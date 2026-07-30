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“Sou como um tubarão!”: Roberto De Zerbi diz que o Tottenham fará mais contratações nesta janela de transferências depois de gastar quase £ 240 milhões já
A mentalidade de "tubarão" no mercado
De Zerbi deu uma atualização sobre a campanha de contratações do Tottenham, deixando claro que seu apetite por novos talentos continua longe de estar saciado. Ao falar sobre sua abordagem agressiva para contratar jogadores, o ex-técnico do Brighton usou uma metáfora marcante para descrever seus métodos.
"No mercado de transferências, quando eu quero um jogador, viro como um tubarão. Sem chance de dizer não!", disse o italiano ao Football London.
Os gastos já atingiram níveis impressionantes, mas De Zerbi insiste que o trabalho está apenas parcialmente concluído. "O mercado de transferências com certeza não acabou, mas completamos 60 por cento do nosso projeto no mercado de transferências. Agora temos outra bomba!", acrescentou.
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Montando o setor ofensivo
Essa próxima "bomba" é amplamente apontada como Savinho, que, segundo informações, está pressionando o Manchester City a autorizar sua mudança para o norte de Londres. A chegada do brasileiro reforçaria um setor ofensivo já caro e que recentemente se beneficiou da aquisição de Mateus Fernandes por £85 milhões. De Zerbi confirmou que o clube está priorizando atacantes que possam se adaptar às suas exigências táticas específicas para os laterais.
"Um ponta pode ser um ponta bem aberto, alguém capaz de puxar para dentro, um ponta sem um lateral, um ponta capaz de jogar com o lateral", explicou o técnico. "Temos quatro grandes laterais no momento, talvez os quatro laterais mais importantes do mundo, porque acho que Pedro Porro é o melhor lateral-direito do mundo, com [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, e Djed Spence pode jogar pela direita e pela esquerda.
"Antes de trazer um ponta, temos de considerar o lateral, porque começamos pelo lateral, pelo jogador que já temos, não?"
Ao ser questionado se o próximo negócio estava perto, ele respondeu: "Espero que sim, mas com certeza não está concluído."
Sancionar a saída de um capitão
Enquanto novos rostos estão chegando, algumas figuras importantes se preparam para se despedir. De Zerbi confirmou que não vai impedir a saída do capitão Cristian Romero, que busca um retorno à Serie A. O diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, já reconheceu que há discussões ativas em andamento para levar o finalista da Copa do Mundo de 2026 para San Siro.
"Romero, como jogador, é um dos melhores zagueiros do mundo, mas no fim eu disse que quero respeitar a vontade dos jogadores", explicou De Zerbi. Ele relembrou como teve reuniões individuais com o elenco ainda em abril: "Eu disse: 'Me ajudem a permanecer na primeira divisão, e depois eu ajudo vocês a saírem'. Se vocês não me ajudarem a permanecer na primeira divisão, vocês ficam afundados comigo!
"Mas Romero foi inacreditável comigo. Top. No comportamento, no respeito, ele sofreu quando não jogou a última partida. Não é verdade que ele queria ir para a Argentina para se preparar para a Copa do Mundo deles. Não é verdade."
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Mantendo padrões e regras
O técnico foi firme ao abordar o futuro de jovens estrelas como Lucas Bergvall e Djed Spence, que também estão despertando interesse neste período de transição. Embora queira que eles fiquem, ele insistiu que qualquer um que permaneça no clube deve seguir seus rígidos códigos de conduta.
"Se eles ficarem, têm de ficar seguindo minhas regras, minhas decisões em campo", alertou De Zerbi aos que atualmente estão à margem do elenco. "Depois de dois jogos, três jogos, se um jogador não estiver jogando e começar a ficar triste ou não agir corretamente com os outros jogadores, a comissão técnica, o staff, o clube, cometeríamos um erro muito, muito grande porque não aprendemos com a temporada passada."
Por enquanto, porém, o elenco reformulado de De Zerbi se prepara para seus amistosos de pré-temporada contra o Chelsea neste sábado.
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