Son Heung-min enfrenta expectativas “irrealistas” na MLS, enquanto a estrela do LAFC iguala o recorde de assistências de Lionel Messi

O astro do LAFC, Son Heung-min, silenciou os críticos que questionavam seu impacto na América do Norte ao igualar um notável recorde da MLS detido por Lionel Messi, do Inter Miami.

Durante uma vitória esmagadora por 6 a 0 sobre o Orlando City, o ex-capitão do Tottenham Hotspur deu quatro assistências nos primeiros 39 minutos de jogo, tornando-se apenas o segundo jogador na história da liga a registrar quatro ou mais assistências em um único tempo.

A aula de jogadas do jogador de 33 anos permitiu que o companheiro Denis Bouanga brilhasse, com a dupla reacendendo a química que tem definido o ataque do LAFC desde a chegada de Son da Premier League no verão passado.

Embora Son ainda esteja em busca de seu primeiro gol na temporada de 2026, seu domínio como principal criador de jogadas da liga manteve o Black and Gold no topo da Conferência Oeste e consolidou a equipe como a favorita a ser batida nesta temporada.



