prepara-se agora para a seleção, enquanto Portugal se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Com o torneio se aproximando, a seleção portuguesa enfrenta um grupo que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.
Dias buscará deixar para trás as distrações fora de campo enquanto lidera a defesa de seu país em busca da glória mundial neste verão.