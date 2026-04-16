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Ryan Tolmich

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"Sonhei com isso tantas vezes" – Como Lionel Messi marcou a história do futebol na Copa do Mundo de 2022 no Catar

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L. Scaloni
J. Alvarez

No inverno de 2022, sob as luzes de Lusail, Lionel Messi finalmente realizou o sonho que carregava consigo desde sempre. Após anos de pressão implacável, decepções amargas e derrotas agonizantes por pouco, o capitão da Argentina superou todas as expectativas no maior palco do futebol para proporcionar ao seu país o final perfeito — e para cumprir seu próprio destino. Bem-vindos ao mais recente episódio de Icons — um podcast da GOAL que revisita as últimas 10 Copas do Mundo através dos momentos, personagens e controvérsias que as marcaram, trazendo de volta à vida, de forma vívida, o espírito de cada torneio.

No centro de Doha, há um mercado chamado Souq Waqif. Durante a Copa do Mundo de 2022, passear por essa área era uma experiência quase onírica. Foi um dos pontos turísticos únicos que, para muitos, se tornou um símbolo da primeira Copa do Mundo da FIFA no mundo árabe.

O mercado tinha um pouco de tudo: lembranças da Copa do Mundo, bugigangas locais, comida, passeios de camelo, música, dança. Turistas de todo o mundo chutavam bolas pelas praças. Os torcedores podiam comprar uma ghutra, um lenço para cobrir a cabeça, para torcer pelo time local, enquanto um polegar dourado gigante servia de ponto de encontro para os torcedores que tentavam se orientar por ali.

À medida que a Copa do Mundo avançava, especialmente durante o dia, era possível encontrar as cores de todos os países do torneio espalhadas pelas ruelas e praças. Torcedores marroquinos tomavam conta das ruas enquanto sua seleção fazia uma campanha histórica. Torcedores do Japão erguiam cartazes revelando tudo o que haviam sacrificado para fazer a viagem. Os canadenses mergulhavam em sua primeira Copa do Mundo em uma geração, aproveitando o calor do Catar.

À noite, porém? As cores se desvaneciam em algo mais monótono. As ruas e vielas eram normalmente fechadas, enquanto o mercado se transformava em um mar agitado de azul e branco. E, nessas noites, ouvia-se uma palavra ecoando a quilômetros de distância: “Muchachos!”

A música, às vezes chamada de “A Terra de Diego e Lionel”, tomou conta do Catar. Naquele inverno, torcedores argentinos desceram em massa para testemunhar o que muitos esperavam que fosse um momento decisivo na história de seu país. E, durante tudo isso, eles cantavam. Cantavam sobre Diego Maradona, que havia falecido dois anos antes. Cantavam sobre o Brasil, tirando sarro dos rivais pela recente vitória na Copa América. Mais do que tudo, porém, cantavam sobre Lionel Messi.

Milhares de pessoas se reuniam no Souq Waqif para o Banderazo, uma manifestação massiva de apoio à seleção nacional. Aquelas noites eram encontros em apoio a Messi, que, talvez pela primeira vez, tinha todo o país ao seu lado. E todos sabemos o que aconteceu depois.

O Banderazo acabou se transformando em uma comemoração do troféu, quando a Argentina venceu a Copa do Mundo e Messi se tornou mais icônico do que nunca — se é que isso era possível. Foi durante aquelas semanas no Catar que Messi consolidou seu status mítico e se tornou mais titã do que humano. Ele encarnou as palavras entoadas repetidamente nos mercados, estádios e restaurantes.

“Gente, agora estamos animados de novo”, traduz a letra. “Quero ganhar a terceira, quero ser campeão do mundo! E Diego, no céu, podemos vê-lo, com Don Diego e La Tota, incentivando Lionel!”

Com o incentivo do povo, Messi e seus companheiros de equipe conquistaram a terceira Copa do Mundo. A Argentina deu um motivo para ficarmos animados de novo. E eles fizeram isso por meio de uma das campanhas mais emocionantes que se pode imaginar, culminando no que pode ser considerado o melhor jogo que o esporte já viu.

Naquele inverno, o Catar ficou azul e branco enquanto Messi e seu grupo de seguidores mudavam o esporte para sempre.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Um dia triste"

    Esta não é uma história de perfeição, nem nada parecido com isso. A Copa do Mundo de 2022 da Argentina, na verdade, começou da maneira mais chocante possível. Por um momento, parecia que a viagem ao Catar seria extraordinariamente curta.

    Sorteada no Grupo C, a Argentina entrou em campo no terceiro dia do torneio. Para começar, enfrentaria a Arábia Saudita. Um jogo tranquilo, pelo menos no papel, que dava à Argentina a chance de entrar no torneio com calma antes de enfrentar desafios mais difíceis.

    Para entender o clima daquela partida, é preciso compreender a dinâmica. A Argentina, mais do que qualquer outra seleção europeia ou sul-americana, havia chegado ao Catar com uma enorme torcida que superava a adversária em praticamente todas as partidas. Mas não naquele dia, no Estádio Lusail. A Arábia Saudita, assim como outros países da região no torneio, também compareceu em grande número.

    O jogo começou bem para a Argentina, que era a grande favorita devido a uma sequência de 36 jogos sem derrota. Messi marcou um pênalti aos 10 minutos, começando o torneio com o pé direito — ou melhor, com seu fiel pé esquerdo. Com a dor de 2014 e 2018 ainda na memória de todos, aquele foi um sinal precoce de que as coisas poderiam ser diferentes, de que a Argentina estava à altura do desafio. Nesse dia em particular, porém, não estavam.

    Saleh Al-Shehri marcou três minutos após o intervalo, surpreendendo os argentinos. Cinco minutos depois desse gol, a bola voltou a balançar as redes com Salem Al-Dawsari. O placar final foi 2 a 1. Foi mais do que decepção; foi descrença.

    “Não há outra escolha a não ser nos levantarmos e seguirmos em frente”, disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, após o que pode ser considerado a maior zebra da história da Copa do Mundo. “Não precisamos analisar mais do que isso. Hoje é um dia triste, mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Antes do jogo, eles nos colocaram como favoritos, mas em uma Copa do Mundo essas coisas podem acontecer.”

    No entanto, já era uma questão de vida ou morte para os gigantes do futebol, e Messi sabia disso. “É um momento para estarmos mais unidos do que nunca”, disse o capitão. “Não esperávamos isso, mas a responsabilidade é nossa.”

    A história deixou bem claro o que a Argentina precisaria fazer a seguir. Historicamente, os vencedores das chaves da Copa do Mundo têm uma média de cerca de sete pontos. Os segundos colocados têm uma média de cerca de cinco. Com apenas seis pontos ainda em jogo, a Argentina precisava agora derrotar tanto o México quanto a Polônia, amplamente considerados seus adversários mais difíceis na fase de grupos. A margem para erros desapareceu, e a certeza se instalou logo no início do torneio.

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  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Um peso a menos nos ombros"

    À medida que o tempo passava no segundo tempo, dava para sentir a tensão em Lusail. A partida em si, entre Argentina e México, trazia consigo o clima de uma rivalidade histórica. No entanto, à medida que o jogo avançava, tudo isso passou a ter pouca importância. Agora, o que estava em jogo era a sobrevivência.

    No meio do segundo tempo, os dois times estavam empatados em 0 a 0. Após a vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita no início do dia, ambos os times estavam cientes do que estava em jogo. Um empate complicaria as coisas. Uma vitória? Isso lhes daria uma chance. Então, quem iria se destacar? Adivinhe.

    Aos 64 minutos, Messi encontrou uma maneira, e de forma inesperada. Tudo parecia inofensivo enquanto ele se deslocava para o meio de campo até que, de repente, a bola estava em seus pés. Daí, em um piscar de olhos, ela estava no fundo da rede — e a Argentina saiu correndo atrás de seu capitão, comemorando um gol decisivo.

    Com apenas alguns minutos restantes, uma das estrelas mais jovens do torneio se revelou ao mundo. Precisando de um gol para selar a vitória, Enzo Fernández o marcou, estabelecendo-se como o presente e o futuro do meio-campo argentino. O jogo terminou em 2 a 0, com três pontos para a Argentina, que voltou aos trilhos.

    “É um peso a menos nos ombros”, disse Messi. “Estamos tranquilos e o destino está novamente em nossas mãos.”

    Na última partida da fase de grupos contra a Polônia, o elenco coadjuvante se destacou. Alexis Mac Allister e Julián Álvarez marcaram um gol cada no segundo tempo, consolidando a improvável classificação da Argentina como líder do grupo. Eles sobreviveram a um susto e, nesse processo, talvez tenham se fortalecido para as batalhas que estão por vir.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "A Batalha de Lusail"

    Já houve partidas melhores na Copa do Mundo do que o confronto entre Argentina e Holanda. No entanto, poucas foram tão agitadas.

    Depois de eliminar a Austrália nas oitavas de final, a Argentina enfrentou um peso-pesado europeu. O que se seguiu foram 120 minutos de puro caos. Gols no final da partida, brigas que esvaziaram os bancos, provocações pessoais, uma disputa de pênaltis cheia de emoções – a partida teve de tudo e, depois, foi apropriadamente apelidada de “A Batalha de Lusail”.

    Em ambos os lados de uma confusão aos 88 minutos, provocada por Leandro Paredes chutando a bola diretamente no banco holandês, também houve um futebol de boa qualidade. Nahuel Molina marcou pouco antes do intervalo para a Argentina, após uma assistência espetacular de Messi, que fez 2 a 0 de pênalti aos 73 minutos.

    A Holanda reagiu, porém, com o corpulento Wout Weghorst mostrando habilidade para marcar dois gols no final, incluindo um aos 11 minutos do tempo de acréscimo. A prorrogação não definiu o vencedor, levando a disputa para os pênaltis, e, uma vez lá, a Argentina levou a melhor sobre a Holanda.

    A tensão não diminuiu após o apito final, quando Messi provocou Weghorst com sua já infame frase “¿Qué miras, bobo?” (“O que você está olhando, idiota?”), antes de mirar no técnico holandês Louis van Gaal. O técnico holandês havia criticado abertamente Messi e a Argentina, dizendo de forma contundente que Messi não era um jogador de equipe. Nesse dia, Messi e sua equipe riram por último, e o argentino, normalmente estoico, respondeu de forma atípica.

    “Me sinto desrespeitado por Van Gaal depois dos comentários dele antes do jogo, e alguns jogadores holandeses falaram demais durante a partida”, admitiu Messi. “Ouvi Van Gaal dizer ‘Temos vantagem nos pênaltis, se for para os pênaltis, ganhamos’”, acrescentou o goleiro Emiliano Martínez. “Acho que ele precisa ficar de boca fechada.”

    Mesmo meses depois, a animosidade permaneceu, já que Van Gaal, que renunciou após a partida, passou a acusar a FIFA de manipular o jogo a favor dos argentinos. Para a Argentina, porém, o que importava era que eles haviam avançado.

    Uma vitória por 3 a 0 inspirada por Messi sobre a Croácia, finalista da Copa do Mundo de 2018, nas semifinais, marcou o encontro com o destino. Messi x Mbappé, Argentina x França — foi o maior jogo com as maiores estrelas no maior palco.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    A melhor final já disputada

    As finais raramente correspondem às expectativas. Costumam ser partidas sem graça e cautelosas, com duas seleções com medo de perder, especialmente na Copa do Mundo. Mas não foi isso que a Argentina e a França ofereceram. Elas proporcionaram um clássico, a melhor final já disputada.

    Houve o pênalti marcado por Messi logo no início e, em seguida, o brilhante contra-ataque finalizado por Ángel Di María. Houve a famosa resposta de Kylian Mbappé, marcando dois gols quando o tempo já se esgotava. Houve o aparente gol da vitória de Messi na prorrogação, mas Mbappé respondeu a dois minutos do fim, completando apenas o segundo hat-trick na história das finais da Copa do Mundo.

    Mesmo assim, porém, o drama não havia acabado. Afinal, quem poderia esquecer a defesa heróica de Martinez no último segundo contra Randal Kolo Muani, talvez a melhor que o esporte já viu? Foi uma verdadeira disputa pelo título, que colocou o passado do esporte contra o seu futuro — tudo pelo direito de controlar o presente.

    No fim, a decisão não ficou a cargo de Messi ou Mbappé, já que ambos converteram seus pênaltis para dar início à disputa. Em vez disso, coube ao elenco de apoio.

    A equipe de Messi se impôs, aparentemente motivada pelo desejo de fazer isso pelo seu líder. A equipe de Mbappé, por sua vez, vacilou, perdendo dois pênaltis consecutivos e abrindo caminho para a vitória da Argentina.

    A Albiceleste avançou rapidamente, com Montiel posicionado para ser o herói improvável que selaria a terceira Copa do Mundo da Argentina. Antes daquele pênalti, Messi foi visto sussurrando para si mesmo: “Puede ser hoy, abu” (“Pode ser hoje, vovó”). Muitos na torcida também foram vistos olhando para o céu.

    Alguns invocavam o todo-poderoso Maradona. Outros se lembravam de parentes e amigos que haviam perdido ao longo do caminho. Para muitos, uma vida inteira de memórias se resumia a um momento e a um chute. Aquele chute de Montiel foi perfeito. A bola rolou diretamente para o fundo da rede e, ao entrar, Messi caiu de joelhos.

    As preces haviam sido atendidas, não apenas para Messi, mas para milhões de pessoas em todo o mundo.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    Um legado complexo

    A Copa do Mundo de 2022 será lembrada por muitos motivos e, é claro, o legado do torneio é um tanto complexo. Sim, foi, como a maioria das Copas do Mundo, um momento de união. Foi um evento sem precedentes para o mundo árabe, que acolheu o belo jogo na região. Muitos torcedores nunca esquecerão a trajetória histórica de Marrocos e o rugido da torcida.

    No entanto, esta não foi uma Copa do Mundo isenta de controvérsias. Para muitos, as discussões sobre direitos humanos ofuscaram o que foi — pelo menos em campo — um torneio fantástico. O processo de candidatura foi manchado por alegações de suborno, e o elevado número de mortes de trabalhadores migrantes ocorridas durante a construção dos estádios levou muitos a protestar contra a decisão da FIFA de realizar o torneio — adiado para o final do ano devido ao calor — no Catar.

    Alguns encontrarão histórias de sucesso em outros aspectos. Foram marcados mais gols (172) do que em qualquer Copa do Mundo anterior. De acordo com a FIFA, 3,4 milhões de pessoas assistiram aos jogos, e o ciclo de quatro anos até 2022 foi o mais lucrativo de todos os tempos, gerando US$ 7,5 bilhões (5,5 bilhões de dólares). Infantino continuaria a descrever o torneio como “o melhor de todos os tempos” devido ao “poder único e coeso que esta Copa do Mundo demonstrou”.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    A imagem que permanece

    Do ponto de vista puramente futebolístico, porém, há um momento decisivo. Ele ocorreu segundos após o fim da partida, quando um dos maiores jogadores de todos os tempos finalmente realizou seu sonho. Messi havia conquistado, aparentemente, tudo o que havia para conquistar. Ele havia, de fato, completado o futebol.

    Mas, no momento em que colocou as mãos naquele troféu da Copa do Mundo, tudo o mais pareceu desaparecer. Foi nesse momento que seu legado se consolidou por completo. Foi nesse momento que Messi finalmente fez o que sempre se propôs a fazer: deixar seu país orgulhoso.

    Não foi apenas a Argentina que comemorou esse fato. Messi há muito tempo é uma figura marcante no esporte, alguém que transcendeu o próprio jogo. Com suas atuações no Catar, ele se tornou, de forma quase impossível, algo ainda maior.

    Ao erguer aquele troféu com fogos de artifício explodindo atrás dele, ele se tornou mais um herói popular do que um homem, mais um símbolo do que um atleta. Ele era inegável. “Sonhei com isso tantas vezes”, disse ele. “Não consigo acreditar.”

    A festa continuou enquanto a Argentina se espalhava por todo o campo. Sergio Aguero, um dos melhores amigos e companheiros de equipe mais confiáveis de Messi, foi recebido para fazer parte da comemoração, apesar de ter ficado de fora do torneio. Um problema cardíaco havia encerrado sua carreira, mas isso não impediria esse momento de alegria.

    E foi Aguero quem colocou Messi nos ombros e o apresentou aos torcedores argentinos. Lá estava Messi, com o troféu da Copa do Mundo nas mãos, sorrindo de orelha a orelha. Durante tudo isso, uma música ecoava. “Muchachos”, cantavam os torcedores repetidamente.

    “Rapazes, agora estamos animados de novo”, ecoava a voz a todo o volume. “Quero ganhar o terceiro, quero ser campeão do mundo! E Diego, no céu, podemos vê-lo, com Don Diego e La Tota, incentivando Lionel!”