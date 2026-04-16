"Sonhei com isso tantas vezes" – Como Lionel Messi marcou a história do futebol na Copa do Mundo de 2022 no Catar

No centro de Doha, há um mercado chamado Souq Waqif. Durante a Copa do Mundo de 2022, passear por essa área era uma experiência quase onírica. Foi um dos pontos turísticos únicos que, para muitos, se tornou um símbolo da primeira Copa do Mundo da FIFA no mundo árabe.

O mercado tinha um pouco de tudo: lembranças da Copa do Mundo, bugigangas locais, comida, passeios de camelo, música, dança. Turistas de todo o mundo chutavam bolas pelas praças. Os torcedores podiam comprar uma ghutra, um lenço para cobrir a cabeça, para torcer pelo time local, enquanto um polegar dourado gigante servia de ponto de encontro para os torcedores que tentavam se orientar por ali.

À medida que a Copa do Mundo avançava, especialmente durante o dia, era possível encontrar as cores de todos os países do torneio espalhadas pelas ruelas e praças. Torcedores marroquinos tomavam conta das ruas enquanto sua seleção fazia uma campanha histórica. Torcedores do Japão erguiam cartazes revelando tudo o que haviam sacrificado para fazer a viagem. Os canadenses mergulhavam em sua primeira Copa do Mundo em uma geração, aproveitando o calor do Catar.

À noite, porém? As cores se desvaneciam em algo mais monótono. As ruas e vielas eram normalmente fechadas, enquanto o mercado se transformava em um mar agitado de azul e branco. E, nessas noites, ouvia-se uma palavra ecoando a quilômetros de distância: “Muchachos!”

A música, às vezes chamada de “A Terra de Diego e Lionel”, tomou conta do Catar. Naquele inverno, torcedores argentinos desceram em massa para testemunhar o que muitos esperavam que fosse um momento decisivo na história de seu país. E, durante tudo isso, eles cantavam. Cantavam sobre Diego Maradona, que havia falecido dois anos antes. Cantavam sobre o Brasil, tirando sarro dos rivais pela recente vitória na Copa América. Mais do que tudo, porém, cantavam sobre Lionel Messi.

Milhares de pessoas se reuniam no Souq Waqif para o Banderazo, uma manifestação massiva de apoio à seleção nacional. Aquelas noites eram encontros em apoio a Messi, que, talvez pela primeira vez, tinha todo o país ao seu lado. E todos sabemos o que aconteceu depois.

O Banderazo acabou se transformando em uma comemoração do troféu, quando a Argentina venceu a Copa do Mundo e Messi se tornou mais icônico do que nunca — se é que isso era possível. Foi durante aquelas semanas no Catar que Messi consolidou seu status mítico e se tornou mais titã do que humano. Ele encarnou as palavras entoadas repetidamente nos mercados, estádios e restaurantes.

“Gente, agora estamos animados de novo”, traduz a letra. “Quero ganhar a terceira, quero ser campeão do mundo! E Diego, no céu, podemos vê-lo, com Don Diego e La Tota, incentivando Lionel!”

Com o incentivo do povo, Messi e seus companheiros de equipe conquistaram a terceira Copa do Mundo. A Argentina deu um motivo para ficarmos animados de novo. E eles fizeram isso por meio de uma das campanhas mais emocionantes que se pode imaginar, culminando no que pode ser considerado o melhor jogo que o esporte já viu.

Naquele inverno, o Catar ficou azul e branco enquanto Messi e seu grupo de seguidores mudavam o esporte para sempre.