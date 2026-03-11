Sorte na infelicidade para Alphonso Davies: o FC Bayern anuncia diagnósticos para o trio formado por Jamal Musiala e Jonas Urbig

Musiala, por sua vez, sofreu “uma reação dolorosa no tornozelo esquerdo, lesionado no verão”, informou o clube. Ele deve voltar em breve aos treinos com a equipe. Musiala ainda está em fase de recuperação após uma grave fratura na tíbia no verão, que também afetou todos os ligamentos.

Enquanto isso, o goleiro Urbig sofreu uma concussão na última jogada da partida e no único gol sofrido pelo time de Munique. O jogador de 22 anos colidiu violentamente com Nikola Krstovic, do Atalanta, antes de Mario Pasalic empurrar a bola para o gol, fechando o placar. O diretor esportivo Max Eberl explicou posteriormente que Urbig estava “um pouco atordoado” e “agora, naturalmente, com uma enorme dor de cabeça”.

No próximo sábado, Sven Ulreich deverá fazer sua estreia na temporada. Além de Urbig, o goleiro Manuel Neuer também está fora de combate desde a semana passada devido a uma lesão muscular. No banco, poderá estar o goleiro Leonard Prescott, de apenas 16 anos, que já integrou o elenco do Bayern pela primeira vez em Bergamo. Para Ulreich, que esperou muito tempo por uma renovação de contrato e sofreu um revés, este seria o primeiro jogo oficial pelo Bayern desde 21 de setembro de 2024. Naquela ocasião, ele defendeu o gol na vitória do Bayern por 5 a 0 sobre o Werder Bremen.