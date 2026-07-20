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Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

“Somos um exemplo” - Dani Olmo critica a Argentina com uma alusão aos “valores” por ter voltado as costas à comemoração do título da Espanha após a violenta final da Copa do Mundo

Espanha
Copa do Mundo
D. Olmo
Argentina
Espanha x Argentina

O meia da Espanha, Dani Olmo, criticou a seleção argentina pela falta de espírito esportivo após a final da Copa do Mundo. O astro do Barcelona insistiu que os profissionais de alto nível têm a responsabilidade de servir de exemplo para a próxima geração, após uma cerimônia de entrega do troféu marcada por polêmicas.

  • Gesto polêmico ofusca a cerimônia de entrega do troféu

    A coroação da Espanha como campeã da Copa do Mundo não ocorreu sem controvérsias, com a tensão dos 120 minutos exaustivos da final se estendendo até o protocolo pós-jogo. Enquanto os jogadores da Espanha aguardavam para erguer o troféu, vários jogadores da Argentina foram vistos virando as costas para o palco exatamente no momento em que os campeões recebiam o troféu das autoridades, um gesto que rapidamente chamou a atenção em todo o mundo.

    A afronta causou um mal-estar notável na delegação espanhola, especialmente considerando que os jogadores da Espanha haviam, pouco antes, formado uma guarda de honra para aplaudir a Argentina após o segundo lugar. O momento não passou despercebido pelos torcedores dentro do estádio nem pelos milhões de espectadores ao redor do mundo.

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    Olmo faz uma resposta contundente à conduta da Argentina

    Ao falar com os repórteres na zona mista, Olmo manteve a calma, mas foi firme quando questionado diretamente sobre o comportamento da Argentina durante a cerimônia. “Isso não importa para nós. O que importa são os valores que se quer transmitir”, disse Olmo, minimizando o drama, mas mantendo uma postura clara em relação ao fair play e ao respeito mútuo entre os competidores.

    O meio-campista espanhol foi além, enfatizando a responsabilidade que os atletas de elite carregam em um palco tão global. “Somos um exemplo para muitas gerações, para muitos meninos e meninas, e acho que eles também deveriam ser um exemplo para todos, e para o bem. Agora, vamos apenas aproveitar esse momento”, disse Olmo, enviando uma mensagem direta aos seus colegas sul-americanos.

  • A violência após a partida estraga o evento

    A afronta durante a cerimônia de entrega do troféu foi apenas a ponta do iceberg após uma partida que degenerou em caos. Imediatamente após o apito final, uma briga violenta eclodiu entre os dois times, prejudicando ainda mais o espetáculo. O meio-campista Leandro Paredes foi flagrado pelas câmeras agarrando Eric Garcia pelo pescoço e derrubando Gavi no chão, o que resultou em um cartão vermelho direto para o jogador da Roma.

    Enquanto Lionel Messi foi elogiado por demonstrar classe ao apertar a mão dos vencedores, muitos de seus companheiros de equipe, incluindo Nahuel Molina e Enzo Fernández, foram alvo de intenso escrutínio. O temperamento agressivo demonstrado pela equipe de Lionel Scaloni foi visto por muitos como uma reação ao fato de terem sido superados por uma equipe técnica espanhola superior.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ameaça de pesadas sanções da FIFA

    É altamente provável que as confusões pós-jogo envolvendo Paredes e Molina resultem em medidas disciplinares severas por parte da FIFA. Para agravar ainda mais a situação da Argentina, Enzo corre o risco de ser suspenso após ter sido expulso no final do tempo regulamentar por ter recebido o segundo cartão amarelo. Enquanto isso, Messi ainda não esclareceu seu futuro na seleção, apesar das expectativas generalizadas de que este torneio tenha marcado sua despedida da Copa do Mundo.