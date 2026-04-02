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Alyssa Thompson Sonia Bompastor Chelsea WomenGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Sonia Bompastor tem provas! A furiosa treinadora do Chelsea pega o celular durante entrevista depois que Katie McCabe, do Arsenal, fica impune por ter puxado o cabelo de Alyssa Thompson, levando à eliminação do Blues da Liga dos Campeões

S. Bompastor
Chelsea FC Women
K. McCabe
A. Thompson
Chelsea FC Women x Arsenal Women
Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino

A treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, pegou seu celular durante uma entrevista pós-jogo para mostrar um vídeo que comprovava uma decisão arbitral polêmica. A técnica do Blues ficou furiosa depois que a zagueira do Arsenal, Katie McCabe, não foi punida apesar de ter puxado o cabelo de Alyssa Thompson nos minutos finais da partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina.

  • Bompastor mostra o celular para chamar a atenção para a falha do VAR

    Os sonhos europeus do Chelsea terminaram de forma agridoce em Stamford Bridge. Apesar da vitória por 1 a 0 naquela noite, graças ao gol de Sjoeke Nusken aos 94 minutos, o Chelsea foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado pelo rival londrino Arsenal. No entanto, o resultado foi ofuscado por um incidente polêmico envolvendo McCabe e Thompson que, de alguma forma, passou despercebido pelos árbitros.

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  • Técnico do Chelsea, furioso, exige respostas

    Frustrada com a falta de intervenção do VAR, Bompastor — que foi expulsa durante a partida por causa de seus protestos — tomou a atitude inédita de pegar seu smartphone durante uma entrevista pós-jogo. Ela usou o aparelho para reproduzir as imagens para as câmeras, insistindo que o puxão de cabelo flagrante na sua jovem ponta americana merecia um cartão vermelho direto.

    “Trouxe o celular comigo. Não sei se vocês conseguem ver isso, e provavelmente não é algo comum”, disse Bompastor enquanto mostrava a tela. “Mas se vocês assistirem a este vídeo, e não sei se conseguem… Vejam, mas para mim é claramente um cartão vermelho para a jogadora do Arsenal. Ela está puxando o cabelo da Alyssa. Então, acho que, para mim, é o VAR de novo, ele não consegue verificar essa situação. Não sei por que temos o VAR.”

    Sobre a reação de Thompson, conforme citado pela BBC, Bompastor disse: “Ela estava chorando. Ela está dando o seu melhor em campo nos dois jogos e não é o suficiente; quando você está jogando futebol e alguém puxa seu cabelo, é ruim. Claro, ela estava chorando e emocionada com aquela situação e com o resultado.”

  • Esclarecimento de McCabe

    À medida que as imagens da briga se tornavam virais, McCabe recorreu às redes sociais para dar sua versão dos fatos. A zagueira irlandesa insistiu que não houve intenção maliciosa por trás do contato, postando no Instagram: “Só quero esclarecer que eu estava realmente tentando agarrar a camisa; nunca faria isso de puxar o cabelo de alguém. Todo o meu respeito à Thompson.”

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    E agora?

    O Chelsea precisa agora se recompor e voltar rapidamente o foco para a Superliga Feminina e as competições de copa nacionais. Atualmente, o time ocupa a segunda posição na WSL, nove pontos atrás do líder Manchester City, enquanto o Arsenal está em terceiro lugar com 38 pontos, tendo disputado dois jogos a menos. O time enfrentará o Tottenham nas quartas de final da FA Cup na próxima segunda-feira.

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