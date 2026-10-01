Bastoni pediu que a Itália deixe de lado sua mentalidade negativa antes do confronto de sexta-feira pela Liga das Nações contra a França. O zagueiro da Inter acredita que abandonar esse pessimismo cultural é fundamental para ajudar Mancini a reconstruir a confiança do elenco, especialmente no momento em que a Azzurra busca se recuperar da frustração por ficar fora das últimas três Copas do Mundo e restaurar a confiança que impulsionou o triunfo na Euro 2021.

Em entrevista à Sky Sport Italia sobre o ambiente atual dentro da concentração, Bastoni foi sincero ao falar sobre o trabalho psicológico que vem sendo realizado pela comissão técnica. O defensor observou que, embora a equipe esteja mostrando sinais de reação, ainda há um longo caminho pela frente. "O treinador está trabalhando a nossa autoestima. Na Itália, somos muito bons em reclamar, sentir pena de nós mesmos e focar em tudo de negativo, mas, na minha opinião, também deveríamos aprender a dizer quando fizemos algo bom. Quanto mais dissermos isso, mais começaremos a acreditar, então temos de trabalhar nisso", explicou Bastoni durante seus compromissos antes da partida.