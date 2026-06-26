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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sorte ou genialidade? Como as seleções desconhecidas abalaram a prestígio dos gigantes na Copa do Mundo de 2026?

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Quem disse que os sonhos são impossíveis? Os pequenos conquistam o trono dos grandes

As surpresas da Copa do Mundo não são mais apenas histórias românticas que se repetem a cada quatro anos, mas passaram a ser parte integrante da essência do torneio moderno. Nesta edição, realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, as equipes menos bem classificadas provaram que não participam mais das competições apenas para marcar presença ou ganhar experiência, mas que agora têm a capacidade de competir com as grandes potências mundiais, impedir suas vitórias e até mesmo ameaçar seus sonhos logo no início.

Os resultados alcançados por seleções como Cabo Verde, Curaçao, Gana e África do Sul não foram meros golpes de sorte, já que conseguiram conquistar pontos valiosos contra gigantes como Espanha, Inglaterra, Equador e Coreia do Sul. Esse cenário levantou muitas questões: será que as diferenças técnicas entre as seleções diminuíram em relação ao passado? Será que isso se deve ao avanço tático observado no futebol mundial, ou a sorte desempenhou um papel fundamental?

Ao analisar essas partidas com precisão, fica claro que o que aconteceu não foi coincidência, mas sim o resultado de planos bem elaborados e de uma execução tática disciplinada, graças aos quais as seleções menos bem classificadas conseguiram reduzir as diferenças individuais em relação aos seus adversários e transformar as partidas em um confronto tático, mais do que em uma exibição de habilidades individuais.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A organização defensiva... a principal arma para derrotar os grandes

    Talvez o confronto entre Cabo Verde e a Espanha tenha sido o exemplo mais claro da força da organização tática no futebol moderno, segundo a BBC”.

    A seleção, que representa o terceiro menor país a participar da história da Copa do Mundo, não entrou em campo com o objetivo de dominar a posse de bola ou acompanhar os espanhóis na troca de passes, mas sim com um esquema defensivo coeso, com cinco zagueiros e quatro meio-campistas, com as linhas muito próximas umas das outras, para fechar todos os espaços dos quais a seleção espanhola depende para construir jogadas.

    O verdadeiro segredo não estava apenas no número de defensores, mas nas distâncias extremamente curtas entre as linhas de defesa e do meio-campo, o que fazia com que qualquer jogador espanhol que recebesse a bola se visse cercado por vários jogadores ao mesmo tempo.

    Seleções que dependem da posse de bola, como a Espanha, costumam recuar a bola para atrair o adversário para a pressão e, em seguida, explorar os espaços que surgem atrás dos meio-campistas. Mas a seleção de Cabo Verde se recusou a cair nessa armadilha.

    Sempre que os espanhóis recuavam a bola, os jogadores de Cabo Verde mantinham suas posições e não avançavam em direção ao portador da bola, o que privou a seleção espanhola dos espaços que buscava constantemente.

    Mesmo quando os zagueiros espanhóis avançavam com a bola, o bloco defensivo de Cabo Verde permanecia coeso, não concedendo ao adversário nenhuma brecha na profundidade. Devido a essa disciplina, os espanhóis foram obrigados a recorrer a cruzamentos ou passes longos, após não conseguirem romper o centro da defesa.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gana repete a lição contra a Inglaterra

    A mesma situação se repetiu no confronto entre Gana e a Inglaterra. A seleção inglesa, comandada por Thomas Tuchel, depende muito de atrair o adversário para o seu território, antes de explorar os espaços atrás das linhas de pressão.

    No entanto, a seleção ganesa se recusou a seguir essa estratégia. Jordan Ayew posicionou-se na frente para marcar o volante inglês Elliot Anderson, enquanto o restante dos jogadores se alinhou em duas linhas defensivas próximas uma da outra fora da grande área.

    Os jogadores de Gana não se lançaram à pressão, apesar das repetidas tentativas dos ingleses de provocá-los a sair de suas posições. Com isso, a Inglaterra foi privada de sua principal arma: o jogo nos espaços entre as linhas.

    É possível avaliar essa tática defensiva por meio de um indicador estatístico conhecido como “PPDA”, que mede o número de passes que uma equipe permite ao adversário antes de realizar qualquer ação defensiva. Quanto maior esse número, mais evidente fica que a equipe não exerce pressão alta, preferindo esperar em suas áreas.

    Na partida entre Cabo Verde e a Espanha, o índice “PPDA” de Cabo Verde foi de 51,2, contra apenas 5,9 da Espanha — uma diferença enorme que reflete a diferença de filosofia entre as duas seleções.

    Já a Gana registrou, nos primeiros quinze minutos contra a Inglaterra, uma média de 62, em uma clara indicação de que optou deliberadamente por evitar a pressão alta.

    Mas o mais interessante é que ambas as seleções aumentaram gradualmente o ritmo da pressão à medida que o fim da partida se aproximava, depois de perceberem que o cansaço começava a se instalar nos jogadores adversários e que a chance de conquistar a vitória se tornava possível.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nem todos os planos de defesa são bem-sucedidos

    Por outro lado, algumas partidas revelaram que a aposta exclusiva no bloco defensivo não é suficiente para garantir um resultado positivo. A derrota da Arábia Saudita para a Espanha destacou a existência de erros organizacionais fatais na linha defensiva.

    Apesar de a seleção saudita ter contado com cinco defensores, a linha defensiva carecia de coesão, e os jogadores se concentravam excessivamente no jogador com a bola.

    Esse comportamento resultou na abertura de amplos espaços no lado oposto, espaços esses que os espanhóis exploraram com maestria. Além disso, o quarteto do meio-campo tendia a se deslocar inteiramente para o lado da bola, deixando o outro flanco sem cobertura suficiente.

    A seleção espanhola aproveitou essa brecha mudando rapidamente a direção da jogada da esquerda para a direita, criando constantemente situações de superioridade numérica. Em uma dessas jogadas, Lamine Yamal e Pedro Boro se viram diante de apenas um jogador saudita.

    O meio-campista não conseguiu voltar para marcar Boro, e o lateral também não pôde sair para enfrentá-lo, com medo de deixar Yamal sem marcação. Boro aproveitou o tempo e o espaço disponíveis e mandou um cruzamento preciso para a trave mais distante, antes que a bola chegasse a Mikel Oyarzabal, que marcou o gol com facilidade.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    A Suécia caiu pelas mesmas razões

    O mesmo aconteceu com a Suécia contra a Holanda. A seleção sueca adotou um esquema 5-3-2, mas a presença de apenas três meio-campistas tornou a cobertura pelas laterais extremamente difícil. E a Holanda aproveitou esse problema com inteligência.

    O ponta-direita holandês forçava o lateral-esquerdo sueco a recuar, enquanto Denzel Dumfries avançava pela retaguarda sem marcação, aproveitando-se do deslocamento dos meio-campistas em direção à bola.

    Esse cenário se repetiu várias vezes e acabou resultando em uma goleada de 5 a 1. O desempenho da Suécia só melhorou após a mudança para o esquema 4-5-1, que proporcionou maior densidade no meio-campo e fechou os espaços laterais.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Construir pela parte de trás... um risco calculado

    Além da organização defensiva, várias seleções menores adotaram um estilo ousado na construção do jogo. Em vez de dispersar a bola após cada chute a gol, seleções como África do Sul, Iraque e Cabo Verde preferiram iniciar com passes curtos a partir da defesa.

    O objetivo era claro: forçar as grandes seleções a avançarem e pressionarem, para depois explorar os espaços deixados atrás de suas linhas defensivas.

    Para colocar essa ideia em prática, os jogadores se espalhavam por amplas distâncias, o que obrigava o adversário a percorrer longas distâncias durante a marcação homem a homem.

    Assim que o primeiro passe era bem-sucedido, os espaços atrás dos jogadores que pressionavam ficavam disponíveis para os meio-campistas e atacantes.

    Esse estilo ajudou essas seleções a chegar à área adversária com poucas jogadas e lhes proporcionou oportunidades de ataque que não teriam se dependessem dos tradicionais passes longos.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todo risco tem seu preço

    No entanto, essa tática não estava isenta de riscos. A construção do jogo pela retaguarda, com os jogadores mais afastados uns dos outros, aumenta as chances de perder a bola perto do gol. E foi exatamente isso que aconteceu com a África do Sul contra o México, assim como com o Iraque contra a Noruega, quando ambas as seleções sofreram gols após erros na saída de bola.

    Apesar disso, os ganhos ofensivos também foram significativos. A África do Sul, por exemplo, chutou 14 vezes ao gol da Coreia do Sul, contra apenas sete chutes do adversário, embora sua porcentagem de posse de bola não tenha ultrapassado 31%. E quando a seleção coreana exerceu uma pressão alta, a seleção “Bafana Bafana” manteve seu plano, conseguiu superar a pressão e, em seguida, lançou um contra-ataque rápido que resultou no gol que garantiu a classificação da equipe.

    Essas partidas refletem uma realidade importante: o futebol internacional não depende mais apenas da qualidade dos jogadores. Os treinadores das seleções menos bem classificadas estão cada vez mais aptos a preparar taticamente suas partidas, analisar os pontos fortes e fracos dos adversários e traçar estratégias adequadas às capacidades de seus jogadores.

    Com organização, disciplina e trabalho em equipe, a diferença técnica tornou-se menor do que era há alguns anos. É verdade que as grandes seleções ainda têm vantagem graças à qualidade e à experiência de seus jogadores, mas não conseguem mais vencer simplesmente por entrarem em campo.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os goleiros... os heróis das surpresas

    Apesar de tudo isso, o desempenho individual continua sendo um elemento indispensável para a ocorrência de surpresas. O experiente goleiro Fozinia, de quarenta anos, tornou-se um herói nacional ao defender uma enxurrada de chutes espanhóis e foi um dos principais responsáveis pela conquista de um ponto histórico por Cabo Verde.

    Já o goleiro de Curaçao, Eloy Rom, inscreveu seu nome nos anais do torneio ao igualar o recorde de maior número de defesas em uma única partida, com 15 defesas, garantindo à seleção de seu país o primeiro ponto da história na Copa do Mundo.

    Essas atuações confirmam que a organização tática por si só não basta; é preciso também brilho individual nos momentos decisivos, especialmente por parte do goleiro, que muitas vezes é a última linha de defesa e o primeiro a criar surpresas.

    E a atual Copa do Mundo revela que a diferença entre as grandes e as pequenas seleções vem diminuindo ano após ano. As seleções menos bem classificadas passaram a chegar ao torneio com uma identidade tática clara, planos bem elaborados, jogadores que compreendem suas funções com precisão e treinadores que sabem explorar os pontos fracos dos adversários.

    Por isso, as surpresas não são mais uma exceção, mas sim parte do cenário natural do futebol moderno. Em um torneio com 48 seleções, parece que o caminho rumo ao título será mais complexo do que nunca, pois a organização, a disciplina e a crença na ideia podem dar às seleções menores a capacidade de enfrentar de igual para igual as maiores potências do futebol mundial.