Outros confrontos de destaque definidos na terça-feira incluem um duelo entre Eintracht Frankfurt e Paris Saint-Germain. O Frankfurt terminou em terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e chegou às semifinais da UEFA Women's Europa Cup, sendo eliminado apenas pelo Hacken, que acabou campeão. Já o PSG viveu uma temporada terrível em 2025-26, especialmente na Europa, terminando em penúltimo lugar na classificação da fase de liga da Champions League depois de somar apenas dois pontos em seis jogos. O time precisará melhorar para voltar a essa fase em 2026-27.

O Real Madrid, que chegou três vezes às quartas de final da Champions League, enfrentará o Ajax, que alcançou as quartas de final desta competição na campanha 2023-24, em outro confronto atraente da rodada final de qualificação, enquanto o Wolfsburg, bicampeão, terá pela frente a Inter, que terminou em segundo lugar na Serie A na última temporada.

Todos esses confrontos estão no caminho da liga da fase qualificatória, já que os clubes envolvidos se classificaram com base em sua posição final na liga nacional, e não por terem conquistado um título. Há então o caminho dos campeões, que inclui campeões nacionais como o PSV Eindhoven, o Brann, quartas de finalista recentemente, e o OH Leuven, time belga que chegou ao mata-mata da Champions League da última temporada.