AFP
Traduzido por
"Somos os campeões!" - Pape Gueye se recusa a devolver a medalha de campeão da CAN depois que o Senegal foi destituído do título pela CAF
Meio-campista contesta decisão da CAF sobre a desclassificação
As repercussões da polêmica final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos continuam a se intensificar, sendo Gueye o mais recente a criticar as instâncias dirigentes. O Senegal foi declarado perdedor por desistência após uma decisão da CAF, embora o mundo do futebol aguarde agora um veredicto final do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Apesar da decisão administrativa, Gueye defende que o resultado em campo deve ser mantido.
A final contra o Marrocos foi marcada por uma saída temporária dos jogadores e interrupções técnicas, já que o Senegal protestou contra uma decisão de pênalti no final da partida, mas o meio-campista argumenta que a retomada do jogo validou o resultado final.
- AFP
Gueye esclarece rumores sobre a devolução da medalha
Um dos pontos mais polêmicos após o jogo tem sido a situação das medalhas dos vencedores. Embora algumas notícias sugerissem que a equipe poderia ser obrigada a devolvê-las, Gueye descartou completamente essa possibilidade, esclarecendo que os comentários anteriores do companheiro de equipe Idrissa Gana Gueye foram mal interpretados.
“Nos sentimos campeões? Sim, claro, porque somos simplesmente os campeões africanos”, disse ele em entrevista ao L’Equipe. “Conseguimos vencer essa final em campo; o mundo inteiro viu isso. Houve aqueles incidentes, a interrupção, mas a partida foi retomada. Quando o pênalti foi marcado, nenhum marroquino quis interromper a partida; todos queriam cobrá-lo.
"Então, por que insistir no resultado final? E, além disso, as medalhas são nossas. Vamos devolver as medalhas como disse o Idrissa Gueye? Não, não, isso foi irônico! Eu disse a ele que não estava disposto a abrir mão da minha medalha! O mundo inteiro sabe perfeitamente bem que o Senegal ganhou a taça.”
Mane demonstra liderança no caos do final
A final foi marcada por um momento de protesto em que o Senegal abandonou brevemente o campo. Gueye admitiu que a imagem transmitida não foi das melhores, mas deu crédito a Sadio Mané por garantir que a equipe concluísse a tarefa, apesar da injustiça sentida.
“Talvez não tenha sido o melhor exemplo sair de campo, mas quando você é vítima de uma injustiça, com a pressão da partida, e ainda por cima sendo uma final”, explicou Gueye. “Sadio nos disse para voltarmos, que iríamos jogar como homens, e que, se fôssemos perder, era assim que as coisas eram. Todos nós o ouvimos: pênalti defendido, prorrogação e meu gol.”
- AFP
A disputa judicial segue para o TAS
A situação permanece incerta à medida que a disputa judicial segue para o TAS. Até que se chegue a uma decisão, os registros oficiais continuam em disputa, mas Gueye e seus companheiros acreditam que seu desempenho ao longo dos 120 minutos supera qualquer questão técnica.
O Senegal enfrenta agora um período de incerteza, com a equipe precisando manter o foco apesar das distrações fora de campo. Com a Copa do Mundo se aproximando, os Leões da Teranga devem canalizar esse espírito de luta para a próxima competição norte-americana, onde estão no Grupo I ao lado de França, Noruega e Iraque.