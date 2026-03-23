Sonia Bompastor promete que o Chelsea continuará “ambicioso” à medida que os contratos de Millie Bright e Sam Kerr chegam ao fim

O Blues ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Superliga Feminina, com 37 pontos após 18 partidas, nove pontos atrás do líder Manchester City e um ponto atrás do segundo colocado, o Manchester United. O Arsenal, quarto colocado, está apenas dois pontos atrás, com dois jogos a menos. Tanto no campeonato nacional quanto na Europa, um calendário exaustivo aguarda a equipe. Na terça-feira, elas enfrentam o Arsenal na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, seguida por um confronto crucial pelo campeonato contra o Aston Villa no domingo. Em seguida, receberão o Arsenal para a partida de volta da competição europeia na quarta-feira, antes de enfrentar o Tottenham Hotspur nas quartas de final da FA Cup.