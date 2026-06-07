Getty
Traduzido por
Sophia Wilson mostra que está de volta à sua melhor forma, mas Emma Hayes enfrenta preocupações defensivas após a derrota da seleção feminina dos EUA para o Brasil
- Getty Images Sport
Conta-me mais
Wilson voltou da licença-maternidade no início deste ano e demonstrou o movimento característico, a habilidade com a bola e a precisão letal que a tornaram uma das melhores atacantes do mundo antes da pausa. Ela foi um verdadeiro pesadelo para a defesa brasileira durante toda a partida e quase dobrou sua contagem de gols no segundo tempo.
No entanto, apesar do brilhantismo de Wilson, o restante da seleção dos EUA ficou abaixo do seu melhor nível quase desde o apito inicial, em uma partida que deveria oferecer um vislumbre de como seria a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil respondeu rapidamente diante de uma torcida barulhenta na Neo Química Arena. Taina Maranhão empatou a partida aos 11 minutos, cabeceando para o gol no segundo poste após a defesa dos EUA não conseguir neutralizar o perigo. Pouco depois, Zaneratto fez 2 a 1, avançando para receber o passe de Dudinha antes de levantar a bola por cima de Mandy McGlynn.
A equipe de Hayes se viu em desvantagem no intervalo, após ter assumido a liderança pela primeira vez desde 2002. Nenhuma das equipes marcou outro gol no segundo tempo, com os EUA tendo dificuldades para superar uma seleção brasileira determinada. Mallory Swanson vestiu a camisa da seleção feminina dos EUA pela primeira vez desde que retornou da licença maternidade, enquanto Marta também estava à disposição do Brasil, mas ambas permaneceram como reservas não utilizadas. A derrota prolongou a sequência sem vitórias da seleção americana no Brasil para quatro jogos, que remonta a 1997, e marcou sua segunda derrota consecutiva para as brasileiras.
- Getty
O MVP
Wilson. Apesar do resultado, os torcedores americanos devem se sentir animados com o que viram da estrela do Portland Thorns. Se Swanson conseguir seguir seus passos e voltar à sua melhor forma, a Seleção Feminina dos EUA ainda deve se sentir confiante quanto às chances da “Triple Espresso” de ser uma das forças determinantes na Copa do Mundo Feminina de 2027.
- Getty
O grande fracasso
Trinity Rodman. Trata-se de uma avaliação severa, considerando que a atacante sofreu uma lesão no final da partida, mas Rodman teve dificuldades para causar o impacto de sempre antes de sair de campo. A estrela do Washington Spirit passou despercebida durante os 88 minutos, e em um dia em que a seleção feminina dos EUA superou o Brasil em chutes a gol e posse de bola, o ataque nunca conseguiu transformar esse domínio em perigo suficiente. Rodman foi parte dessa frustração, já que não conseguiu criar oportunidades de forma consistente, nem para si mesma nem para as colegas. Mais importante, porém, é sua situação daqui para frente. A esperança é que a lesão seja leve e não a impeça de disputar a segunda partida contra o Brasil, daqui a três dias.
- Getty
Avaliação do jogo (em uma escala de cinco): ⭐⭐⭐