O FK Bodø/Glimt, sensação da Liga dos Campeões, revelou um novo uniforme muito especial para a temporada que acaba de começar na Noruega.
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"Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega": Bodø/Glimt, a sensação da Liga dos Campeões, lança um novo uniforme muito especial
A nova camisa não apenas comemora o 110º aniversário do clube, fundado em 1916, “mas também representa a crescente presença global”, depois que o Bodø/Glimt alcançou de forma sensacional as oitavas de final em sua primeira temporada na Liga dos Campeões, escreve a agência Empower Sports em um comunicado à imprensa sobre o assunto.
O clube norueguês de ponta escreveu “uma das histórias mais admiradas do futebol europeu”, continua o comunicado. A nova camisa vem, naturalmente, na cor amarela do clube e apresenta detalhes em preto. Ela é inspirada em algumas camisas dos primórdios do Bodö/Glimt e, além disso, a gola chamativa também é “uma homenagem às camisas das primeiras décadas do clube, bem como das décadas de 1990 e início dos anos 2000”.
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O Bodö/Glimt causou sensação na Liga dos Campeões: por pouco não conseguiu chegar às quartas de final
A camisa será divulgada principalmente por meio de uma campanha de vídeo global, que inclui imagens do Rio de Janeiro (Brasil), Tóquio (Japão) e Amsterdã (Países Baixos). O objetivo é ilustrar a crescente popularidade global do Bodö/Glimt, impulsionada pelos recentes sucessos na Liga dos Campeões — com novos torcedores e admiradores em todo o mundo.
“Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega, mas cada vez mais pessoas ao redor do mundo acompanham o Bodö/Glimt”, disse o capitão Patrick Berg no vídeo. “Estamos orgulhosos de tê-los conosco agora.”
O Bodö/Glimt conseguiu, de forma surpreendente, chegar à fase eliminatória da Liga dos Campeões graças a uma forte arrancada no final da fase de grupos. Nas últimas três rodadas, os noruegueses seguiram um empate em 2 a 2 contra o Borussia Dortmund com vitórias sensacionais contra o Manchester City (3 a 1) e o Atlético de Madrid (2 a 1). Com isso, conseguiram subir para a 23ª posição e se classificaram para as eliminatórias.
Lá, o Bodø/Glimt causou a próxima sensação, eliminando o Inter de Milão, finalista do ano anterior, da competição com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 1). Nas oitavas de final, após uma vitória por 3 a 0 na partida de ida contra o Sporting Lisboa, tudo indicava que o time já estava classificado para a fase das oito melhores equipes da Europa — mas a partida de volta em Portugal, na terça-feira, foi perdida por 0 a 5 na prorrogação, e assim Jens Petter Hauge e companhia acabaram sendo eliminados.
Apesar disso, o Bodø/Glimt fez história. A nova camisa foi criada para a temporada de 2026, que acaba de começar e que, na Noruega, ao contrário da maioria das outras ligas europeias, é disputada ao longo do ano civil. Devido aos compromissos internacionais, o Bodø/Glimt ainda não entrou em campo e não jogou na estreia do campeonato no último fim de semana. A primeira partida da liga para o time, que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, está marcada para o início de abril, contra o Kristiansund BK.
Bodö/Glimt: Todos os resultados desta temporada da Liga dos Campeões
Rodada
Adversário
Resultado
Classificação
Sturm Graz (C)
5:0
Eliminatórias
Sturm Graz (F)
1:2
Fase de grupos
Slavia Praga (A)
2:2
Fase de grupos
Tottenham Hotspur (C)
2:2
Fase de grupos
Galatasaray (F)
1 a 3
Fase de grupos
AS Monaco (C)
0:1
Fase de grupos
Juventus de Turim (C)
2:3
Fase de grupos
Borussia Dortmund (F)
2 a 2
Fase de grupos
Manchester City (C)
3:1
Fase de grupos
Atlético de Madrid (F)
2 a 1
Playoffs
Inter de Milão (C)
3 a 1
Playoffs
Inter de Milão (F)
2 a 1
Oitavas de final
Sporting Lisboa (C)
3:0
Oitavas de final
Sporting Lisboa (F)
0 a 5 na prorrogação