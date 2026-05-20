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"Somos uma família!" – Achraf Hakimi afirma que Luis Enrique "mudou a mentalidade do PSG", enquanto o craque marroquino deve retornar de lesão para o confronto da Liga dos Campeões contra o Arsenal
Enrique transforma a cultura do PSG
Hakimi atribuiu a Enrique uma importante mudança cultural no clube francês. Sob sua orientação, o clube conquistou três títulos consecutivos da Ligue 1 e a Liga dos Campeões de 2024-25, sendo que um segundo título europeu é possível nesta temporada, com a final contra o Arsenal se aproximando.
Em entrevista à Sky Sport, o zagueiro destacou como o técnico causou impacto no vestiário.
Hakimi disse: “Luis Enrique? Ele mudou tudo no PSG. Desde que chegou, todos mudaram de mentalidade: agora somos uma equipe, jogamos uns pelos outros, corremos uns pelos outros, somos uma família. Jogando assim, tudo fica mais fácil. Tenho sorte de estar nesta equipe, com esses companheiros e este treinador. Ele mudou minha mentalidade e minha maneira de estar em campo. Ele me tornou melhor como jogador de futebol e como homem.”
- AFP
Melhoria na forma física antes da final
O PSG recebeu uma excelente notícia quanto à disponibilidade de seu principal jogador defensivo para a viagem a Budapeste, onde enfrentará o Arsenal na final da Liga dos Campeões desta temporada. O lateral tem sido fenomenal nesta temporada, marcando três gols e dando nove assistências em 31 partidas, elevando seu total no clube para 28 gols e 44 assistências em 206 jogos.
Embora houvesse preocupações com sua condição física após uma lesão contra o Bayern de Munique, Enrique dissipou todos os receios durante a coletiva de imprensa desta semana. Dando uma notícia positiva, o técnico declarou: “Todos estão prontos. Cada um chega de uma maneira diferente. Mas será uma semana com muitas mudanças, dias de descanso e muito treino para preparar os pequenos detalhes ofensivos e defensivos. O resto é o sol em Paris e Budapeste.”
Totalmente concentrado, Hakimi acrescentou: “Estar na final novamente? Acho que é uma conquista muito bonita. Não foi um caminho fácil e estamos orgulhosos de ter chegado ao fim da competição mais uma vez. Mas agora não podemos perder o foco, porque o Arsenal é um adversário realmente forte.”
As conexões mútuas continuam sólidas
Mesmo enquanto se prepara para o jogo mais importante de sua carreira na capital francesa, o zagueiro não esqueceu suas raízes na Itália. O astro internacional teve uma passagem de grande sucesso pelo Inter, para onde se transferiu do Real Madrid em setembro de 2020, antes de se mudar para Paris por uma quantia estimada em 68 milhões de euros em julho de 2021.
Após as recentes conquistas do Inter na Série A e na Coppa Italia, ele expressou sua alegria. “Sim, sou um interista e estou muito feliz pelo título da Serie A e da Coppa Italia”, compartilhou Hakimi. Ao falar sobre seu relacionamento atual com ex-colegas, ele acrescentou: “Se conversei com alguém? Escrevi para o Lautaro, me dou muito bem com ele.” Embora seu coração guarde um carinho especial pelo Milan, sua prioridade absoluta é conquistar a glória europeia.
- AFP
O que vai acontecer agora na Europa?
A apenas 10 dias do grande evento, o PSG e seu elenco, em plena forma, intensificarão os preparativos. O Arsenal será, sem dúvida, um adversário de peso, mas os atuais campeões franceses estão em um momento de enorme confiança. Se Hakimi e seus companheiros conseguirem manter essa união familiar, terão uma magnífica oportunidade de conquistar mais um cobiçado título europeu.