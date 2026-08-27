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Sorteio da Champions League! Arsenal enfrenta o Real Madrid e o Bayern, enquanto o Manchester City pega o PSG
Arsenal encara calendário europeu desafiador
O Arsenal recebeu um caminho formidável na fase de liga da Champions League após o sorteio oficial de quinta-feira. A equipe de Mikel Arteta, que foi finalista da competição na temporada passada antes de perder para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, agora terá de encarar uma tabela que inclui jogos em casa contra o Real Madrid, 15 vezes campeão, e o gigante da Bundesliga Bayern de Munique fora de casa.
Além de receber o Real Madrid, 15 vezes campeão, a equipe do norte de Londres também enfrentará Borussia Dortmund, Lille e o time azeri Sabah no Emirates Stadium. A equipe de Arteta tem ainda uma agenda de viagens desafiadora, com deslocamentos para enfrentar Bayern de Munique, Napoli, Real Betis e Slavia Praga completando seus compromissos na fase de liga.
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Manchester City e Aston Villa terão testes contra o PSG
Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, o Manchester City busca se restabelecer no cenário europeu após campanhas decepcionantes nas duas últimas temporadas, nas quais caiu nas oitavas de final na temporada passada e nos playoffs da fase de mata-mata em 2024-25. O City foi sorteado para receber o Paris Saint-Germain em um duelo que promete ser um dos destaques da nova fase de liga. O time de Maresca também receberá Sporting CP, Napoli e AEK Athens no Etihad Stadium, além de fazer viagens para enfrentar Barcelona no Camp Nou, RB Leipzig, Lens e Porto.
O Aston Villa está de volta à Champions League pela primeira vez desde sua impressionante campanha na temporada 2024-25, quando chegou às quartas de final. O time de Unai Emery terá um reencontro de alto nível com o Paris Saint-Germain no Villa Park, em uma repetição da recente Supercopa da UEFA, na qual a equipe francesa garantiu uma apertada vitória por 2 a 1 em Salzburgo graças ao gol da vitória de Desire Doue. Além do confronto de destaque em casa contra o PSG, o Villa também receberá Borussia Dortmund, Fenerbahce e Viking no Villa Park, enquanto terá desafiadoras partidas fora de casa contra Barcelona, Club Brugge, Galatasaray e Slavia Prague.
Liverpool e Manchester United conhecem seus caminhos continentais
O Liverpool, seis vezes campeão europeu, enfrenta uma sequência difícil de jogos ao voltar à principal competição da Europa após ser eliminado nas quartas de final pelo Paris Saint-Germain na temporada passada. Os Reds estão programados para viajar ao San Siro para um duelo de peso com a Inter de Milão, enquanto o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, visitará Merseyside. A equipe de Andoni Iraola também receberá FC Porto, Villarreal e Lens em Anfield, além de fazer viagens para enfrentar Club Brugge, Fenerbahce e o time austríaco LASK.
O Manchester United, tricampeão europeu, está de volta à Champions League pela primeira vez desde a temporada 2023-24, quando foi eliminado na fase de grupos sob o formato anterior da competição. A equipe de Michael Carrick receberá Bayern de Munique e Roma em Old Trafford em dois dos jogos mais aguardados da fase de abertura, além de viajar para enfrentar o Atlético de Madrid na capital espanhola. A campanha europeia do United também inclui jogos em casa contra RB Leipzig e o time azeri Sabah, além de viagens para enfrentar Sporting CP, Villarreal e o time italiano Como.
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Momentos históricos e datas do novo formato
A edição de 2026-27 da Liga dos Campeões se destaca pela presença de quatro estreantes. O Como, da Itália, o LASK, da Áustria, o Viking, da Noruega, e o Sabah, do Azerbaijão, estão todos prontos para suas primeiras participações na competição propriamente dita. A história também será feita à beira do campo, já que o ex-ídolo do Manchester City Yaya Toure se torna o primeiro técnico africano a levar um time à fase principal após assumir o comando do Slovan Bratislava, da Eslováquia.
A ação está marcada para começar entre 8 e 10 de setembro, com as primeiras seis rodadas sendo disputadas até dezembro. Após uma breve pausa de inverno, a fase de liga será concluída com duas rodadas finais em janeiro, terminando em 27 de janeiro. As oito melhores equipes avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto aquelas que terminarem entre o 9º e o 24º lugar terão de disputar um play-off em ida e volta.
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