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Sorteggio Europa League

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Sorteio da Liga Europa, os adversários de Juventus e Milan: Spalletti com Real Sociedad e Rennes. Amorim com Benfica, Olympiacos e dois ingleses

Milan
Juventus
Liga Europa

Eis quem a Itália de Luciano Spalletti e o AC Milan de Rubén Amorim enfrentarão.

Milan e Juventus são os dois representantes do futebol italiano que participam da edição 2026/2027 da Liga Europa. Hoje, às 13h, no Grimaldi Forum de Monte Carlo, foi realizada a cerimônia do sorteio. Juventus e Milan aparecem ambos no pote 1.


Eis os adversários, Spalletti sorri, menos Amorim:


  • AS ADVERSÁRIAS DOS TIMES ITALIANOS

    Eis os adversários dos italianos definidos pelo sorteio de Montecarlo (em maiúsculo, os times a serem enfrentados fora de casa):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALISBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

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  • O sorteio completo

    O programa completo da Fase de Liga da Champions League (em maiúsculo os times a serem enfrentados fora de casa):


    PRIMEIRO POTE


    Bayer Leverkusen: Marselha, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICÓSIA, Ofi Creta, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicósia, CELTA DE VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos: Milan, MARSIGLIA, Sparta Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marselha: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta de Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.


    SEGUNDO POTE

    Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.

    Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofia, LILLERSTORM.

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic Glasgow

    Sparta Praga

    Rennes

    Anderlecht


    TERCEIRO POTE

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta de Vigo


    QUARTO POTE


    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • O formato

    A Europa League terá 36 equipes na disputa: a fase de liga será realizada de setembro a janeiro, com oito partidas para cada uma (quatro em casa e quatro fora) entre todas as equipes envolvidas.

    As oito primeiras colocadas avançam às oitavas de final, enquanto da nona à vigésima quarta posição serão disputados os playoffs (cujos vencedores se classificarão para as oitavas de final). As últimas 12 equipes, por sua vez, serão eliminadas e não avançarão para outras competições europeias desta temporada.

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  • As datas da fase de liga

    Rodada 1: 16/17 de setembro de 2026
    Rodada 2: 15 de outubro de 2026
    Rodada 3: 22 de outubro de 2026
    Rodada 4: 5 de novembro de 2026
    Rodada 5: 26 de novembro de 2026
    Rodada 6: 10 de dezembro de 2026
    Rodada 7: 21 de janeiro de 2027
    Rodada 8: 28 de janeiro de 2027

  • QUAIS TIMES PARTICIPAM

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIACOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSELHA
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAGA
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA DE VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFIA
    • BENFICA
    • FERENCVAROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURGO
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BESIKTAS
    • LILLESTROM
    • OFI CRETA

  • PRIMEIRA FAIXA

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marselha

  • SEGUNDO ESCALÃO

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburgo

    Celtic

    Sparta Praga

    Rennes

    Anderlecht

  • Terceiro pote

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • QUARTA FAIXA

    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armênia

  • Como funciona o sorteio

    A fase de liga prevê um grupo único de 36 equipes, que foram divididas em quatro potes.

    Cada clube, do pote 1 ao pote 4, em ordem decrescente, de acordo com onde as equipes foram inseridas, verá o sorteio aleatório de sua própria bolinha.

    O emparelhamento seguinte, em tempo real, dos adversários acontecerá de forma computadorizada, respeitando dois critérios básicos: um clube não pode jogar contra uma equipe do mesmo campeonato, nem contra mais de duas do mesmo país.

    O calendário seguinte será comunicado até domingo, 30 de agosto, por meio dos canais oficiais da UEFA

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma crest
Parma
PAR