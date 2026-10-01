Buzzi
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'Sou a prova viva' - Ex-meio-campista do AC Milan, Vikash Dhorasoo desafia a Índia a encontrar superestrelas globais entre uma população de 1,4 bilhão
Veterano francês questiona a baixa estatura
O ex-meio-campista do Milan desafiou a Índia a provar que uma população de 1,4 bilhão pode produzir jogadores de futebol genuinamente de nível mundial. Ao relembrar a própria ascensão ao topo do futebol europeu, ele classificou a modesta posição do país, em 138º, como um paradoxo absoluto, diante da paixão febril encontrada em redutos como Kolkata. Essa discrepância gritante levou o finalista da Copa do Mundo de 2006 a pedir à AIFF uma reformulação urgente das categorias de base para pôr fim à ausência crônica do país dos grandes torneios.
- Richard Wareham
Dhorasoo cobra uma visão estruturada para o futebol
Diante do abismo entre o fanatismo regional e a modesta posição da Índia no ranking da FIFA, Dhorasoo insistiu que a atual colocação do país é totalmente injustificável. Em entrevista ao Times of India, ele destacou o paradoxo: "O ranking do futebol indiano simplesmente não faz sentido. Há uma cultura do futebol tão vibrante em lugares como, por exemplo, Calcutá."
Citando a própria carreira como prova concreta de que jogadores de origem indiana podem prosperar no mais alto nível, ele destacou a necessidade de visão estratégica e de um nível superior de treinamento: "Sou a prova viva de que jogadores de origem indiana podem chegar ao mais alto nível deste esporte. Não tenho nenhuma dúvida de que, em uma população de 1,4 bilhão, é possível encontrar joias que serão capazes de fazer o que eu fiz.
"Claro, o desempenho depende de muitos fatores. Exige planejamento de longo prazo, novos métodos e visão. Também acredito que nem sempre se trata apenas do jogador, mas também dos treinadores, que precisam desempenhar um papel significativo."
Reuniões decisivas marcadas para Kolkata
A visita a Kolkata vai além do reencontro com o ex-chefe Carlo Ancelotti e carrega uma missão mais ampla de revisar as estruturas das academias e o futebol feminino ao lado da AIFF. Ao detalhar seu itinerário antes do encontro histórico, Dhorasoo revelou: "Vou me encontrar com Carlo Ancelotti amanhã. Também vou me reunir com dirigentes da federação e ter uma conversa aberta sobre o desenvolvimento do futebol indiano.
"Gostaria de ver algumas academias, porque minha convicção mais forte é de que são os jovens que levarão o país adiante. Também seria incrível poder conhecer a equipe feminina de futebol, porque foi aí que minha trajetória como treinador começou."
Reconhecendo o enorme abismo de qualidade diante dos pentacampeões mundiais, ele pediu ao time de Khalid Jamil que abrace a ocasião e inspire a próxima geração: "Meu conselho aos jogadores é simples: aproveitem o jogo ao máximo, porque será um momento para recordar. Esses 90 minutos vão ensinar o que é preciso para jogar no nível em que o Brasil atua.
"O futebol é um jogo tão bonito que você pode ser um time pequeno e ainda assim encontrar soluções para criar alguns problemas aos gigantes. Tenho certeza de que o técnico Jamil vai oferecer sua própria perspectiva e tentar levar o Brasil ao limite. Este jogo deve ser uma celebração do futebol. Quem sabe, quando a partida terminar, este seja o começo de uma bela história, com crianças, pais e torcedores todos dispostos a escrever um novo capítulo."
- Panoramic by PsnewZ
Teste monumental precede reformulação do projeto
Os comandados de Jamil enfrentam a tarefa mais assustadora da história recente do futebol do país quando entrarem em campo contra o estrelado Brasil de Ancelotti no sábado. Após a decepção de não conseguir se classificar para uma Copa da Ásia da AFC com 24 seleções, o amistoso oferece uma medida sóbria do abismo que separa a Índia da aristocracia do esporte. O diálogo entre Dhorasoo e dirigentes da AIFF deve resultar em planos concretos para a reforma das academias e a elevação das qualificações dos treinadores no cenário doméstico.
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