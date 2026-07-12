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Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Sorloth, nenhum gol e um erro fatal: depois de ter perdido destaque na Copa do Mundo, será que o preço vai cair para a Juventus?

Juventus
Mercado da bola
Atlético de Madrid
Noruega
A. Soerloth

Um belo Mundial para a Noruega, mas não para o atacante do Atlético de Madrid: o que muda no mercado de transferências

Para a Noruega, eliminada pela Inglaterra nas quartas de final após derrotar o Brasil nas oitavas, esta será uma Copa do Mundo inesquecível. A seleção do país dos fiordes, liderada por um irresistível Erling Haaland (que encerrou o torneio com 7 gols marcados), foi uma das maiores revelações desta edição da fase final da Copa do Mundo. O mesmo não se pode dizer, no âmbito individual, de Alexander Sorloth, que decepcionou, nunca marcou nenhum gol e sai deste Mundial com sua imagem abalada, inclusive no mercado de transferências.


A imagem que simboliza a Copa do Mundo de Sorloth é esta. Primeiro tempo de Noruega x Inglaterra (1 a 2); o placar ainda está 1 a 0 para os noruegueses quando Sorloth e Haaland partem em um “dois contra um” (John Stones) em direção ao gol defendido por Jordan Pickford. A bola está nos pés de Sorloth, que, em vez de passar para Haaland, que estava completamente livre, hesita e depois tenta um chute de esquerda, bloqueado pela defesa inglesa, que, entretanto, já havia se reorganizado. Haaland reclama e olha para o companheiro de equipe com um olhar fulminante. Quem sabe o que teria acontecido se a Noruega tivesse feito 2 a 0...


  • NÃO MARCA HÁ DEZ PARTIDAS

    Após uma temporada positiva com a camisa do Atlético de Madrid, com um total de 50 partidas e 20 gols (mas em ligeira queda em relação à primeira temporada com os Colchoneros, que terminou com 53 partidas e 24 gols), Sorloth não está passando por um bom momento na seleção. O jogador nascido em 1995 em Trondheim, vestindo a camisa da Noruega, não marca há 10 partidas, incluindo as cinco disputadas nos Estados Unidos. O histórico do ex-jogador do Villarreal na seleção nacional — 77 partidas e 26 gols — está parado na dobradinha de 13 de novembro de 2025, na vitória por 4 a 1 contra a Estônia.

    • Publicidade

  • Na Copa do Mundo, Sorloth, que o técnico Stale Solbakken quase sempre escalou na ponta direita, dando apoio a Haaland, não teve um bom desempenho, e quem sabe se suas atuações também influenciarão o mercado e seu valor.


    Enquanto isso, a Juventus e o Atlético de Madrid voltaram a cruzar seus planos de transferências. No momento, não há uma negociação propriamente dita, mas os contatos entre os dois clubes devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum que poderiam dar origem a uma operação mais ampla. Partindo de Nico González, que voltou à Juve mas continua na mira do Atlético, pode se concretizar uma negociação destinada a se estender a outros jogadores. E entre eles está, naturalmente, Sorloth, atacante que, nas últimas semanas, a Juventus havia identificado como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um número nove físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já havia manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.


    O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo e, talvez, já tivesse percebido tudo, considerando seu desempenho, mas agora, com o fim da participação da Noruega na Copa do Mundo, chegou a hora das decisões. O principal obstáculo continua sendo o financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth.


    Enquanto isso, o centroavante norueguês perdeu espaço entre as prioridades do clube bianconero, sendo ultrapassado pelo já conhecido Randal Kolo Muani e por Mateo Pellegrino, do Parma. Veremos agora se os zero gols marcados na Copa do Mundo e o erro fatal contra a Inglaterra forçarão o Atlético de Madrid a baixar suas exigências. E se a Juve ainda estiver interessada nesse tipo de atacante.


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