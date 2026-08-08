Para reforçar seu elenco na defesa do título, a Inter trouxe novos reforços, incluindo John Stones e Aleksandar Stankovic.

Quando foi perguntado sobre os principais rivais nesta temporada, Chivu disse aos canais de mídia da Inter: "Ainda não defini isso muito bem. São os times de sempre, os que querem dificultar a vida dos atuais campeões italianos. Somos o time a ser batido.

"Ainda faltam algumas peças, e ainda temos algumas semanas para chegar na melhor forma possível para a partida de abertura da liga."