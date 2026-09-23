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Sonia Bompastor faz alerta de "azarão" enquanto o Chelsea se prepara para a estreia na Champions League Feminina contra o Austria Vienna
Chelsea inicia nova campanha continental
O Chelsea inicia sua campanha na fase da Liga dos Campeões Feminina recebendo o Austria Vienna no Cherry Red Records Stadium na noite de quarta-feira. O time do oeste de Londres avançou ao torneio principal graças a um enfático triunfo por 6 a 2 no placar agregado sobre a Real Sociedad na terceira rodada classificatória. A equipe de Bompastor está determinada a restabelecer sua credibilidade europeia depois que sua caminhada continental foi interrompida nas quartas de final pelas rivais domésticas do Arsenal na temporada passada.
- Focus Images
Técnico pede foco contra novatos
Antes da estreia contra as estreantes, que eliminaram a equipe norueguesa Brann durante a fase classificatória, Bompastor elogiou as visitantes pela trajetória impressionante.
Falando aos repórteres durante sua entrevista coletiva pré-jogo, Bompastor explicou: "Elas conseguiram terminar em primeiro lugar na liga delas, o St Polten tem sido o campeão histórico. Elas também conseguiram eliminar o Brann, que era uma equipe realmente boa nesta Champions League. Precisamos estar preparadas para enfrentar uma equipe forte em termos físicos, mas também uma equipe que está pronta em termos táticos."
A treinadora francesa acrescentou: "O plano de jogo está pronto. Temos muito respeito por elas porque, mais uma vez, todos os jogos serão difíceis. Sabemos que elas chegam sem pressão, são azarãs. Não têm nada a perder e isso é importante para nós estarmos preparadas. Acho que temos qualidade suficiente para conseguir fazer uma boa atuação e vencer o jogo, então vamos para a partida confiantes, mas não confiantes demais, apenas no nível certo."
Lauren James é poupada por precaução
O Chelsea não contará com Lauren James, que foi deliberadamente deixada de fora após sofrer um pequeno problema durante o treino. Ao explicar sua recusa em correr qualquer risco para a estreia europeia, Bompastor confirmou: "Ela sofreu uma pequena pancada no treino na última sexta-feira. Deve estar disponível para o jogo no fim de semana, mas não queremos correr nenhum risco para a partida de amanhã."
A medida de precaução garante que a atacante-chave siga em condições ideais antes de um confronto crucial da Superliga Feminina contra o rival londrino Arsenal neste fim de semana.
- Getty Images Sport
Rivais continentais iniciam campanhas na fase de grupos
A competição começa pela Europa, com o atual campeão Barcelona recebendo o Paris FC, enquanto o Lyon, oito vezes vencedor, viaja para enfrentar o Servette Chenois. O OH Leuven também encara a Roma no outro jogo de abertura desta quarta-feira. Garantir os três pontos em casa é essencial para a equipe de Bompastor, que busca assumir o controle do grupo logo no início.
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