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Sorteio da Champions League Feminina: Arsenal enfrenta o teste contra o Barcelona, enquanto Chelsea e Manchester City descobrem seu destino na fase de liga
Gigantes se enfrentam na fase de liga
O panorama da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2026-27 foi definido oficialmente após a cerimônia do sorteio em Nyon. O Arsenal terá uma tarefa complicada, já que foi sorteado contra as atuais potências Barcelona e Lyon. O time inglês, colocado no pote 1, terá de encarar um calendário desafiador que também inclui jogos contra Benfica, Paris FC, HB Koge e Inter.
O Barcelona, amplamente visto como o time a ser batido no futebol europeu, será o maior parâmetro para o Arsenal. O clube catalão terá ainda em seu calendário partidas contra Bayern de Munique, Roma, Paris FC, Servette e HB Koge.
- Getty Images Sport
Chelsea e Manchester City conhecem seu destino
O Chelsea, outro peso-pesado do Pote 1, recebeu uma série de confrontos fascinantes. O time inglês enfrentará os gigantes franceses Lyon e Paris Saint-Germain no que promete ser uma batalha tática pela supremacia. Sua tabela se completa com jogos contra Roma, Hacken, Austria Wien e OH Leuven.
O City, que foi colocado no Pote 3, terá um caminho difícil na fase de liga. O Manchester City foi sorteado contra PSG e Bayern de Munique entre os cabeças de chave da primeira prateleira. Além disso, enfrentará Real Madrid e Hacken, do Pote 2, além de duelos com Austria Wien e Inter.
Gigantes continentais se preparam para duelo
O Lyon, recordista com oito títulos da competição, segue como referência do futebol francês. Seu caminho na fase de liga o colocará diante de Chelsea e Arsenal em confrontos de destaque. O time francês também enfrentará Juventus, Hacken, Inter e Servette.
O Bayern também já descobriu seus seis adversários, o que prepara um duelo de gigantes contra Barcelona e PSG. O time alemão ainda tem jogos marcados contra Real Madrid, Benfica, Manchester City e Austria Wien. Este conjunto de partidas em particular é, sem dúvida, um dos mais equilibrados e competitivos até aqui, com representantes das principais ligas da Espanha, França e Inglaterra.
- Getty Images Sport
Forças emergentes e esperanças de mata-mata
O Madrid continua sua busca para quebrar o domínio da elite estabelecida, e seu sorteio trouxe muitos pontos de discussão. O time espanhol vai se testar contra PSG e Bayern, além de enfrentar Paris FC, Roma, Inter e City. A equipe espanhola investiu pesado em seu elenco para competir neste nível, e sua capacidade de somar pontos contra os times do Pote 1 será crucial para sua classificação.
Juventus e Roma representam os interesses italianos na competição, ambas diante de adversárias duras. A Juventus vai enfrentar Lyon, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven e Austria Wien. Enquanto isso, a agenda da Roma inclui compromissos com Barcelona, Chelsea, Madrid, Benfica, Servette e OH Leuven.
Com a classificação final da liga determinando o caminho nas fases eliminatórias, esses clubes vão brigar por cada gol.
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