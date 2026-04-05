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Sorteio das semifinais da FA Cup: Chelsea enfrenta o Leeds em Wembley, enquanto o Southampton, o time que vem derrotando os grandes da Championship, enfrenta o Man City
- AFP
Leeds garante confronto decisivo contra o Chelsea
O grande destaque do sorteio das semifinais coloca o Chelsea frente a frente com o Leeds United, em um confronto que traz à tona memórias de uma das rivalidades mais lendárias do futebol inglês. O Leeds garantiu sua vaga entre os quatro finalistas após uma partida caótica nas quartas de final contra o West Ham United no London Stadium, que culminou em uma vitória dramática na disputa de pênaltis.
O sorteio foi realizado ao vivo após a partida, determinando o destino dos quatro times restantes. Para o Leeds, a viagem a Wembley representa um marco significativo em sua história recente, enquanto o Chelsea buscará reafirmar seu domínio em uma competição que já venceu oito vezes anteriormente.
O Southampton será um desafio para o Manchester City
Na segunda semifinal, o Southampton, time da Championship, recebeu a difícil tarefa de tentar deter a máquina do Manchester City. Os Saints se revelaram os “matadores de gigantes” da edição deste ano do torneio, tendo já conquistado uma vitória de peso ao surpreenderem o Arsenal na fase anterior, mantendo assim vivos seus sonhos de chegar a Wembley.
O time do Manchester City, comandado por Pep Guardiola, continua sendo o grande favorito para levantar o troféu, já que continua disputando várias competições. Apesar do pedigree do City, as atuações resilientes do Southampton durante a atual campanha sugerem que o time não se deixará intimidar pelo momento quando as duas equipes se enfrentarem sob o arco no final deste mês.
Datas em Wembley confirmadas para abril
A Federação Inglesa de Futebol confirmou que ambas as partidas das semifinais serão disputadas no Estádio de Wembley no fim de semana de sábado, 25 de abril, e domingo, 26 de abril. Esses eventos de destaque servem como porta de entrada para a final, e espera-se que os olhos do mundo do futebol estejam voltados para a capital durante duas das datas mais importantes do calendário nacional.
West Ham e Leeds proporcionaram um cenário incrível para o sorteio, já que o goleiro do Hammers, Fin Herrick, foi chamado para os momentos finais da prorrogação antes da disputa de pênaltis. Com o drama das quartas de final agora concluído, o foco muda inteiramente para as quatro equipes finalistas e a batalha por uma vaga na grande final.
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O caminho até a final
O Manchester City e o Chelsea tiveram caminhos relativamente tranquilos até as semifinais, em comparação com seus próximos adversários. Os dois gigantes da Premier League evitaram grandes sustos no fim de semana, reforçando seu status de favoritos à medida que a competição chega à reta final.
A presença de duas equipes fora da elite tradicional — incluindo o animado Leeds e o resiliente Southampton — adiciona uma camada de imprevisibilidade aos próximos confrontos. Os torcedores dos quatro clubes agora disputarão os ingressos, à medida que a contagem regressiva para os confrontos decisivos no final de abril começa para valer.