O ícone argentino Messi decidiu ir atrás do sonho americano em 2023 ao assinar com o Inter Miami. Sir David Beckham, lenda do Manchester United e da Inglaterra, na qualidade de coproprietário do Herons, ajudou a tornar esse acordo possível.

Ele viu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro conquistar a Leagues Cup, o Supporters’ Shield e a MLS Cup no sul da Flórida, com o jogador mais condecorado da história continuando a engrandecer seu currículo brilhante.

Ronaldo tem feito o mesmo, com o eterno atacante ainda em plena forma aos 41 anos. Ele acaba de saborear o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr e se juntará a Messi na Copa do Mundo de 2026 — quando serão capitães de Portugal e da Argentina, respectivamente.

Depois de finalmente conquistar um grande título no Oriente Médio, surgiram questionamentos sobre se CR7 — que continua ansioso para se tornar companheiro de equipe de seu filho, Cristiano Jr. — poderia se sentir tentado a assumir outro novo desafio.

Beckham, outro lendário camisa 7 do United, é considerado a pessoa certa para fechar um acordo notável. Messi e Ronaldo nunca jogaram no mesmo time antes, então será que isso poderia acontecer antes de ambos se aposentarem?