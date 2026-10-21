Sonho de Kylian Mbappe com a Bola de Ouro deixou compatriota francês “constrangido”; “galáctico” do Real Madrid busca o prêmio desde a adolescência

O compatriota Grimandi espera que sonhos cultivados ao longo de toda a carreira se realizem. O ex-jogador do Arsenal, que chegou a tentar levar Mbappe para o norte de Londres, disse à GOAL, em entrevista em parceria com o BetVictor Online Casino, ao ser perguntado se o mais temido dos atacantes algum dia realizará esse desejo: “O único problema é que ele não conquistou nenhum título coletivo.

“Mas, individualmente, ele é o artilheiro da Champions League, o artilheiro da Copa do Mundo e o artilheiro na Espanha. Então, ele poderia ter feito mais? Não sei. Ele teve uma temporada fantástica no ano passado. O único problema é que não conquistou um título. Sei que ter um título faz parte dos critérios da escolha.

“Os últimos dois anos têm sido complicados para a Bola de Ouro, porque ninguém sabe ao certo. Há três nomes. Eu adoraria ver Kane ganhar a Bola de Ouro um dia. Não sei se ele vai conseguir, mas ele já fez muita coisa. Gosto muito da mentalidade dele e da qualidade do seu futebol. Mas não sei. Neste ano, talvez seja um entre Yamal, Mbappe e Kane. Não sei o que vai acontecer.

“Vou contar uma história. Quando encontramos Kylian com Arsene [Wenger] na casa dele, lembro que a mãe dele disse: ‘Arsene, você conhece meu filho?’. E Arsene respondeu: ‘Não, não o conheço muito bem, ele tem só 17 anos, mas Gilles me disse que é um grande, grande jogador’.

“E a mãe dele disse: ‘Um dia ele vai ganhar a Bola de Ouro’. Fiquei constrangido. Bola de Ouro? Ele só tem 17 anos! Mas ele se preparou para isso durante toda a carreira. E espero que um dia consiga, porque esse é o objetivo pessoal dele desde menino, desde que começou a jogar futebol.”