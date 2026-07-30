Essa próxima "bomba" é amplamente apontada como Savinho, que, segundo informações, está pressionando o Manchester City a autorizar sua mudança para o norte de Londres. A chegada do brasileiro reforçaria um setor ofensivo já caro e que recentemente se beneficiou da aquisição de Mateus Fernandes por £85 milhões. De Zerbi confirmou que o clube está priorizando atacantes que possam se adaptar às suas exigências táticas específicas para os laterais.

"Um ponta pode ser um ponta bem aberto, alguém capaz de puxar para dentro, um ponta sem um lateral, um ponta capaz de jogar com o lateral", explicou o técnico. "Temos quatro grandes laterais no momento, talvez os quatro laterais mais importantes do mundo, porque acho que Pedro Porro é o melhor lateral-direito do mundo, com [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, e Djed Spence pode jogar pela direita e pela esquerda.

"Antes de trazer um ponta, temos de considerar o lateral, porque começamos pelo lateral, pelo jogador que já temos, não?"

Ao ser questionado se o próximo negócio estava perto, ele respondeu: "Espero que sim, mas com certeza não está concluído."



