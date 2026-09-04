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Women's Champions League trophyGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Sorteio da Champions League Feminina: Arsenal enfrenta o teste contra o Barcelona, enquanto Chelsea e Manchester City descobrem seu destino na fase de liga

Futebol feminino
Liga dos Campeões Feminino
Arsenal Women
Manchester City Women
Chelsea FC Women
Barcelona
Real Madrid Femenino
Bayern Munich
Juventus
Paris FC
Roma
OL Lyonnes
Inter
Servette
HB Koege
BK Haecken FF
Austria Wien W
Oud-Heverlee Leuven
SL Benfica
Paris Saint Germain

O caminho para a glória europeia foi traçado após o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, em Nyon. Os principais representantes da Inglaterra descobriram seu destino, com vários confrontos de tirar o fôlego confirmados para esta campanha.

  • Gigantes se enfrentam na fase de liga

    O panorama da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2026-27 foi definido oficialmente após a cerimônia do sorteio em Nyon. O Arsenal terá uma tarefa complicada, já que foi sorteado contra as atuais potências Barcelona e Lyon. O time inglês, colocado no pote 1, terá de encarar um calendário desafiador que também inclui jogos contra Benfica, Paris FC, HB Koge e Inter.

    O Barcelona, amplamente visto como o time a ser batido no futebol europeu, será o maior parâmetro para o Arsenal. O clube catalão terá ainda em seu calendário partidas contra Bayern de Munique, Roma, Paris FC, Servette e HB Koge.

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  • Chelsea v Real Sociedad - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    Chelsea e Manchester City conhecem seu destino

    O Chelsea, outro peso-pesado do Pote 1, recebeu uma série de confrontos fascinantes. O time inglês enfrentará os gigantes franceses Lyon e Paris Saint-Germain no que promete ser uma batalha tática pela supremacia. Sua tabela se completa com jogos contra Roma, Hacken, Austria Wien e OH Leuven.

    O City, que foi colocado no Pote 3, terá um caminho difícil na fase de liga. O Manchester City foi sorteado contra PSG e Bayern de Munique entre os cabeças de chave da primeira prateleira. Além disso, enfrentará Real Madrid e Hacken, do Pote 2, além de duelos com Austria Wien e Inter.

  • Gigantes continentais se preparam para duelo

    O Lyon, recordista com oito títulos da competição, segue como referência do futebol francês. Seu caminho na fase de liga o colocará diante de Chelsea e Arsenal em confrontos de destaque. O time francês também enfrentará Juventus, Hacken, Inter e Servette.

    O Bayern também já descobriu seus seis adversários, o que prepara um duelo de gigantes contra Barcelona e PSG. O time alemão ainda tem jogos marcados contra Real Madrid, Benfica, Manchester City e Austria Wien. Este conjunto de partidas em particular é, sem dúvida, um dos mais equilibrados e competitivos até aqui, com representantes das principais ligas da Espanha, França e Inglaterra.

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  • FC Barcelona Femeni v Real Sociedad Femenino - Liga F MoeveGetty Images Sport

    Forças emergentes e esperanças de mata-mata

    O Madrid continua sua busca para quebrar o domínio da elite estabelecida, e seu sorteio trouxe muitos pontos de discussão. O time espanhol vai se testar contra PSG e Bayern, além de enfrentar Paris FC, Roma, Inter e City. A equipe espanhola investiu pesado em seu elenco para competir neste nível, e sua capacidade de somar pontos contra os times do Pote 1 será crucial para sua classificação.

    Juventus e Roma representam os interesses italianos na competição, ambas diante de adversárias duras. A Juventus vai enfrentar Lyon, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven e Austria Wien. Enquanto isso, a agenda da Roma inclui compromissos com Barcelona, Chelsea, Madrid, Benfica, Servette e OH Leuven.

    Com a classificação final da liga determinando o caminho nas fases eliminatórias, esses clubes vão brigar por cada gol.