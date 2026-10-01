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imago-sport-1348271.jpgBuzzi
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Sou a prova viva' - Ex-meio-campista do AC Milan, Vikash Dhorasoo desafia a Índia a encontrar superestrelas globais entre uma população de 1,4 bilhão

V. Dhorasoo
Índia
Índia x Brasil
Brasil
Amistosos
Milan
Campeonato Italiano
PSG
Campeonato Francês

O ex-internacional francês Vikash Dhorasoo fez um apelo ao futebol indiano, insistindo que sua própria carreira vitoriosa serve como prova de que jogadores de ascendência indiana podem chegar ao mais alto nível do esporte. O ex-meio-campista, que alcançou a final da Copa do Mundo com a França, acredita que a posição atual do país não reflete seu enorme potencial.

  • Veterano francês questiona a baixa estatura

    O ex-meio-campista do Milan desafiou a Índia a provar que uma população de 1,4 bilhão pode produzir jogadores de futebol genuinamente de nível mundial. Ao relembrar a própria ascensão ao topo do futebol europeu, ele classificou a modesta posição do país, em 138º, como um paradoxo absoluto, diante da paixão febril encontrada em redutos como Kolkata. Essa discrepância gritante levou o finalista da Copa do Mundo de 2006 a pedir à AIFF uma reformulação urgente das categorias de base para pôr fim à ausência crônica do país dos grandes torneios.

  • imago-sport-1038082429.jpgRichard Wareham

    Dhorasoo cobra uma visão estruturada para o futebol

    Diante do abismo entre o fanatismo regional e a modesta posição da Índia no ranking da FIFA, Dhorasoo insistiu que a atual colocação do país é totalmente injustificável. Em entrevista ao Times of India, ele destacou o paradoxo: "O ranking do futebol indiano simplesmente não faz sentido. Há uma cultura do futebol tão vibrante em lugares como, por exemplo, Calcutá."

    Citando a própria carreira como prova concreta de que jogadores de origem indiana podem prosperar no mais alto nível, ele destacou a necessidade de visão estratégica e de um nível superior de treinamento: "Sou a prova viva de que jogadores de origem indiana podem chegar ao mais alto nível deste esporte. Não tenho nenhuma dúvida de que, em uma população de 1,4 bilhão, é possível encontrar joias que serão capazes de fazer o que eu fiz.

    "Claro, o desempenho depende de muitos fatores. Exige planejamento de longo prazo, novos métodos e visão. Também acredito que nem sempre se trata apenas do jogador, mas também dos treinadores, que precisam desempenhar um papel significativo."

  • Reuniões decisivas marcadas para Kolkata

    A visita a Kolkata vai além do reencontro com o ex-chefe Carlo Ancelotti e carrega uma missão mais ampla de revisar as estruturas das academias e o futebol feminino ao lado da AIFF. Ao detalhar seu itinerário antes do encontro histórico, Dhorasoo revelou: "Vou me encontrar com Carlo Ancelotti amanhã. Também vou me reunir com dirigentes da federação e ter uma conversa aberta sobre o desenvolvimento do futebol indiano.

    "Gostaria de ver algumas academias, porque minha convicção mais forte é de que são os jovens que levarão o país adiante. Também seria incrível poder conhecer a equipe feminina de futebol, porque foi aí que minha trajetória como treinador começou."

    Reconhecendo o enorme abismo de qualidade diante dos pentacampeões mundiais, ele pediu ao time de Khalid Jamil que abrace a ocasião e inspire a próxima geração: "Meu conselho aos jogadores é simples: aproveitem o jogo ao máximo, porque será um momento para recordar. Esses 90 minutos vão ensinar o que é preciso para jogar no nível em que o Brasil atua.

    "O futebol é um jogo tão bonito que você pode ser um time pequeno e ainda assim encontrar soluções para criar alguns problemas aos gigantes. Tenho certeza de que o técnico Jamil vai oferecer sua própria perspectiva e tentar levar o Brasil ao limite. Este jogo deve ser uma celebração do futebol. Quem sabe, quando a partida terminar, este seja o começo de uma bela história, com crianças, pais e torcedores todos dispostos a escrever um novo capítulo."

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  • imago-sport-1049039046.jpgPanoramic by PsnewZ

    Teste monumental precede reformulação do projeto

    Os comandados de Jamil enfrentam a tarefa mais assustadora da história recente do futebol do país quando entrarem em campo contra o estrelado Brasil de Ancelotti no sábado. Após a decepção de não conseguir se classificar para uma Copa da Ásia da AFC com 24 seleções, o amistoso oferece uma medida sóbria do abismo que separa a Índia da aristocracia do esporte. O diálogo entre Dhorasoo e dirigentes da AIFF deve resultar em planos concretos para a reforma das academias e a elevação das qualificações dos treinadores no cenário doméstico.

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