A visita a Kolkata vai além do reencontro com o ex-chefe Carlo Ancelotti e carrega uma missão mais ampla de revisar as estruturas das academias e o futebol feminino ao lado da AIFF. Ao detalhar seu itinerário antes do encontro histórico, Dhorasoo revelou: "Vou me encontrar com Carlo Ancelotti amanhã. Também vou me reunir com dirigentes da federação e ter uma conversa aberta sobre o desenvolvimento do futebol indiano.

"Gostaria de ver algumas academias, porque minha convicção mais forte é de que são os jovens que levarão o país adiante. Também seria incrível poder conhecer a equipe feminina de futebol, porque foi aí que minha trajetória como treinador começou."

Reconhecendo o enorme abismo de qualidade diante dos pentacampeões mundiais, ele pediu ao time de Khalid Jamil que abrace a ocasião e inspire a próxima geração: "Meu conselho aos jogadores é simples: aproveitem o jogo ao máximo, porque será um momento para recordar. Esses 90 minutos vão ensinar o que é preciso para jogar no nível em que o Brasil atua.

"O futebol é um jogo tão bonito que você pode ser um time pequeno e ainda assim encontrar soluções para criar alguns problemas aos gigantes. Tenho certeza de que o técnico Jamil vai oferecer sua própria perspectiva e tentar levar o Brasil ao limite. Este jogo deve ser uma celebração do futebol. Quem sabe, quando a partida terminar, este seja o começo de uma bela história, com crianças, pais e torcedores todos dispostos a escrever um novo capítulo."