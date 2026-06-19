'Sonho sem limites' – Mauricio Pochettino revela a mentalidade da seleção americana para a Copa do Mundo após a goleada sobre o Paraguai

A vitória contundente da seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) por 4 a 1 sobre o Paraguai rendeu mais do que apenas três pontos. Para Mauricio Pochettino, ela serviu como prova de que suas ideias estão começando a se consolidar.

“A partida contra o Paraguai mostrou que o talento existe”, disse Pochettino ao The Athletic em uma longa entrevista. “Quando os recursos são distribuídos e o equilíbrio de forças é restabelecido, somos uma equipe muito forte.”

O técnico repetidamente deu crédito aos jogadores pelo desempenho, insistindo que o papel da comissão técnica era simplesmente orientar o grupo.



