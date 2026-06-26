Sorte ou genialidade? Como as seleções desconhecidas abalaram a prestígio dos gigantes na Copa do Mundo de 2026?

As surpresas da Copa do Mundo não são mais apenas histórias românticas que se repetem a cada quatro anos, mas passaram a ser parte integrante da essência do torneio moderno. Nesta edição, realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, as equipes menos bem classificadas provaram que não participam mais das competições apenas para marcar presença ou ganhar experiência, mas que agora têm a capacidade de competir com as grandes potências mundiais, impedir suas vitórias e até mesmo ameaçar seus sonhos logo no início.
Os resultados alcançados por seleções como Cabo Verde, Curaçao, Gana e África do Sul não foram meros golpes de sorte, já que conseguiram conquistar pontos valiosos contra gigantes como Espanha, Inglaterra, Equador e Coreia do Sul. Esse cenário levantou muitas questões: será que as diferenças técnicas entre as seleções diminuíram em relação ao passado? Será que isso se deve ao avanço tático observado no futebol mundial, ou a sorte desempenhou um papel fundamental?
Ao analisar essas partidas com precisão, fica claro que o que aconteceu não foi coincidência, mas sim o resultado de planos bem elaborados e de uma execução tática disciplinada, graças aos quais as seleções menos bem classificadas conseguiram reduzir as diferenças individuais em relação aos seus adversários e transformar as partidas em um confronto tático, mais do que em uma exibição de habilidades individuais.