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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Sonho americano? Dúvidas pairam sobre a união entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, considerados os maiores de todos os tempos, no Inter Miami, mas a MLS conta com o apoio para formar suas próprias futuras estrelas

L. Messi
C. Ronaldo
Major League Soccer
Inter Miami CF
Al-Nassr
Campeonato Saudita

Surgiram dúvidas sobre se uma união épica entre os maiores de todos os tempos poderia acontecer nos Estados Unidos, com Cristiano Ronaldo se juntando ao eterno rival Lionel Messi na MLS. Philippe Senderos disse ao GOAL que os dois grandes nomes de todos os tempos continuam em “caminhos diferentes”, mas o futebol americano está recebendo apoio para criar suas próprias superestrelas à medida que a “cultura do futebol” continua a crescer.

  • Messi e Ronaldo conquistam troféus nos Estados Unidos e na Arábia Saudita

    O ícone argentino Messi decidiu ir atrás do sonho americano em 2023 ao assinar com o Inter Miami. Sir David Beckham, lenda do Manchester United e da Inglaterra, na qualidade de coproprietário do Herons, ajudou a tornar esse acordo possível.

    Ele viu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro conquistar a Leagues Cup, o Supporters’ Shield e a MLS Cup no sul da Flórida, com o jogador mais condecorado da história continuando a engrandecer seu currículo brilhante.

    Ronaldo tem feito o mesmo, com o eterno atacante ainda em plena forma aos 41 anos. Ele acaba de saborear o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr e se juntará a Messi na Copa do Mundo de 2026 — quando serão capitães de Portugal e da Argentina, respectivamente.

    Depois de finalmente conquistar um grande título no Oriente Médio, surgiram questionamentos sobre se CR7 — que continua ansioso para se tornar companheiro de equipe de seu filho, Cristiano Jr. — poderia se sentir tentado a assumir outro novo desafio.

    Beckham, outro lendário camisa 7 do United, é considerado a pessoa certa para fechar um acordo notável. Messi e Ronaldo nunca jogaram no mesmo time antes, então será que isso poderia acontecer antes de ambos se aposentarem?

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty/GOAL

    Messi e Ronaldo deveriam unir forças antes de se aposentarem?

    Questionado se gostaria de ver os poderes de dois super-heróis do esporte se unirem, o ex-zagueiro do Arsenal Senderos — que atuou pelo Houston Dynamo no final de sua carreira — disse ao GOAL em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports: “Acho que eles escolheram caminhos diferentes, obviamente, com Ronaldo indo para a Arábia Saudita e Messi para os EUA. Não há problema se eles ficarem separados.

    “Acho que agora eles estão chegando à reta final de suas carreiras. Já seria incrível vê-los na Copa do Mundo. Não sabemos se vamos vê-los em outra Copa do Mundo, então já seria incrível para todos poderem vê-los.”

  • Será que a MLS vai começar a formar mais superestrelas de casa?

    Ao longo de duas temporadas em que foi eleito o MVP da MLS, Messi ajudou a elevar o prestígio do futebol americano. Espera-se que mais grandes nomes sigam seus passos para os Estados Unidos, mas será que o foco coletivo acabará se desviando das grandes contratações internacionais para se voltar para os ídolos formados no próprio país?

    Senderos respondeu a essa pergunta: “Eles estão trabalhando muito nisso e desenvolvendo as academias. Todos os clubes da MLS agora têm uma academia e estão se empenhando cada vez mais para formar a elite.

    “É claro que precisam dos Messis e das grandes estrelas para dar esse apelo à liga e aos grandes mercados que precisam estar ativos, como Miami, Nova York e Los Angeles. Mas os EUA têm um enorme potencial.

    “Como sabemos, eles têm recursos, têm uma população enorme e a única coisa é realmente criar essa cultura para que os jogadores, como os Messis e as grandes estrelas, possam influenciar isso e criar essa cultura do futebol.”

  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    A renovação do contrato de Messi torna possível a união com Ronaldo

    Messi permanecerá no clube por um bom tempo, tendo assinado uma extensão de contrato com o Inter Miami até 2028. Ele continua a reescrever os livros de história e será mais um a jogar além dos 40 anos.

    Resta saber se Ronaldo algum dia considerará a possibilidade de dividir o vestiário com seu colega GOAT — fora de futuros jogos amistosos —, com opiniões divididas quando se trata de uma transferência que capturaria a imaginação de um público global.