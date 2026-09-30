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Sonia Bompastor mira a glória da Liga dos Campeões Feminina com o Chelsea antes de um reencontro emocionante com o Lyon
Bompastor se prepara para um retorno emocionante ao lar
Bompastor se prepara para liderar o Chelsea em um duelo de alto nível no Parc Olympique Lyonnais pela primeira vez desde que deixou o gigante francês. A treinadora tem laços profundos com o clube, tendo representado o Lyon como jogadora, atuado como diretora da base por oito anos e conquistado títulos importantes como técnica. Embora reconheça o caráter sentimental de seu retorno, a ex-treinadora do Lyon segue determinada a garantir os três pontos.
- Getty Images Sport
Ex-campeão encara marco sentimental
Voltar ao Parc Olympique Lyonnais marca uma ocasião profundamente emocionante para Bompastor, após passar anos servindo ao clube como jogadora, diretora da base e técnica principal. Ao falar sobre seu retorno a Lyon antes do duelo de quarta-feira, Bompastor revelou: "Será cheio de emoção; isso é óbvio.
"Não sou a única na comissão técnica ou neste grupo de jogadoras; há bastante gente que jogou ou treinou aqui, neste grande estádio. Mas há uma partida a ser disputada, e isso é o mais importante. Minha tarefa será focar nos preparativos e garantir que meu time chegue pronto para o jogo."
Ao descartar sugestões de pressão extra contra seu ex-clube, ela acrescentou: "Não, não necessariamente. Eu sempre quero ir bem. Não importa qual seja o jogo. Acabamos de sair de outro grande jogo contra o Arsenal, e queremos brilhar, vencer. Sim, este é um momento especial, talvez um pouco mais carregado de emoção, mas sabemos como nos desligar disso; faz parte do nosso trabalho. Emocional e mentalmente, sabemos como nos preparar para que a partida continue sendo a coisa mais importante amanhã."
A falta de um título continental alimenta a motivação
A Liga dos Campeões Feminina segue como o único grande troféu que escapou ao Chelsea ao longo de sua era de domínio doméstico no futebol inglês.
Ao explicar a ambição europeia do clube londrino, Bompastor disse: "O Chelsea é um clube com ambições. Então sempre montamos um elenco que possa competir para ganhar todos os troféus, especialmente a Liga dos Campeões. É o único que falta ao clube. Você precisa encontrar o equilíbrio certo entre jogadoras experientes e jovens talentos. E então essa competição está ficando cada vez mais difícil. Há muitos clubes agora investindo no futebol feminino, e às vezes você precisa de um pouco de sorte para ajudar a levar as coisas na direção certa."
Ao avaliar o quanto seu elenco está pronto para desafiar a elite da Europa, ela insistiu: "Não estamos longe. Acho que temos uma equipe cheia de qualidade, uma equipe com muito talento, então temos que encarar as partidas uma a uma e também ter a mentalidade de ser muito competitivas. Abordamos os jogos com esse espírito matador contra grandes adversários."
- Getty Images Sport
Gigantes europeus duelam pela supremacia
O Chelsea vai à França em busca de dar sequência à vitória por 1 a 0 na estreia e tomar a liderança do grupo das anfitriãs. O Lyon lidera a chave no momento após golear o Servette por 8 a 0, embora a potência francesa tenha vencido apenas dois dos quatro confrontos anteriores com o Chelsea. O duelo de quarta-feira promete ser um teste exigente para a formidável campanha do Chelsea fora de casa nesta fase da competição.
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