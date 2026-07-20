“Somos um exemplo” - Dani Olmo critica a Argentina com uma alusão aos “valores” por ter voltado as costas à comemoração do título da Espanha após a violenta final da Copa do Mundo

A coroação da Espanha como campeã da Copa do Mundo não ocorreu sem controvérsias, com a tensão dos 120 minutos exaustivos da final se estendendo até o protocolo pós-jogo. Enquanto os jogadores da Espanha aguardavam para erguer o troféu, vários jogadores da Argentina foram vistos virando as costas para o palco exatamente no momento em que os campeões recebiam o troféu das autoridades, um gesto que rapidamente chamou a atenção em todo o mundo.

A afronta causou um mal-estar notável na delegação espanhola, especialmente considerando que os jogadores da Espanha haviam, pouco antes, formado uma guarda de honra para aplaudir a Argentina após o segundo lugar. O momento não passou despercebido pelos torcedores dentro do estádio nem pelos milhões de espectadores ao redor do mundo.