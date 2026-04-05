O grande destaque do sorteio das semifinais coloca o Chelsea frente a frente com o Leeds United, em um confronto que traz à tona memórias de uma das rivalidades mais lendárias do futebol inglês. O Leeds garantiu sua vaga entre os quatro finalistas após uma partida caótica nas quartas de final contra o West Ham United no London Stadium, que culminou em uma vitória dramática na disputa de pênaltis.

O sorteio foi realizado ao vivo após a partida, determinando o destino dos quatro times restantes. Para o Leeds, a viagem a Wembley representa um marco significativo em sua história recente, enquanto o Chelsea buscará reafirmar seu domínio em uma competição que já venceu oito vezes anteriormente.



