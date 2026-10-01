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"Somos muito bons em focar nos aspectos negativos!" - Alessandro Bastoni faz apelo enquanto a Itália ganha confiança para duelo contra a França
Mudando a mentalidade sob o comando de Mancini
Bastoni pediu que a Itália deixe de lado sua mentalidade negativa antes do confronto de sexta-feira pela Liga das Nações contra a França. O zagueiro da Inter acredita que abandonar esse pessimismo cultural é fundamental para ajudar Mancini a reconstruir a confiança do elenco, especialmente no momento em que a Azzurra busca se recuperar da frustração por ficar fora das últimas três Copas do Mundo e restaurar a confiança que impulsionou o triunfo na Euro 2021.
Em entrevista à Sky Sport Italia sobre o ambiente atual dentro da concentração, Bastoni foi sincero ao falar sobre o trabalho psicológico que vem sendo realizado pela comissão técnica. O defensor observou que, embora a equipe esteja mostrando sinais de reação, ainda há um longo caminho pela frente. "O treinador está trabalhando a nossa autoestima. Na Itália, somos muito bons em reclamar, sentir pena de nós mesmos e focar em tudo de negativo, mas, na minha opinião, também deveríamos aprender a dizer quando fizemos algo bom. Quanto mais dissermos isso, mais começaremos a acreditar, então temos de trabalhar nisso", explicou Bastoni durante seus compromissos antes da partida.
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Em busca de consistência tática e identidade
A campanha da Itália na Liga das Nações tem sido uma montanha-russa até aqui, com uma decepcionante derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica seguida por um contundente triunfo por 4 a 1 sobre a Turquia. Enquanto isso, a França chega para o confronto em grande forma, depois de garantir vitórias consecutivas por 1 a 0 fora de casa sobre Turquia e Bélgica nas duas primeiras partidas.
O defensor quer ver a equipe manter o nível apresentado na vitória mais recente. "Somos capazes de nos impor em um jogo único contra qualquer adversário, mas também queremos ser consistentes e garantir que a Itália tenha uma identidade reconhecível em campo", afirmou. Destacando a necessidade de manter um nível de excelência, ele acrescentou: "Nosso padrão tem de ser o que vimos na partida mais recente."
Redenção e responsabilidade pessoal
Para Bastoni, pessoalmente, esta pausa internacional representa uma chance de redenção após um período difícil com a seleção. Seu retorno com gol contra a Turquia marcou sua primeira partida pela Itália desde seu caro cartão vermelho no playoff da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina.
Ao abordar a sombra daquele cartão vermelho, Bastoni admitiu que sentia um senso de obrigação com os torcedores que sofreram com os fracassos da equipe. "As coisas poderiam ter sido piores para mim em nível de clube, já que conquistamos dois troféus com a Inter, então considero que foi uma temporada positiva. Como eu disse após a partida com a Turquia, obviamente sinto que estou em dívida com o povo da Itália. Foi uma noite muito difícil para mim, mas também para todos aqueles que apoiam a Itália. Ergui a cabeça, assumi a responsabilidade e fiquei mais determinado do que nunca a mostrar meu verdadeiro valor", comentou o defensor, com visível sinceridade.
- Getty Images Sport
Preparando-se para o desafio francês
A próxima sequência segue extenuante para a Itália, com a viagem a Paris seguida por um jogo em casa contra a Turquia em 5 de outubro. Espera-se que Mancini utilize toda a profundidade do elenco para passar por esses compromissos, especialmente com outra rodada dupla contra França e Bélgica se aproximando em novembro. Bastoni observou que os novos rostos do grupo trouxeram uma energia revigorante que ajudou o elenco a deixar para trás a forte pressão do passado recente. "Vi personalidades fortes no elenco, eles não têm medo de tentar algo novo, e essa leveza é provavelmente o que precisávamos", observou.
Questionado sobre qual estrela do estrelado elenco francês ele mais gostaria de tirar da escalação adversária para facilitar a tarefa da Itália, Bastoni considerou a missão impossível por causa da enorme quantidade de talento à disposição de Zinedine Zidane. "Isso é difícil demais, eu nem saberia por onde começar!", brincou.
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