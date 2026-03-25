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Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Sonia Bompastor afirma que a arbitragem “não foi boa o suficiente” na derrota do Chelsea para o Arsenal na Liga dos Campeões Feminina e diz que as Blues “mereciam melhor”

S. Bompastor
Chelsea FC Women
Arsenal Women x Chelsea FC Women
Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino
WSL
Futebol feminino

A treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, criticou a qualidade da arbitragem após a derrota por 3 a 1 de sua equipe na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina contra o Arsenal. Apesar de um gol espetacular de Lauren James, o Blues foi derrotado por um time implacável do Arsenal no Emirates. Bompastor insiste que sua equipe “merecia melhor” depois de ver um gol crucial ser anulado, deixando-as com uma tarefa difícil na partida de volta da próxima semana.

  • O Arsenal assume o comando do clássico londrino

    O Arsenal deu um passo significativo rumo à defesa do título europeu com uma vitória contundente na primeira partida, diante de 18 mil torcedores. As Gunners aproveitaram as falhas defensivas do Chelsea, com Stina Blackstenius e Chloe Kelly colocando as anfitriãs com uma vantagem de dois gols. Embora James tenha reacendido brevemente a esperança das visitantes com um ousado chute de longa distância no segundo tempo, o gol de Alessia Russo no final da partida restaurou a vantagem de dois gols do Arsenal. O Chelsea ficou lamentando a falta de sorte após acertar a trave duas vezes por meio de James e Alyssa Thompson, mas o ponto de virada foi um gol anulado de Veerle Buurman, que as repetições sugeriram ter sido uma decisão questionável.

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  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Bompastor critica os protocolos do VAR

    Em entrevista à BBC Sport sobre se sua equipe merecia mais do que conseguiu na partida, Bompastor comentou: “Sim, acho que provavelmente todos podemos dizer isso. Como equipe, tivemos um bom desempenho. É difícil dizer isso quando se perde o jogo e se leva três gols, mas acho que merecíamos um resultado melhor e mais oportunidades naquele dia.”

    A treinadora do Chelsea ficou particularmente indignada com um gol anulado, argumentando que o apito prematuro do árbitro impediu uma intervenção adequada do VAR. Ao abordar o nível geral dos árbitros, Bompastor acrescentou: “Não foi bom o suficiente. Quando se joga uma partida das quartas de final da Liga dos Campeões, é preciso ter os melhores árbitros. Especialmente quando se tem o VAR. Acho uma loucura que os gols que nos foram anulados fossem, na verdade, gols válidos. O árbitro apitou antes que o VAR verificasse a decisão. Quando você sabe que o VAR está lá, conceda o gol e, se o gol não for validado por causa de uma falta, basta anulá-lo. Então, acho que não foi bom o suficiente. Talvez as pessoas pensem que estou dizendo isso porque sou mau perdedor e perdemos o jogo. Parabéns ao Arsenal, eles venceram o jogo e não se preocupem com isso, essa não é minha principal preocupação, mas, nesse nível, tem que ser muito melhor.”

  • Problemas com lesões e deficiências de eficiência

    Além da polêmica arbitragem, a partida destacou uma diferença cada vez maior na profundidade dos elencos. O Chelsea chegou ao Emirates significativamente enfraquecido por lesões, deixando Bompastor com opções limitadas para mudar o jogo a partir do banco. Embora os Blues tenham dominado os primeiros 15 minutos, sua falta de eficiência na finalização acabou sendo fatal. Em contrapartida, o Arsenal de Renee Slegers mostrou-se à altura dos atuais campeões, ampliando sua sequência de vitórias para 10 partidas em todas as competições. A capacidade das Gunners de resistir à pressão inicial e punir os erros do Chelsea reforçou seu status como o time a ser batido em 2026.

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    Um jogo de volta decisivo para a temporada

    A rivalidade se transfere para Stamford Bridge na próxima quarta-feira, para uma partida de volta decisiva, mas os dois gigantes londrinos precisam primeiro superar confrontos cruciais no campeonato nacional. O Arsenal recebe o Tottenham no clássico do norte de Londres no sábado, buscando manter sua excelente forma, enquanto o Chelsea recebe o Aston Villa no domingo.

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