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'Sonho sem limites' – Mauricio Pochettino revela a mentalidade da seleção americana para a Copa do Mundo após a goleada sobre o Paraguai
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A vitória do Paraguai acende a chama da seleção masculina dos EUA
A vitória contundente da seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) por 4 a 1 sobre o Paraguai rendeu mais do que apenas três pontos. Para Mauricio Pochettino, ela serviu como prova de que suas ideias estão começando a se consolidar.
“A partida contra o Paraguai mostrou que o talento existe”, disse Pochettino ao The Athletic em uma longa entrevista. “Quando os recursos são distribuídos e o equilíbrio de forças é restabelecido, somos uma equipe muito forte.”
O técnico repetidamente deu crédito aos jogadores pelo desempenho, insistindo que o papel da comissão técnica era simplesmente orientar o grupo.
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Sonhar grande
A filosofia de Pochettino vai muito além das formações e das táticas. Ele acredita que a própria convicção pode determinar os resultados.
“Devemos sonhar sem limites”, disse ele. “Se eu sonhar em tocar a Lua, talvez consiga chegar perto dela. Se eu sonhar apenas em chegar perto, ficarei na Terra.”
Essa mentalidade se tornou a base de sua liderança. Pochettino acredita que a confiança e a energia positiva podem ajudar a despertar o melhor de cada jogador.
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A concorrência gera sucesso
Pochettino deixou claro que a vaga de nenhum jogador está garantida. Ele acredita que a competição é fundamental para o crescimento da Seleção Masculina dos Estados Unidos, sendo que o tempo de jogo e as vagas no elenco precisam ser conquistados a cada dia.
“Acredite. Trabalhe. Compita”, disse Pochettino. “É um ciclo.”
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E agora, o que vem a seguir?
Os americanos agora voltam sua atenção para a Austrália em sua segunda partida do Grupo D, que terá início às 15h (horário da costa leste) desta sexta-feira. Os Socceroos derrotaram a Turquia por 2 a 0 em sua estreia.