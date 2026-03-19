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Jens Petter Haugehaakon paulsen Unisport / Bodö/Glimt
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega": Bodø/Glimt, a sensação da Liga dos Campeões, lança um novo uniforme muito especial

Embora tenha sido eliminado de forma dramática nas oitavas de final, a temporada do Bodø/Glimt na Liga dos Campeões continua sendo uma das melhores lembranças. A nova camisa também pretende simbolizar a ascensão do clube.

O FK Bodø/Glimt, sensação da Liga dos Campeões, revelou um novo uniforme muito especial para a temporada que acaba de começar na Noruega.

  • A nova camisa não apenas comemora o 110º aniversário do clube, fundado em 1916, “mas também representa a crescente presença global”, depois que o Bodø/Glimt alcançou de forma sensacional as oitavas de final em sua primeira temporada na Liga dos Campeões, escreve a agência Empower Sports em um comunicado à imprensa sobre o assunto.

    O clube norueguês de ponta escreveu “uma das histórias mais admiradas do futebol europeu”, continua o comunicado. A nova camisa vem, naturalmente, na cor amarela do clube e apresenta detalhes em preto. Ela é inspirada em algumas camisas dos primórdios do Bodö/Glimt e, além disso, a gola chamativa também é “uma homenagem às camisas das primeiras décadas do clube, bem como das décadas de 1990 e início dos anos 2000”.

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  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    O Bodö/Glimt causou sensação na Liga dos Campeões: por pouco não conseguiu chegar às quartas de final

    A camisa será divulgada principalmente por meio de uma campanha de vídeo global, que inclui imagens do Rio de Janeiro (Brasil), Tóquio (Japão) e Amsterdã (Países Baixos). O objetivo é ilustrar a crescente popularidade global do Bodö/Glimt, impulsionada pelos recentes sucessos na Liga dos Campeões — com novos torcedores e admiradores em todo o mundo.

    “Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega, mas cada vez mais pessoas ao redor do mundo acompanham o Bodö/Glimt”, disse o capitão Patrick Berg no vídeo. “Estamos orgulhosos de tê-los conosco agora.”

    O Bodö/Glimt conseguiu, de forma surpreendente, chegar à fase eliminatória da Liga dos Campeões graças a uma forte arrancada no final da fase de grupos. Nas últimas três rodadas, os noruegueses seguiram um empate em 2 a 2 contra o Borussia Dortmund com vitórias sensacionais contra o Manchester City (3 a 1) e o Atlético de Madrid (2 a 1). Com isso, conseguiram subir para a 23ª posição e se classificaram para as eliminatórias.

    Lá, o Bodø/Glimt causou a próxima sensação, eliminando o Inter de Milão, finalista do ano anterior, da competição com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 1). Nas oitavas de final, após uma vitória por 3 a 0 na partida de ida contra o Sporting Lisboa, tudo indicava que o time já estava classificado para a fase das oito melhores equipes da Europa — mas a partida de volta em Portugal, na terça-feira, foi perdida por 0 a 5 na prorrogação, e assim Jens Petter Hauge e companhia acabaram sendo eliminados.

    Apesar disso, o Bodø/Glimt fez história. A nova camisa foi criada para a temporada de 2026, que acaba de começar e que, na Noruega, ao contrário da maioria das outras ligas europeias, é disputada ao longo do ano civil. Devido aos compromissos internacionais, o Bodø/Glimt ainda não entrou em campo e não jogou na estreia do campeonato no último fim de semana. A primeira partida da liga para o time, que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, está marcada para o início de abril, contra o Kristiansund BK.


  • Bodö/Glimt: Todos os resultados desta temporada da Liga dos Campeões


    Rodada

    Adversário

    Resultado

    Classificação

    Sturm Graz (C)

    5:0

    Eliminatórias

    Sturm Graz (F)

    1:2

    Fase de grupos

    Slavia Praga (A)

    2:2

    Fase de grupos

    Tottenham Hotspur (C)

    2:2

    Fase de grupos

    Galatasaray (F)

    1 a 3

    Fase de grupos

    AS Monaco (C)

    0:1

    Fase de grupos

    Juventus de Turim (C)

    2:3

    Fase de grupos

    Borussia Dortmund (F)

    2 a 2

    Fase de grupos

    Manchester City (C)

    3:1

    Fase de grupos

    Atlético de Madrid (F)

    2 a 1

    Playoffs

    Inter de Milão (C)

    3 a 1

    Playoffs

    Inter de Milão (F)

    2 a 1

    Oitavas de final

    Sporting Lisboa (C)

    3:0

    Oitavas de final

    Sporting Lisboa (F)

    0 a 5 na prorrogação


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