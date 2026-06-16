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United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

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“Somos os Estados Unidos” - A seleção masculina de futebol dos EUA está pronta para o confronto contra a Austrália na Copa do Mundo, enquanto uma acirrada troca de farpas continua entre os comentaristas

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Estados Unidos da América x Austrália

A mídia australiana levou para o lado pessoal as provocações antes do jogo, mas os jogadores não estão caindo na armadilha montada pelos comentaristas americanos

IRVINE, Califórnia — Tim Weah balança a cabeça ao ouvir a palavra. Ele certamente sabia que ela viria, principalmente porque tem sido a palavra da semana na reta final para o confronto da Seleção Masculina dos EUA contra a Austrália na Copa do Mundo.

“Layup.”

Essa única palavra, proferida pelo ex-jogador da Seleção Masculina dos EUA e atual comentarista Mike Grella, definiu a preparação para esta segunda partida da Copa do Mundo. A mídia australiana se agarrou a esse termo, transformando esta semana em uma batalha do tipo “nós contra eles”, digna de qualquer confronto na Copa do Mundo. Lendas do time dos Socceroos usaram a expressão para lançar suas próprias críticas ao futebol americano. Harry Kewell disse para comparar a geração de ouro da Austrália com a da Seleção Masculina dos EUA. Landon Donovan chamou o técnico australiano Tony Popovic de “presunçoso”. O goleiro australiano Matt Ryan, por sua vez, deu sua resposta no típico estilo australiano: “Nenhum c-word vai marcar contra mim.”

Assim, enquanto a guerra de palavras tomava conta da mídia, as principais estrelas da seleção americana foram chamadas a se pronunciar sobre o assunto. É por isso que Weah só consegue balançar a cabeça e revirar os olhos. Enquanto se prepara para a segunda partida de sua segunda Copa do Mundo, ele destaca uma lição que aprendeu há muito tempo: não há nada garantido nesse nível, e não há disputas do tipo “nós contra eles” nas quais valha a pena se envolver durante uma semana de Copa do Mundo.

“Um dos meus princípios é respeitar o adversário”, disse ele, “por isso, toda essa conversa é apenas bobagem para mim. Se você observar a seleção australiana — é uma equipe jovem que tem muita garra, muita determinação e muita vontade de vencer, assim como nós —, então a respeitamos da mesma forma que respeitamos qualquer outro adversário. Acho que vai ser um jogo maravilhoso.

“Não sei o que a mídia está tentando fazer, mas estamos olhando para o panorama geral.”

Quer Weah goste ou não, a batalha na mídia faz parte do jogo desta sexta-feira. O mesmo vale para alguns acontecimentos recentes. Como se já não houvesse tensão suficiente entre os dois lados, ambas as equipes também estarão relembrando um amistoso no outono que saiu um pouco do controle. Entradas duras, disputas físicas e até mesmo uma lesão de Christian Pulisic — o recente amistoso definiu o tom, e isso só foi reforçado pelos comentaristas da mídia nos meses desde que aconteceu.

Então, qual é o estado de espírito da seleção dos EUA a poucos dias de um amistoso? Respeitoso, mas ansioso. A Austrália está promovendo esse jogo como se fosse uma batalha, para o bem ou para o mal, e os jogadores dos EUA dizem que podem e estarão prontos para isso acontecer.

“Somos os Estados Unidos, não aceitamos besteira”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter, “e acho que isso é algo que [Mauricio Pochetino] realmente incutiu. Mesmo sendo argentino, ele tem essa mentalidade de: ‘Olha, é isso que fazemos e é isso que somos’. É disso que se trata os Estados Unidos.”

No momento, esta semana da Copa do Mundo gira em torno de todas as especulações que circulam fora do campo de treinamento, mesmo que aqueles que estão lá dentro façam o possível para evitá-las.

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    “O que estão bebendo ali?”

    As Copas do Mundo são sempre imprevisíveis, mas poucos poderiam imaginar que, justamente Grella, se tornaria o homem mais odiado da Austrália nesta semana.

    Tudo começou no sorteio da Copa do Mundo, em dezembro. Após o sorteio, Grella classificou a Austrália como um adversário fácil para a seleção dos EUA. “Um jogo fácil”, disse ele de forma infame, atraindo imediatamente a ira da mídia australiana. Entre as seleções do Pot 2, a Austrália era a que tinha a pior classificação, e era por isso que os americanos tinham motivos para ficar satisfeitos. A Austrália, por sua vez, também tinha motivos para sorrir: havia evitado seleções como Espanha, Argentina e França para enfrentar a terceira equipe com pior classificação do Pot 1.

    Enquanto Grella comemorava o confronto com os Socceroos, a mídia americana também se fixou na reação do técnico da Austrália, Popovic, que não parecia descontente com o grupo de sua seleção, dadas as circunstâncias.

    “Assisti à entrevista do técnico australiano depois do sorteio, e foi muito interessante”, disse Donovan em seu podcast “State of the Union” após o sorteio. “Foi único porque a maioria dos técnicos diz exatamente o que você espera, tipo: ‘Ah, foi um sorteio difícil, vai ser muito complicado’, e o primeiro comentário dele foi: ‘Estamos satisfeitos’. Eu pensei: ‘Sério? Você está mesmo?’ Ele tinha um ar de satisfação, e eu pensei: ‘Tudo bem, mal posso esperar.’

    “Gostaria de estar em campo. Quero jogar contra esses caras.”

    Donovan não é a única lenda a entrar na briga. O ícone australiano Kewell aproveitou a oportunidade para dar uma alfinetada nos EUA quando questionado sobre a reação vinda de lá.

    “Os EUA estão falando como se fossem uma nação incrível no futebol — ou soccer”, disse Kewell ao Code Sports. “Eu adoraria colocar a geração de ouro deles para jogar contra a nossa geração de ouro. Nem seria uma disputa. Não sei do que eles estão falando, realmente não sei.”

    Kewell também tornou a questão um pouco mais pessoal. Quando perguntado se ele sabia quem era Grella, Kewell respondeu: “Não, não faço ideia.”

    Grella, por sua vez, reforçou ainda mais seus comentários.

    “O que eles estão bebendo por lá?”, disse ele. “Porque eles não têm a menor chance de fazer nada na Copa do Mundo.”

    Enquanto tudo isso se desenrolava na mídia, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA tiveram que responder pelos comentários dos analistas. A resposta deles tem sido, em geral, a mesma: esses comentários não representam o que a Seleção Masculina dos EUA sente, especialmente depois da estreia da Austrália no torneio.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A vitória surpreendente da Austrália sobre a Turquia envia uma mensagem

    Embora grande parte das conversas nos primeiros dias desta Copa do Mundo tenha girado em torno dos EUA, tanto como anfitriões quanto como seleção, no dia seguinte à vitória da seleção masculina dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, os australianos deixaram bem claro que não podem ser subestimados.

    Na véspera de sua estreia, o craque da Turquia, Hakan Calhanoglu, afirmou que sua equipe iria “dominar” o adversário. Ele acabou se arrependendo dessa declaração. A Turquia teve a posse de bola, sim, mas a Austrália marcou os gols. Os Socceroos venceram por 2 a 0, começando a Copa do Mundo com o pé direito e, ao mesmo tempo, humilhando a favorita Turquia.

    “Eles vieram, falaram o que tinham que falar, mas não conseguiram provar isso em campo”, disse o artilheiro Nestory Irankunda aos repórteres em Vancouver. “No fim das contas, conquistamos a vitória, e as pessoas podem falar o quanto quiserem, mas se não vão mostrar desempenho em campo, então não adianta falar nada.

    “Obviamente, isso nos deu mais garra. É claro que isso irritou alguns dos nossos jogadores, mas, no fim das contas, esses caras podem falar todas as suas besteiras, então a gente realmente não liga.”

    A seleção masculina dos EUA está determinada a não cometer o mesmo erro que a Turquia cometeu. Os EUA podem ter a posse de bola e podem dominar o jogo, mas isso não garante um resultado. Por isso, a seleção está enfatizando a importância de manter a compostura, tanto antes quanto durante a partida.

    “Vocês viram o que aconteceu com a Turquia”, disse Berhalter. “Obviamente, eles tiveram dificuldade em furar a defesa deles, e a Turquia jogou muito bem. Adorei a forma como se defenderam. Deram tudo de si e funcionou. Se saíram muito bem. Vai ser um grande jogo, e vocês sabem que eles vão lutar.”

    Se os EUA não sabiam disso pelo jogo contra a Turquia, eles sabem desde o outono, quando enfrentaram essa mesma seleção australiana em uma das partidas mais acirradas que disputaram neste ciclo.

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    Uma prévia física

    Durante o intervalo daquele amistoso em outubro, segundo os jogadores, Pochettino não mediu palavras. Os EUA haviam descontado um gol graças a Haji Wright, empatando em 1 a 1, mas Pochettino não estava nada satisfeito. A Austrália vinha com intensidade, e a seleção dos EUA não estava conseguindo acompanhar. Pulisic mancou até o vestiário no meio do primeiro tempo após uma entrada dura, que passou relativamente impune tanto pelo árbitro quanto pela seleção dos EUA como um todo.

    Isso, disse Pochettino, era imperdoável, e foi por isso que ele repreendeu a equipe no intervalo. As consequências daquela conversa ajudaram a levar os EUA até onde estão agora, tanto que até mesmo jogadores que não estavam na equipe naquele dia se referem a ela.

    “Dá para ver que eles estavam, estão motivados e estão enfrentando os desafios”, disse Berhalter, “e acho que foi aí que o Mauricio fez aquele discurso no intervalo. Ele disse: ‘Esses caras não podem nos pisar’, e ele está certo.”

    Weah, que jogou os primeiros 64 minutos daquela partida, uma vitória por 2 a 1 com dois gols de Wright, lembra-se bem disso. Durante grande parte do primeiro tempo, os EUA se contentaram em sentir o ritmo do jogo. Isso não é algo que se possa fazer nesse nível. Essa foi uma das muitas lições que os EUA aprenderam durante uma caótica sequência de jogos no outono, que os jogadores continuam dizendo ter sido transformadora para esse grupo.

    “Estávamos meio que apenas testando o adversário, sentindo o quanto eles eram agressivos. Sabemos que eles são uma seleção com nível de Copa do Mundo, então essa experiência é divertida”, disse Weah. “Foi um jogo agressivo, e acho que, desde aquela partida no Colorado, mudamos bastante. Acho que ficamos um pouco mais agressivos também.”

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Lições aprendidas

    Ambas as seleções vão relembrar aquele amistoso. Ambas também vão reconhecer o quanto as coisas mudaram. Os EUA claramente evoluíram nos meses que se seguiram, chegando à vitória sobre o Paraguai na estreia na Copa do Mundo. A Austrália também. Com vitórias sobre seleções como Camarões e Curaçao, além de um empate com a Suíça durante a preparação para a Copa do Mundo.

    “Acho que sempre soubemos que haveria algo especial”, disse o meio-campista australiano Patrick Yazbek aoGOAL em janeiro. “Acho que eles reagiram bem no primeiro tempo, mas, no geral, acho que foi uma partida emocionante para todos, não apenas para os australianos ou americanos. Acho que é uma boa oportunidade agora enfrentar os EUA na Copa do Mundo, e acho que isso é bom para nós dois, porque já tivemos essa experiência um contra o outro. Quem vai aproveitar melhor as lições aprendidas? Acho que seremos nós.”

    É isso que vai determinar o jogo deste fim de semana, não as provocações da mídia nem as discussões sobre quem respeita ou não quem. No fim das contas, a partida de sexta-feira será um jogo de lições, e a equipe que mais aprendeu nos últimos meses será a que se posicionará para, no final das contas, vencer o grupo.

    Esses desafios já são mais do que suficientes. Todo esse papo é apenas a cereja do bolo. No fim das contas, todos os envolvidos esperam que a partida de sexta-feira seja acirrada e física. E, diante de uma torcida enlouquecida em Seattle, toda a conversa sobre vitórias fáceis será resolvida em campo, não no estúdio.

    “Vamos garantir que estejamos preparados para a competição, para o jogo, porque é uma partida incrível”, disse Weah. “Os jogadores têm respeito pela Austrália, então vamos garantir que nos preparemos bem e entremos em campo da maneira que precisamos.”

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