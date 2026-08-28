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Sorteggio Europa League

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Sorteio da Liga Europa, as adversárias de Juventus e Milan: Spalletti com Real Sociedad e Rennes. Amorim com Benfica, Olympiacos e dois ingleses

Milan
Juventus
Liga Europa

Eis quem a Itália de Luciano Spalletti e o AC Milan de Rubén Amorim vão enfrentar.

Milan e Juventus são os dois representantes do futebol italiano que participam da edição 2026/2027 da Europa League. Hoje, às 13h, no Grimaldi Forum de Montecarlo, foi realizada a cerimônia do sorteio. Juventus e Milan aparecem ambos no pote 1.


Aqui estão os adversários: Spalletti sorri, Amorim nem tanto:


  • AS ADVERSÁRIAS DOS TIMES ITALIANOS

    Aqui estão as adversárias das italianas definidas no sorteio de Monte Carlo (em maiúsculo, as equipes a serem enfrentadas fora de casa):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicósia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

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  • O sorteio

    O programa completo da Fase de Liga da Champions League (em maiúsculo os times a serem enfrentados fora de casa):


    PRIMEIRO POTE


    Bayer Leverkusen: Marselha, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICÓSIA, Ofi Creta, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicósia, CELTA DE VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos: Milan, MARSELHA, Sparta Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marselha: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta de Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.



  • O formato

    A Europa League terá 36 equipes na disputa: a fase de liga será disputada de setembro a janeiro, com oito partidas para cada uma (quatro em casa e quatro fora) entre todas as equipes envolvidas.

    As oito primeiras colocadas avançam às oitavas de final, enquanto do nono ao vigésimo quarto lugar serão disputados os playoffs (cujos vencedores também avançarão às oitavas de final). Já os últimos doze clubes serão eliminados e não avançarão para outros torneios europeus desta temporada.

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  • As datas da fase de liga

    1ª rodada: 16/17 de setembro de 2026
    2ª rodada: 15 de outubro de 2026
    3ª rodada: 22 de outubro de 2026
    4ª rodada: 5 de novembro de 2026
    5ª rodada: 26 de novembro de 2026
    6ª rodada: 10 de dezembro de 2026
    7ª rodada: 21 de janeiro de 2027
    8ª rodada: 28 de janeiro de 2027

  • QUAIS EQUIPES PARTICIPAM

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIACOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSELHA
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAGA
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA DE VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFIA
    • BENFICA
    • FERENCVAROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURGO
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BESIKTAS
    • LILLESTROM
    • OFI CRETA

  • PRIMEIRA FAIXA

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Olympique de Marselha

  • SEGUNDO ESCALÃO

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburgo

    Celtic

    Sparta Praga

    Rennes

    Anderlecht

  • Terceira faixa

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Quarta faixa

    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armênia

  • COMO FUNCIONA O SORTEIO

    A fase de liga prevê um grupo único com 36 equipes, que foram divididas em quatro potes.

    Cada clube, do pote 1 ao pote 4, em ordem decrescente, de acordo com a faixa em que as equipes foram inseridas, verá a extração aleatória de sua própria bolinha.

    O emparelhamento seguinte, em tempo real, dos adversários acontecerá de forma computadorizada, respeitando dois critérios básicos: um clube não pode jogar contra uma equipe do mesmo campeonato, nem contra mais de duas do mesmo país.

    O calendário seguinte será divulgado até domingo, 30 de agosto, por meio dos canais oficiais da UEFA

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma crest
Parma
PAR