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Chelsea FC v Aston Villa FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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Sonia Bompastor faz alerta de "azarão" enquanto o Chelsea se prepara para a estreia na Champions League Feminina contra o Austria Vienna

S. Bompastor
Chelsea FC Women
Chelsea FC Women x Austria Wien W
Austria Wien W
Liga dos Campeões Feminino
WSL

A técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, alertou seu elenco para não subestimar o Austria Vienna antes da estreia europeia de quarta-feira. Com as campeãs austríacas chegando a Londres como estreantes destemidas e jogando sem pressão, a treinadora francesa insistiu que o Chelsea precisa executar seu plano tático sem falhas para garantir pontos vitais em casa.

  • Chelsea inicia nova campanha continental

    O Chelsea inicia sua campanha na fase da Liga dos Campeões Feminina recebendo o Austria Vienna no Cherry Red Records Stadium na noite de quarta-feira. O time do oeste de Londres avançou ao torneio principal graças a um enfático triunfo por 6 a 2 no placar agregado sobre a Real Sociedad na terceira rodada classificatória. A equipe de Bompastor está determinada a restabelecer sua credibilidade europeia depois que sua caminhada continental foi interrompida nas quartas de final pelas rivais domésticas do Arsenal na temporada passada.

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    Técnico pede foco contra novatos

    Antes da estreia contra as estreantes, que eliminaram a equipe norueguesa Brann durante a fase classificatória, Bompastor elogiou as visitantes pela trajetória impressionante.

    Falando aos repórteres durante sua entrevista coletiva pré-jogo, Bompastor explicou: "Elas conseguiram terminar em primeiro lugar na liga delas, o St Polten tem sido o campeão histórico. Elas também conseguiram eliminar o Brann, que era uma equipe realmente boa nesta Champions League. Precisamos estar preparadas para enfrentar uma equipe forte em termos físicos, mas também uma equipe que está pronta em termos táticos."

    A treinadora francesa acrescentou: "O plano de jogo está pronto. Temos muito respeito por elas porque, mais uma vez, todos os jogos serão difíceis. Sabemos que elas chegam sem pressão, são azarãs. Não têm nada a perder e isso é importante para nós estarmos preparadas. Acho que temos qualidade suficiente para conseguir fazer uma boa atuação e vencer o jogo, então vamos para a partida confiantes, mas não confiantes demais, apenas no nível certo."

  • Lauren James é poupada por precaução

    O Chelsea não contará com Lauren James, que foi deliberadamente deixada de fora após sofrer um pequeno problema durante o treino. Ao explicar sua recusa em correr qualquer risco para a estreia europeia, Bompastor confirmou: "Ela sofreu uma pequena pancada no treino na última sexta-feira. Deve estar disponível para o jogo no fim de semana, mas não queremos correr nenhum risco para a partida de amanhã."

    A medida de precaução garante que a atacante-chave siga em condições ideais antes de um confronto crucial da Superliga Feminina contra o rival londrino Arsenal neste fim de semana.

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  • Chelsea v Real Sociedad - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    Rivais continentais iniciam campanhas na fase de grupos

    A competição começa pela Europa, com o atual campeão Barcelona recebendo o Paris FC, enquanto o Lyon, oito vezes vencedor, viaja para enfrentar o Servette Chenois. O OH Leuven também encara a Roma no outro jogo de abertura desta quarta-feira. Garantir os três pontos em casa é essencial para a equipe de Bompastor, que busca assumir o controle do grupo logo no início.

Liga dos Campeões Feminino
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
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Austria Wien W
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