Voltar ao Parc Olympique Lyonnais marca uma ocasião profundamente emocionante para Bompastor, após passar anos servindo ao clube como jogadora, diretora da base e técnica principal. Ao falar sobre seu retorno a Lyon antes do duelo de quarta-feira, Bompastor revelou: "Será cheio de emoção; isso é óbvio.

"Não sou a única na comissão técnica ou neste grupo de jogadoras; há bastante gente que jogou ou treinou aqui, neste grande estádio. Mas há uma partida a ser disputada, e isso é o mais importante. Minha tarefa será focar nos preparativos e garantir que meu time chegue pronto para o jogo."

Ao descartar sugestões de pressão extra contra seu ex-clube, ela acrescentou: "Não, não necessariamente. Eu sempre quero ir bem. Não importa qual seja o jogo. Acabamos de sair de outro grande jogo contra o Arsenal, e queremos brilhar, vencer. Sim, este é um momento especial, talvez um pouco mais carregado de emoção, mas sabemos como nos desligar disso; faz parte do nosso trabalho. Emocional e mentalmente, sabemos como nos preparar para que a partida continue sendo a coisa mais importante amanhã."