Sophia Wilson mostra que está de volta à sua melhor forma, mas Emma Hayes enfrenta preocupações defensivas após a derrota da seleção feminina dos EUA para o Brasil

Wilson voltou da licença-maternidade no início deste ano e demonstrou o movimento característico, a habilidade com a bola e a precisão letal que a tornaram uma das melhores atacantes do mundo antes da pausa. Ela foi um verdadeiro pesadelo para a defesa brasileira durante toda a partida e quase dobrou sua contagem de gols no segundo tempo.

No entanto, apesar do brilhantismo de Wilson, o restante da seleção dos EUA ficou abaixo do seu melhor nível quase desde o apito inicial, em uma partida que deveria oferecer um vislumbre de como seria a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil respondeu rapidamente diante de uma torcida barulhenta na Neo Química Arena. Taina Maranhão empatou a partida aos 11 minutos, cabeceando para o gol no segundo poste após a defesa dos EUA não conseguir neutralizar o perigo. Pouco depois, Zaneratto fez 2 a 1, avançando para receber o passe de Dudinha antes de levantar a bola por cima de Mandy McGlynn.

A equipe de Hayes se viu em desvantagem no intervalo, após ter assumido a liderança pela primeira vez desde 2002. Nenhuma das equipes marcou outro gol no segundo tempo, com os EUA tendo dificuldades para superar uma seleção brasileira determinada. Mallory Swanson vestiu a camisa da seleção feminina dos EUA pela primeira vez desde que retornou da licença maternidade, enquanto Marta também estava à disposição do Brasil, mas ambas permaneceram como reservas não utilizadas. A derrota prolongou a sequência sem vitórias da seleção americana no Brasil para quatro jogos, que remonta a 1997, e marcou sua segunda derrota consecutiva para as brasileiras.