Para a Noruega, eliminada pela Inglaterra nas quartas de final após derrotar o Brasil nas oitavas, esta será uma Copa do Mundo inesquecível. A seleção do país dos fiordes, liderada por um irresistível Erling Haaland (que encerrou o torneio com 7 gols marcados), foi uma das maiores revelações desta edição da fase final da Copa do Mundo. O mesmo não se pode dizer, no âmbito individual, de Alexander Sorloth, que decepcionou, nunca marcou nenhum gol e sai deste Mundial com sua imagem abalada, inclusive no mercado de transferências.
A imagem que simboliza a Copa do Mundo de Sorloth é esta. Primeiro tempo de Noruega x Inglaterra (1 a 2); o placar ainda está 1 a 0 para os noruegueses quando Sorloth e Haaland partem em um “dois contra um” (John Stones) em direção ao gol defendido por Jordan Pickford. A bola está nos pés de Sorloth, que, em vez de passar para Haaland, que estava completamente livre, hesita e depois tenta um chute de esquerda, bloqueado pela defesa inglesa, que, entretanto, já havia se reorganizado. Haaland reclama e olha para o companheiro de equipe com um olhar fulminante. Quem sabe o que teria acontecido se a Noruega tivesse feito 2 a 0...