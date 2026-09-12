Em uma sequência de acontecimentos que deixou torcedores e companheiros de equipe atônitos, Thomas estava de volta ao campo pelo Hull City na tarde de sábado, apesar de um incidente aterrorizante apenas 24 horas antes.

Na manhã de sexta-feira, imagens começaram a circular rapidamente nas redes sociais mostrando o carro do jogador de 27 anos em estado de destruição total. O veículo, um Land Rover Defender cinza, foi fotografado capotado, de teto para baixo, com todas as portas abertas e vidros estilhaçados espalhados por uma rua residencial.

Moradores locais descreveram uma cena caótica enquanto os serviços de emergência corriam até o local para atender a ocorrência com o SUV capotado. Apesar da gravidade do impacto e da evidência visual de que o veículo havia capotado completamente, Thomas conseguiu sair dos destroços sem nenhum dano físico significativo.



