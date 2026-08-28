Sorteio da Liga Europa, os adversários de Juventus e Milan: Spalletti com Real Sociedad e Rennes. Amorim com Benfica, Olympiacos e dois ingleses

O programa completo da Fase de Liga da Champions League (em maiúsculo os times a serem enfrentados fora de casa):
PRIMEIRO POTE
Bayer Leverkusen: Marselha, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.
Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICÓSIA, Ofi Creta, NEC.
JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicósia, CELTA DE VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiacos: Milan, MARSIGLIA, Sparta Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marselha: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta de Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.
SEGUNDO POTE
Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.
Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofia, LILLERSTORM.
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic Glasgow
Sparta Praga
Rennes
Anderlecht
TERCEIRO POTE
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta de Vigo
QUARTO POTE
Hoffenheim
Besiktas
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC
OFI Creta
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat Armenia