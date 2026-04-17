"Somos os campeões!" - Pape Gueye se recusa a devolver a medalha de campeão da CAN depois que o Senegal foi destituído do título pela CAF

Um dos pontos mais polêmicos após o jogo tem sido a situação das medalhas dos vencedores. Embora algumas notícias sugerissem que a equipe poderia ser obrigada a devolvê-las, Gueye descartou completamente essa possibilidade, esclarecendo que os comentários anteriores do companheiro de equipe Idrissa Gana Gueye foram mal interpretados.

“Nos sentimos campeões? Sim, claro, porque somos simplesmente os campeões africanos”, disse ele em entrevista ao L’Equipe. “Conseguimos vencer essa final em campo; o mundo inteiro viu isso. Houve aqueles incidentes, a interrupção, mas a partida foi retomada. Quando o pênalti foi marcado, nenhum marroquino quis interromper a partida; todos queriam cobrá-lo.

"Então, por que insistir no resultado final? E, além disso, as medalhas são nossas. Vamos devolver as medalhas como disse o Idrissa Gueye? Não, não, isso foi irônico! Eu disse a ele que não estava disposto a abrir mão da minha medalha! O mundo inteiro sabe perfeitamente bem que o Senegal ganhou a taça.”