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Sonho americano? Dúvidas pairam sobre a união entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, considerados os maiores de todos os tempos, no Inter Miami, mas a MLS conta com o apoio para formar suas próprias futuras estrelas
Messi e Ronaldo conquistam troféus nos Estados Unidos e na Arábia Saudita
O ícone argentino Messi decidiu ir atrás do sonho americano em 2023 ao assinar com o Inter Miami. Sir David Beckham, lenda do Manchester United e da Inglaterra, na qualidade de coproprietário do Herons, ajudou a tornar esse acordo possível.
Ele viu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro conquistar a Leagues Cup, o Supporters’ Shield e a MLS Cup no sul da Flórida, com o jogador mais condecorado da história continuando a engrandecer seu currículo brilhante.
Ronaldo tem feito o mesmo, com o eterno atacante ainda em plena forma aos 41 anos. Ele acaba de saborear o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr e se juntará a Messi na Copa do Mundo de 2026 — quando serão capitães de Portugal e da Argentina, respectivamente.
Depois de finalmente conquistar um grande título no Oriente Médio, surgiram questionamentos sobre se CR7 — que continua ansioso para se tornar companheiro de equipe de seu filho, Cristiano Jr. — poderia se sentir tentado a assumir outro novo desafio.
Beckham, outro lendário camisa 7 do United, é considerado a pessoa certa para fechar um acordo notável. Messi e Ronaldo nunca jogaram no mesmo time antes, então será que isso poderia acontecer antes de ambos se aposentarem?
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Messi e Ronaldo deveriam unir forças antes de se aposentarem?
Questionado se gostaria de ver os poderes de dois super-heróis do esporte se unirem, o ex-zagueiro do Arsenal Senderos — que atuou pelo Houston Dynamo no final de sua carreira — disse ao GOAL em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports: “Acho que eles escolheram caminhos diferentes, obviamente, com Ronaldo indo para a Arábia Saudita e Messi para os EUA. Não há problema se eles ficarem separados.
“Acho que agora eles estão chegando à reta final de suas carreiras. Já seria incrível vê-los na Copa do Mundo. Não sabemos se vamos vê-los em outra Copa do Mundo, então já seria incrível para todos poderem vê-los.”
Será que a MLS vai começar a formar mais superestrelas de casa?
Ao longo de duas temporadas em que foi eleito o MVP da MLS, Messi ajudou a elevar o prestígio do futebol americano. Espera-se que mais grandes nomes sigam seus passos para os Estados Unidos, mas será que o foco coletivo acabará se desviando das grandes contratações internacionais para se voltar para os ídolos formados no próprio país?
Senderos respondeu a essa pergunta: “Eles estão trabalhando muito nisso e desenvolvendo as academias. Todos os clubes da MLS agora têm uma academia e estão se empenhando cada vez mais para formar a elite.
“É claro que precisam dos Messis e das grandes estrelas para dar esse apelo à liga e aos grandes mercados que precisam estar ativos, como Miami, Nova York e Los Angeles. Mas os EUA têm um enorme potencial.
“Como sabemos, eles têm recursos, têm uma população enorme e a única coisa é realmente criar essa cultura para que os jogadores, como os Messis e as grandes estrelas, possam influenciar isso e criar essa cultura do futebol.”
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A renovação do contrato de Messi torna possível a união com Ronaldo
Messi permanecerá no clube por um bom tempo, tendo assinado uma extensão de contrato com o Inter Miami até 2028. Ele continua a reescrever os livros de história e será mais um a jogar além dos 40 anos.
Resta saber se Ronaldo algum dia considerará a possibilidade de dividir o vestiário com seu colega GOAT — fora de futuros jogos amistosos —, com opiniões divididas quando se trata de uma transferência que capturaria a imaginação de um público global.