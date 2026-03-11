O trio sofreu contratempos de saúde na fase final da vitória por 6 a 1 (3 a 0) sobre o Atalanta Bergamo na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Traduzido por
Sorte na infelicidade para Alphonso Davies: o FC Bayern anuncia diagnósticos para o trio formado por Jamal Musiala e Jonas Urbig
Davies, que teve que ser substituído em lágrimas apenas 20 minutos após entrar em campo, sofreu uma distensão muscular na parte posterior da coxa. No mesmo local, ele havia sofrido uma ruptura muscular logo após seu retorno, em meados de fevereiro, após uma lesão no ligamento cruzado. É bem possível que a reação do canadense tenha sido tão emocional devido ao novo revés. Davies deve ficar fora do Bayern pelo menos até a pausa para os jogos internacionais, mas pode voltar a jogar no início de abril, na partida fora de casa contra o SC Freiburg. Uma sorte na infelicidade, portanto, para Davies e para o campeão recordista.
O FC Bayern está ficando sem goleiros: Ulreich prestes a estrear na temporada
Musiala, por sua vez, sofreu “uma reação dolorosa no tornozelo esquerdo, lesionado no verão”, informou o clube. Ele deve voltar em breve aos treinos com a equipe. Musiala ainda está em fase de recuperação após uma grave fratura na tíbia no verão, que também afetou todos os ligamentos.
Enquanto isso, o goleiro Urbig sofreu uma concussão na última jogada da partida e no único gol sofrido pelo time de Munique. O jogador de 22 anos colidiu violentamente com Nikola Krstovic, do Atalanta, antes de Mario Pasalic empurrar a bola para o gol, fechando o placar. O diretor esportivo Max Eberl explicou posteriormente que Urbig estava “um pouco atordoado” e “agora, naturalmente, com uma enorme dor de cabeça”.
No próximo sábado, Sven Ulreich deverá fazer sua estreia na temporada. Além de Urbig, o goleiro Manuel Neuer também está fora de combate desde a semana passada devido a uma lesão muscular. No banco, poderá estar o goleiro Leonard Prescott, de apenas 16 anos, que já integrou o elenco do Bayern pela primeira vez em Bergamo. Para Ulreich, que esperou muito tempo por uma renovação de contrato e sofreu um revés, este seria o primeiro jogo oficial pelo Bayern desde 21 de setembro de 2024. Naquela ocasião, ele defendeu o gol na vitória do Bayern por 5 a 0 sobre o Werder Bremen.