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Adhe Makayasa

Traduzido por

"Somos o time a ser batido": técnico da Inter, Cristian Chivu, manda forte aviso aos rivais da Serie A antes da nova temporada

C. Chivu
Inter de Milão
Campeonato Italiano

O técnico da Inter, Cristian Chivu, insiste que seu time é "a equipe a ser batida" enquanto se prepara para defender o título da Serie A na temporada 2026-27. A Inter conquistou com autoridade seu 21º Scudetto na última temporada, terminando 11 pontos à frente do Napoli, mas Chivu espera um forte desafio de seus rivais nacionais reforçados.

  • Chivu mira a defesa do título

    A Inter conquistou seu 21º título da Serie A na temporada passada, terminando 11 pontos à frente do campeão de 2024-25, o Napoli. Esse feito fez com que Chivu se tornasse apenas o quinto técnico da história do clube a vencer o Scudetto em sua temporada de estreia em San Siro. Antes da nova campanha, o treinador está plenamente ciente de que rivais como Napoli, AC Milan, Como e Juventus fizeram movimentos significativos para tirar seu time do topo.

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  • Chivu Inter Parma Serie A ScudettoGetty Images

    "Somos o time a ser batido"

    Para reforçar seu elenco na defesa do título, a Inter trouxe novos reforços, incluindo John Stones e Aleksandar Stankovic.

    Quando foi perguntado sobre os principais rivais nesta temporada, Chivu disse aos canais de mídia da Inter: "Ainda não defini isso muito bem. São os times de sempre, os que querem dificultar a vida dos atuais campeões italianos. Somos o time a ser batido.

    "Ainda faltam algumas peças, e ainda temos algumas semanas para chegar na melhor forma possível para a partida de abertura da liga."

  • Campeões focam na forma física

    Integrar os novos reforços e manter o elenco em boas condições físicas têm sido as principais prioridades da comissão técnica da Inter durante toda a pré-temporada.

    Ao falar sobre o nível de preparação de sua equipe antes do início das competições, Chivu acrescentou: "O mais importante até agora é que tivemos pouquíssimos problemas físicos. No momento, esse é o aspecto mais encorajador, e estamos felizes com isso."

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  • inter Getty Images

    Preparativos finais em andamento

    A Inter ainda tem dois amistosos de pré-temporada contra Juventus e Real Betis para ajustar sua estabilidade tática. A atual campeã, então, iniciará oficialmente sua campanha na Serie A 2026-27 recebendo o recém-promovido Monza no San Siro, em 22 de agosto. A partida de abertura servirá como um teste inicial para o time de Chivu provar sua força sob o peso das expectativas como favorito ao título.

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