Sorloth, nenhum gol e um erro fatídico: reavaliado após a Copa do Mundo, o preço vai cair para a Juventus?

Na Copa do Mundo, Sorloth, que o técnico Stale Solbakken quase sempre escalou na ponta direita, dando apoio a Haaland, não conseguiu brilhar, e quem sabe se seu desempenho também influenciará o mercado e seu valor.





Enquanto isso, a Juventus e o Atlético de Madrid voltaram a cruzar seus planos de transferências. No momento, não há uma negociação propriamente dita, mas os contatos entre os dois clubes devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum que poderiam dar origem a uma operação mais ampla. Partindo de Nico González, que voltou à Juve mas continua na mira do Atlético, pode se concretizar uma negociação destinada a se estender a outros jogadores. E entre eles está, naturalmente, Sorloth, atacante que, nas últimas semanas, a Juventus havia identificado como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um “número nove” físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já havia manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.





O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo e, talvez, já tivesse percebido tudo, considerando seu desempenho, mas agora, com o término da Copa do Mundo da Noruega, chegou a hora das decisões. O principal obstáculo continua sendo o financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth.





Enquanto isso, o centroavante norueguês perdeu espaço entre as prioridades do clube bianconero, sendo ultrapassado pelo já conhecido Randal Kolo Muani e por Mateo Pellegrino, do Parma. Veremos agora se os zero gols marcados na Copa do Mundo e o erro fatal contra a Inglaterra forçarão o Atlético de Madrid a baixar suas exigências. E se a Juve ainda estiver interessada nesse tipo de atacante.





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