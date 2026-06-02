"Sou do tipo tudo ou nada" - Maya Jama se pronuncia após a separação do zagueiro do Manchester City, Ruben Dias

Maya Jama falou publicamente pela primeira vez sobre seu rompimento com Dias, dando uma visão sobre sua maneira de encarar os relacionamentos. Ao recorrer às redes sociais para responder a uma discussão em um podcast sobre sua vida pessoal, a cantora de 31 anos explicou sua filosofia sobre namorar sob os holofotes.

“A verdade é que, mesmo quando tentei manter meus relacionamentos em segredo, acabamos sendo fotografados de qualquer maneira. Sou uma garota do tipo tudo ou nada, não namoro por namorar, então sim, vou amar intensamente ou não amar de jeito nenhum, e se acabar, acabou. Decidi há muito tempo não basear minhas decisões pessoais na opinião pública”, escreveu ela.

A estrela, que recentemente voltou às telas para a última temporada de Love Island, pareceu sinalizar ainda mais seu novo capítulo ao postar um vídeo de si mesma cantando sobre “mudanças”.

A separação marca o fim de um relacionamento que teria começado depois que o casal se conheceu em novembro de 2024, antes de finalmente confirmarem o relacionamento ao público em abril do ano seguinte.