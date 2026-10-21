Getty/GOAL
Traduzido por
Sonho de Kylian Mbappe com a Bola de Ouro deixou compatriota francês “constrangido”; “galáctico” do Real Madrid busca o prêmio desde a adolescência
Mbappe fez história pelo PSG, pela França e na Copa do Mundo
Era uma previsão ousada antes mesmo de sua estreia como profissional, já que, naquela altura, não havia garantias de que seu potencial indiscutível se concretizaria. Pouco depois, porém, Mbappe despontaria no Monaco.
Desde então, ele se tornou o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, um artilheiro que fez história pela seleção da França e um “galáctico” no Real Madrid que vem registrando números semelhantes aos de Cristiano Ronaldo.
Aos 27 anos, ele está sempre entre os candidatos à Bola de Ouro. O prestigioso prêmio, porém, continua dolorosamente fora de seu alcance. Um desfecho semelhante é esperado em 2026, com Harry Kane e Lamine Yamal à frente da atual disputa pela Bola de Ouro.
- Getty
Astro “galáctico” nunca ganhou a Bola de Ouro
Mbappe ainda pode destacar o fato de ter terminado como artilheiro de La Liga em 2025-26, liderado também a artilharia da Champions League e conquistado a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, além de reescrever os livros de recordes no principal evento da Fifa.
Conquistas concretas por clubes, porém, têm sido escassas. Nenhum título importante foi conquistado nas últimas duas temporadas, e isso não ajuda Mbappe na disputa pela Bola de Ouro.
O tempo ainda está a seu favor, e o consenso geral é de que ele é o melhor jogador do futebol mundial. Se conseguir manter seu desempenho individual extraordinário, o reconhecimento nos maiores palcos do esporte deverá vir.
Mbappé sempre teve a intenção de ser o melhor jogador do mundo
O compatriota Grimandi espera que sonhos cultivados ao longo de toda a carreira se realizem. O ex-jogador do Arsenal, que chegou a tentar levar Mbappe para o norte de Londres, disse à GOAL, em entrevista em parceria com o BetVictor Online Casino, ao ser perguntado se o mais temido dos atacantes algum dia realizará esse desejo: “O único problema é que ele não conquistou nenhum título coletivo.
“Mas, individualmente, ele é o artilheiro da Champions League, o artilheiro da Copa do Mundo e o artilheiro na Espanha. Então, ele poderia ter feito mais? Não sei. Ele teve uma temporada fantástica no ano passado. O único problema é que não conquistou um título. Sei que ter um título faz parte dos critérios da escolha.
“Os últimos dois anos têm sido complicados para a Bola de Ouro, porque ninguém sabe ao certo. Há três nomes. Eu adoraria ver Kane ganhar a Bola de Ouro um dia. Não sei se ele vai conseguir, mas ele já fez muita coisa. Gosto muito da mentalidade dele e da qualidade do seu futebol. Mas não sei. Neste ano, talvez seja um entre Yamal, Mbappe e Kane. Não sei o que vai acontecer.
“Vou contar uma história. Quando encontramos Kylian com Arsene [Wenger] na casa dele, lembro que a mãe dele disse: ‘Arsene, você conhece meu filho?’. E Arsene respondeu: ‘Não, não o conheço muito bem, ele tem só 17 anos, mas Gilles me disse que é um grande, grande jogador’.
“E a mãe dele disse: ‘Um dia ele vai ganhar a Bola de Ouro’. Fiquei constrangido. Bola de Ouro? Ele só tem 17 anos! Mas ele se preparou para isso durante toda a carreira. E espero que um dia consiga, porque esse é o objetivo pessoal dele desde menino, desde que começou a jogar futebol.”
- Getty
Números impressionantes de gols registrados no Real Madrid
Muitas figuras ilustres, como Thierry Henry e Andres Iniesta, nunca conquistaram a Bola de Ouro, apesar de terem alcançado muito no futebol mundial. Mbappe se apega à crença de que o sucesso nessa disputa faz parte de seu destino.
Ele voltou a jogar bem nesta temporada, marcando 11 gols pelo Real Madrid em igual número de partidas em todas as competições, e voltará a atuar na Champions League na quarta-feira, quando o Real Madrid de Jose Mourinho receber o RB Leipzig.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.