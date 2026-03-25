Sonia Bompastor afirma que a arbitragem “não foi boa o suficiente” na derrota do Chelsea para o Arsenal na Liga dos Campeões Feminina e diz que as Blues “mereciam melhor”

Em entrevista à BBC Sport sobre se sua equipe merecia mais do que conseguiu na partida, Bompastor comentou: “Sim, acho que provavelmente todos podemos dizer isso. Como equipe, tivemos um bom desempenho. É difícil dizer isso quando se perde o jogo e se leva três gols, mas acho que merecíamos um resultado melhor e mais oportunidades naquele dia.”

A treinadora do Chelsea ficou particularmente indignada com um gol anulado, argumentando que o apito prematuro do árbitro impediu uma intervenção adequada do VAR. Ao abordar o nível geral dos árbitros, Bompastor acrescentou: “Não foi bom o suficiente. Quando se joga uma partida das quartas de final da Liga dos Campeões, é preciso ter os melhores árbitros. Especialmente quando se tem o VAR. Acho uma loucura que os gols que nos foram anulados fossem, na verdade, gols válidos. O árbitro apitou antes que o VAR verificasse a decisão. Quando você sabe que o VAR está lá, conceda o gol e, se o gol não for validado por causa de uma falta, basta anulá-lo. Então, acho que não foi bom o suficiente. Talvez as pessoas pensem que estou dizendo isso porque sou mau perdedor e perdemos o jogo. Parabéns ao Arsenal, eles venceram o jogo e não se preocupem com isso, essa não é minha principal preocupação, mas, nesse nível, tem que ser muito melhor.”