“Somos os Estados Unidos” - A seleção masculina de futebol dos EUA está pronta para o confronto contra a Austrália na Copa do Mundo, enquanto uma acirrada troca de farpas continua entre os comentaristas

IRVINE, Califórnia — Tim Weah balança a cabeça ao ouvir a palavra. Ele certamente sabia que ela viria, principalmente porque tem sido a palavra da semana na reta final para o confronto da Seleção Masculina dos EUA contra a Austrália na Copa do Mundo.

“Layup.”

Essa única palavra, proferida pelo ex-jogador da Seleção Masculina dos EUA e atual comentarista Mike Grella, definiu a preparação para esta segunda partida da Copa do Mundo. A mídia australiana se agarrou a esse termo, transformando esta semana em uma batalha do tipo “nós contra eles”, digna de qualquer confronto na Copa do Mundo. Lendas do time dos Socceroos usaram a expressão para lançar suas próprias críticas ao futebol americano. Harry Kewell disse para comparar a geração de ouro da Austrália com a da Seleção Masculina dos EUA. Landon Donovan chamou o técnico australiano Tony Popovic de “presunçoso”. O goleiro australiano Matt Ryan, por sua vez, deu sua resposta no típico estilo australiano: “Nenhum c-word vai marcar contra mim.”

Assim, enquanto a guerra de palavras tomava conta da mídia, as principais estrelas da seleção americana foram chamadas a se pronunciar sobre o assunto. É por isso que Weah só consegue balançar a cabeça e revirar os olhos. Enquanto se prepara para a segunda partida de sua segunda Copa do Mundo, ele destaca uma lição que aprendeu há muito tempo: não há nada garantido nesse nível, e não há disputas do tipo “nós contra eles” nas quais valha a pena se envolver durante uma semana de Copa do Mundo.

“Um dos meus princípios é respeitar o adversário”, disse ele, “por isso, toda essa conversa é apenas bobagem para mim. Se você observar a seleção australiana — é uma equipe jovem que tem muita garra, muita determinação e muita vontade de vencer, assim como nós —, então a respeitamos da mesma forma que respeitamos qualquer outro adversário. Acho que vai ser um jogo maravilhoso.

“Não sei o que a mídia está tentando fazer, mas estamos olhando para o panorama geral.”

Quer Weah goste ou não, a batalha na mídia faz parte do jogo desta sexta-feira. O mesmo vale para alguns acontecimentos recentes. Como se já não houvesse tensão suficiente entre os dois lados, ambas as equipes também estarão relembrando um amistoso no outono que saiu um pouco do controle. Entradas duras, disputas físicas e até mesmo uma lesão de Christian Pulisic — o recente amistoso definiu o tom, e isso só foi reforçado pelos comentaristas da mídia nos meses desde que aconteceu.

Então, qual é o estado de espírito da seleção dos EUA a poucos dias de um amistoso? Respeitoso, mas ansioso. A Austrália está promovendo esse jogo como se fosse uma batalha, para o bem ou para o mal, e os jogadores dos EUA dizem que podem e estarão prontos para isso acontecer.

“Somos os Estados Unidos, não aceitamos besteira”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter, “e acho que isso é algo que [Mauricio Pochetino] realmente incutiu. Mesmo sendo argentino, ele tem essa mentalidade de: ‘Olha, é isso que fazemos e é isso que somos’. É disso que se trata os Estados Unidos.”

No momento, esta semana da Copa do Mundo gira em torno de todas as especulações que circulam fora do campo de treinamento, mesmo que aqueles que estão lá dentro façam o possível para evitá-las.