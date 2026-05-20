"Somos uma família!" – Achraf Hakimi afirma que Luis Enrique "mudou a mentalidade do PSG", enquanto o craque marroquino deve retornar de lesão para o confronto da Liga dos Campeões contra o Arsenal

Hakimi atribuiu a Enrique uma importante mudança cultural no clube francês. Sob sua orientação, o clube conquistou três títulos consecutivos da Ligue 1 e a Liga dos Campeões de 2024-25, sendo que um segundo título europeu é possível nesta temporada, com a final contra o Arsenal se aproximando.

Em entrevista à Sky Sport, o zagueiro destacou como o técnico causou impacto no vestiário.

Hakimi disse: “Luis Enrique? Ele mudou tudo no PSG. Desde que chegou, todos mudaram de mentalidade: agora somos uma equipe, jogamos uns pelos outros, corremos uns pelos outros, somos uma família. Jogando assim, tudo fica mais fácil. Tenho sorte de estar nesta equipe, com esses companheiros e este treinador. Ele mudou minha mentalidade e minha maneira de estar em campo. Ele me tornou melhor como jogador de futebol e como homem.”