1ª rodada: 16/17 de setembro de 2026

2ª rodada: 15 de outubro de 2026

3ª rodada: 22 de outubro de 2026

4ª rodada: 5 de novembro de 2026

5ª rodada: 26 de novembro de 2026

6ª rodada: 10 de dezembro de 2026

7ª rodada: 21 de janeiro de 2027

8ª rodada: 28 de janeiro de 2027