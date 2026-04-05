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Son Heung-min enfrenta expectativas “irrealistas” na MLS, enquanto a estrela do LAFC iguala o recorde de assistências de Lionel Messi
Son iguala o recorde de Messi na goleada em Orlando
O astro do LAFC, Son Heung-min, silenciou os críticos que questionavam seu impacto na América do Norte ao igualar um notável recorde da MLS detido por Lionel Messi, do Inter Miami.
Durante uma vitória esmagadora por 6 a 0 sobre o Orlando City, o ex-capitão do Tottenham Hotspur deu quatro assistências nos primeiros 39 minutos de jogo, tornando-se apenas o segundo jogador na história da liga a registrar quatro ou mais assistências em um único tempo.
A aula de jogadas do jogador de 33 anos permitiu que o companheiro Denis Bouanga brilhasse, com a dupla reacendendo a química que tem definido o ataque do LAFC desde a chegada de Son da Premier League no verão passado.
Embora Son ainda esteja em busca de seu primeiro gol na temporada de 2026, seu domínio como principal criador de jogadas da liga manteve o Black and Gold no topo da Conferência Oeste e consolidou a equipe como a favorita a ser batida nesta temporada.
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Dos Santos critica expectativas "irrealistas"
Apesar do caráter histórico da atuação, o técnico Marc Dos Santos não hesitou em defender seu craque contra aqueles que esperam que o veterano marque gols com a mesma frequência que tinha em Londres. “O Sonny tem sido incrível”, disse Dos Santos após a partida. “Ele não precisa marcar sempre. Ele precisa ajudar a equipe, e é isso que ele está fazendo, então vejo as coisas de outra maneira.”
O técnico ficou impressionado com a eficiência demonstrada pelo sul-coreano durante o primeiro tempo no BMO Stadium. Dos Santos acrescentou: “[Ele esteve] envolvido nos nossos cinco gols no primeiro tempo. O que mais podemos pedir? Se as pessoas acham que ele vai marcar cinco gols em todos os jogos, isso é ilusão... Que atuação no primeiro tempo... Foi brutal a maneira como ele jogou.”
Bouanga se beneficia da visão de Son
Denis Bouanga foi o principal beneficiário da incrível visão de jogo de Son, marcando um hat-trick em apenas nove minutos, com todas as assistências fornecidas pelo sul-coreano. Esse feito igualou o terceiro hat-trick mais rápido da história da MLS, igualando o recorde de Alejandro Moreno de 2004. A sinergia ofensiva entre os dois impulsionou o LAFC a um início invicto em seis partidas, enquanto Hugo Lloris manteve a segurança na defesa com seis jogos consecutivos sem sofrer gols.
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O foco agora está na conquista do título continental
Com o domínio nacional consolidado, o LAFC e Son voltam agora sua atenção para a Concacaf Champions Cup e para uma partida decisiva das quartas de final contra o Cruz Azul, um dos grandes nomes da Liga MX. O clube de Los Angeles está determinado a conquistar seu primeiro título continental, após ter ficado aquém nas finais de 2020 e 2023. O confronto no meio da semana representa um teste significativo para seu elenco repleto de estrelas, que busca equilibrar o desempenho nacional com a busca por um troféu que há muito lhes escapa.