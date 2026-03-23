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Sonia Bompastor promete que o Chelsea continuará “ambicioso” à medida que os contratos de Millie Bright e Sam Kerr chegam ao fim
Bompastor mantém silêncio sobre as saídas
O técnico do Chelsea se recusou terminantemente a confirmar se Bright e Kerr permanecerão no clube após o fim da temporada atual. Com os contratos de ambas as jogadoras expirando no verão, as especulações naturalmente se intensificaram sobre os próximos passos da dupla de destaque e suas possíveis saídas. Apesar da possibilidade iminente de perder duas jogadoras fundamentais que marcaram o sucesso do clube na última década, a treinadora francesa fez questão de tranquilizar os torcedores, garantindo que a trajetória do time continua em ascensão. Ela ressaltou que o Blues continuará disputando os maiores títulos do futebol mundial, independentemente de mudanças individuais no elenco.
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Conversas privadas em andamento com os jogadores
Ao falar com a imprensa durante a coletiva pré-jogo, Bompastor deu uma atualização direta, mas cautelosa, sobre a situação dos contratos. Ela enfatizou a necessidade de se concentrar nas questões imediatas dentro de campo, em vez de especulações fora dele. “Obviamente, estamos mantendo muitas conversas com as jogadoras, mas acho que (essa conversa) é mais privada”, disse a treinadora aos repórteres. “Acho que é realmente importante para nós nos concentrarmos no jogo de amanhã. [Kerr e Bright] estão, por enquanto, sob contrato com o Chelsea. O que acontecerá no futuro não me cabe comentar agora.”
Promessa de ambição contínua para o Chelsea
A treinadora estava ansiosa para mudar o foco para a visão de longo prazo do clube e sua constante sede por títulos. Enfatizando esse ponto em resposta às especulações generalizadas sobre uma possível reformulação, ela transmitiu uma mensagem clara aos torcedores sobre a próxima temporada. “Acho que o mais importante para os torcedores saberem é que o Chelsea continuará sendo muito ambicioso [na próxima temporada]”, afirmou Bompastor.
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O que vem por aí para o Chelsea?
O Blues ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Superliga Feminina, com 37 pontos após 18 partidas, nove pontos atrás do líder Manchester City e um ponto atrás do segundo colocado, o Manchester United. O Arsenal, quarto colocado, está apenas dois pontos atrás, com dois jogos a menos. Tanto no campeonato nacional quanto na Europa, um calendário exaustivo aguarda a equipe. Na terça-feira, elas enfrentam o Arsenal na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, seguida por um confronto crucial pelo campeonato contra o Aston Villa no domingo. Em seguida, receberão o Arsenal para a partida de volta da competição europeia na quarta-feira, antes de enfrentar o Tottenham Hotspur nas quartas de final da FA Cup.