Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, o Manchester City busca se restabelecer no cenário europeu após campanhas decepcionantes nas duas últimas temporadas, nas quais caiu nas oitavas de final na temporada passada e nos playoffs da fase de mata-mata em 2024-25. O City foi sorteado para receber o Paris Saint-Germain em um duelo que promete ser um dos destaques da nova fase de liga. O time de Maresca também receberá Sporting CP, Napoli e AEK Athens no Etihad Stadium, além de fazer viagens para enfrentar Barcelona no Camp Nou, RB Leipzig, Lens e Porto.

O Aston Villa está de volta à Champions League pela primeira vez desde sua impressionante campanha na temporada 2024-25, quando chegou às quartas de final. O time de Unai Emery terá um reencontro de alto nível com o Paris Saint-Germain no Villa Park, em uma repetição da recente Supercopa da UEFA, na qual a equipe francesa garantiu uma apertada vitória por 2 a 1 em Salzburgo graças ao gol da vitória de Desire Doue. Além do confronto de destaque em casa contra o PSG, o Villa também receberá Borussia Dortmund, Fenerbahce e Viking no Villa Park, enquanto terá desafiadoras partidas fora de casa contra Barcelona, Club Brugge, Galatasaray e Slavia Prague.