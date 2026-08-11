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Sorteio das eliminatórias da Champions League feminina: Chelsea, Real Madrid e PSG conhecem adversários, e vencedores vão para a fase de liga da UWCL
Chelsea vai enfrentar a Real Sociedad na fase classificatória da Champions League Feminina
O Chelsea precisará vencer a Real Sociedad para garantir sua vaga na fase de liga da Champions League, com a equipe espanhola viajando a Londres para o jogo de ida desse confronto em duas partidas no fim deste mês. A Sociedad só participou da UWCL uma vez antes, quando foi derrotada na segunda fase da qualificação na campanha 2022-23. Um terceiro lugar na Liga F no ano passado deu ao time outra chance de chegar à competição principal pela primeira vez, mas enfrentará um teste difícil na qualificação após cair diante do Chelsea, finalista em 2021 e semifinalista em três das últimas quatro temporadas.
O Chelsea teve, de fato, uma campanha difícil na temporada passada, a pior na Women's Super League em sete anos, inclusive. No entanto, as lesões tiveram papel importante nisso e o clube foi ativo na janela de transferências de verão na tentativa de responder de forma forte a essa decepção, contratando nomes como Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni e Manaka Matsukubo. Seria um verdadeiro choque se o time não conseguisse chegar à fase de liga da UWCL.
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Real Madrid, PSG e outros conhecem seus adversários nas eliminatórias da Liga dos Campeões Feminina da Uefa
Outros confrontos de destaque definidos na terça-feira incluem um duelo entre Eintracht Frankfurt e Paris Saint-Germain. O Frankfurt terminou em terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e chegou às semifinais da UEFA Women's Europa Cup, sendo eliminado apenas pelo Hacken, que acabou campeão. Já o PSG viveu uma temporada terrível em 2025-26, especialmente na Europa, terminando em penúltimo lugar na classificação da fase de liga da Champions League depois de somar apenas dois pontos em seis jogos. O time precisará melhorar para voltar a essa fase em 2026-27.
O Real Madrid, que chegou três vezes às quartas de final da Champions League, enfrentará o Ajax, que alcançou as quartas de final desta competição na campanha 2023-24, em outro confronto atraente da rodada final de qualificação, enquanto o Wolfsburg, bicampeão, terá pela frente a Inter, que terminou em segundo lugar na Serie A na última temporada.
Todos esses confrontos estão no caminho da liga da fase qualificatória, já que os clubes envolvidos se classificaram com base em sua posição final na liga nacional, e não por terem conquistado um título. Há então o caminho dos campeões, que inclui campeões nacionais como o PSV Eindhoven, o Brann, quartas de finalista recentemente, e o OH Leuven, time belga que chegou ao mata-mata da Champions League da última temporada.
Sorteio completo da terceira fase classificatória da Liga dos Campeões Feminina
Caminho da liga:
Eintracht Frankfurt x Paris Saint-Germain
St Polten x Juventus
Wolfsburg x Inter
Chelsea x Real Sociedad
Ajax x Real Madrid
Caminho dos campeões:
Sparta Praha x Servette
PSV Eindhoven x HB Koge
Brann x Austria Wien
OH Leuven x Czarni Sosnowiec
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O que vem a seguir?
Os confrontos da terceira rodada qualificatória da Champions League Feminina serão disputados em dois jogos, com as partidas de ida em 26 de agosto e as de volta uma semana depois, em 2 de setembro. Os nove vencedores avançarão para a fase de liga da Champions League, para a qual Barcelona, Lyon, Bayern de Munique, Arsenal, Hacken, Roma, Benfica, Paris FC e Manchester City já se classificaram. O sorteio que definirá os jogos da fase de liga acontecerá em 4 de setembro.
Enquanto isso, os nove derrotados nos confrontos da terceira rodada qualificatória da UWCL entrarão na segunda rodada qualificatória da UEFA Women's Europa Cup, lançada pela primeira vez na temporada passada. A edição inaugural foi vencida pelo Hacken, que bateu o também sueco Hammarby em uma final de dois jogos. A segunda rodada das eliminatórias da UWEC acontece no fim de setembro, com equipes como Rangers, Hearts, Fenerbahce e Sporting envolvidas. Isso reduzirá a disputa a 16 times, que então entrarão em uma competição disputada em formato mata-mata direto. As oitavas de final começarão no fim de outubro.
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