Sorte ou genialidade? Como as seleções desconhecidas abalaram a prestígio dos gigantes na Copa do Mundo de 2026?

Talvez o confronto entre Cabo Verde e a Espanha tenha sido o exemplo mais claro da força da organização tática no futebol moderno, segundo a “BBC”.

A seleção, que representa o terceiro menor país a participar da história da Copa do Mundo, não entrou em campo com o objetivo de dominar a posse de bola ou acompanhar os espanhóis na troca de passes, mas sim com um esquema defensivo coeso, com cinco zagueiros e quatro meio-campistas, com as linhas muito próximas umas das outras, para fechar todos os espaços dos quais a seleção espanhola depende para construir jogadas.

O verdadeiro segredo não estava apenas no número de defensores, mas nas distâncias extremamente curtas entre as linhas de defesa e do meio-campo, o que fazia com que qualquer jogador espanhol que recebesse a bola se visse cercado por vários jogadores ao mesmo tempo.

Seleções que dependem da posse de bola, como a Espanha, costumam recuar a bola para atrair o adversário para a pressão e, em seguida, explorar os espaços que surgem atrás dos meio-campistas. Mas a seleção de Cabo Verde se recusou a cair nessa armadilha.

Sempre que os espanhóis recuavam a bola, os jogadores de Cabo Verde mantinham suas posições e não avançavam em direção ao portador da bola, o que privou a seleção espanhola dos espaços que buscava constantemente.

Mesmo quando os zagueiros espanhóis avançavam com a bola, o bloco defensivo de Cabo Verde permanecia coeso, não concedendo ao adversário nenhuma brecha na profundidade. Devido a essa disciplina, os espanhóis foram obrigados a recorrer a cruzamentos ou passes longos, após não conseguirem romper o centro da defesa.