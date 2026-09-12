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Wolverhampton Wanderers v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Sorba Thomas sai de um assustador acidente com capotamento para o gramado da Premier League em apenas 24 horas, e astro do Hull entra em campo contra o Chelsea

S. Thomas
Chelsea
Hull
Premier League

O ponta do Hull City, Sorba Thomas, completou uma recuperação notável neste fim de semana ao entrar em campo em uma partida da Premier League apenas um dia depois de sobreviver a um assustador acidente de carro. O internacional do País de Gales se envolveu em um capotamento na manhã de sexta-feira, mas se recuperou a tempo de atuar no segundo tempo como substituto contra o Chelsea, em Stamford Bridge.

  • Acidente terrível perto do centro de treinamento do Tigers

    Em uma sequência de acontecimentos que deixou torcedores e companheiros de equipe atônitos, Thomas estava de volta ao campo pelo Hull City na tarde de sábado, apesar de um incidente aterrorizante apenas 24 horas antes.

    Na manhã de sexta-feira, imagens começaram a circular rapidamente nas redes sociais mostrando o carro do jogador de 27 anos em estado de destruição total. O veículo, um Land Rover Defender cinza, foi fotografado capotado, de teto para baixo, com todas as portas abertas e vidros estilhaçados espalhados por uma rua residencial.

    Moradores locais descreveram uma cena caótica enquanto os serviços de emergência corriam até o local para atender a ocorrência com o SUV capotado. Apesar da gravidade do impacto e da evidência visual de que o veículo havia capotado completamente, Thomas conseguiu sair dos destroços sem nenhum dano físico significativo.


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    Recuperação notável para participação relâmpago em Stamford Bridge

    Contra todas as probabilidades, o técnico do Hull City, Sergej Jakirovic, considerou Thomas em condições de viajar com o elenco para o oeste de Londres para o duelo com o Chelsea. Após passar por uma avaliação médica minuciosa depois do acidente, o ponta foi relacionado para o banco no jogo das 15h.

    O momento de seu retorno chegou aos 60 minutos em Stamford Bridge, quando Jakirovic recorreu ao banco para colocar energia nova na partida. Thomas entrou no lugar de Elliot Stroud, oficialmente deixando para trás o pesadelo do dia anterior ao pisar no gramado.

    A aparição foi a sua segunda na Premier League pelo Hull City e virou um grande assunto para as duas torcidas no estádio. O Hull City conseguiu assegurar um empate por 2 a 2, muito brigado, contra o Chelsea, com Thomas fazendo a sua parte em uma atuação que viu os visitantes se recuperarem de uma desvantagem

  • Impacto da contratação de verão

    A disponibilidade de Thomas é crucial para o Hull City, que investiu pesado para levar o ponta ao MKM Stadium durante as últimas semanas da janela de transferências. O clube pagou uma taxa não revelada para tirá-lo do Stoke City, da Championship, e lhe deu um contrato de longo prazo até o verão de 2030.

    A diretoria do clube foi compreensivelmente cautelosa nas horas seguintes ao acidente de sexta-feira de manhã, mas a própria insistência do jogador em estar envolvido provavelmente teve um papel em sua inclusão.

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    Uma narrativa em desenvolvimento para o Tigers

    À medida que a história do acidente e sua aparição posterior continua a circular, ela acrescenta uma camada de drama à narrativa do início de temporada do Hull City. O Hull City mostrou ambição significativa no mercado, e Thomas é visto como uma figura central em seu projeto de longo prazo. O fato de ele ter assinado um contrato de quatro anos, até 2030, indica o alto nível de confiança que a diretoria tem em sua capacidade de liderar o ataque.

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