Sorteio da Liga Europa, os adversários de Juventus e Milan: Spalletti com Real Sociedad e Rennes. Amorim com Benfica, Olympiacos e dois ingleses

Rodada 1: 16/17 de setembro de 2026

Rodada 2: 15 de outubro de 2026

Rodada 3: 22 de outubro de 2026

Rodada 4: 5 de novembro de 2026

Rodada 5: 26 de novembro de 2026

Rodada 6: 10 de dezembro de 2026

Rodada 7: 21 de janeiro de 2027

Rodada 8: 28 de janeiro de 2027