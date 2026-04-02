Sonia Bompastor tem provas! A furiosa treinadora do Chelsea pega o celular durante entrevista depois que Katie McCabe, do Arsenal, fica impune por ter puxado o cabelo de Alyssa Thompson, levando à eliminação do Blues da Liga dos Campeões

Frustrada com a falta de intervenção do VAR, Bompastor — que foi expulsa durante a partida por causa de seus protestos — tomou a atitude inédita de pegar seu smartphone durante uma entrevista pós-jogo. Ela usou o aparelho para reproduzir as imagens para as câmeras, insistindo que o puxão de cabelo flagrante na sua jovem ponta americana merecia um cartão vermelho direto.

“Trouxe o celular comigo. Não sei se vocês conseguem ver isso, e provavelmente não é algo comum”, disse Bompastor enquanto mostrava a tela. “Mas se vocês assistirem a este vídeo, e não sei se conseguem… Vejam, mas para mim é claramente um cartão vermelho para a jogadora do Arsenal. Ela está puxando o cabelo da Alyssa. Então, acho que, para mim, é o VAR de novo, ele não consegue verificar essa situação. Não sei por que temos o VAR.”

Sobre a reação de Thompson, conforme citado pela BBC, Bompastor disse: “Ela estava chorando. Ela está dando o seu melhor em campo nos dois jogos e não é o suficiente; quando você está jogando futebol e alguém puxa seu cabelo, é ruim. Claro, ela estava chorando e emocionada com aquela situação e com o resultado.”