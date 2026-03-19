"Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega": Bodø/Glimt, a sensação da Liga dos Campeões, lança um novo uniforme muito especial

A camisa será divulgada principalmente por meio de uma campanha de vídeo global, que inclui imagens do Rio de Janeiro (Brasil), Tóquio (Japão) e Amsterdã (Países Baixos). O objetivo é ilustrar a crescente popularidade global do Bodö/Glimt, impulsionada pelos recentes sucessos na Liga dos Campeões — com novos torcedores e admiradores em todo o mundo.

“Somos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega, mas cada vez mais pessoas ao redor do mundo acompanham o Bodö/Glimt”, disse o capitão Patrick Berg no vídeo. “Estamos orgulhosos de tê-los conosco agora.”

O Bodö/Glimt conseguiu, de forma surpreendente, chegar à fase eliminatória da Liga dos Campeões graças a uma forte arrancada no final da fase de grupos. Nas últimas três rodadas, os noruegueses seguiram um empate em 2 a 2 contra o Borussia Dortmund com vitórias sensacionais contra o Manchester City (3 a 1) e o Atlético de Madrid (2 a 1). Com isso, conseguiram subir para a 23ª posição e se classificaram para as eliminatórias.

Lá, o Bodø/Glimt causou a próxima sensação, eliminando o Inter de Milão, finalista do ano anterior, da competição com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 1). Nas oitavas de final, após uma vitória por 3 a 0 na partida de ida contra o Sporting Lisboa, tudo indicava que o time já estava classificado para a fase das oito melhores equipes da Europa — mas a partida de volta em Portugal, na terça-feira, foi perdida por 0 a 5 na prorrogação, e assim Jens Petter Hauge e companhia acabaram sendo eliminados.

Apesar disso, o Bodø/Glimt fez história. A nova camisa foi criada para a temporada de 2026, que acaba de começar e que, na Noruega, ao contrário da maioria das outras ligas europeias, é disputada ao longo do ano civil. Devido aos compromissos internacionais, o Bodø/Glimt ainda não entrou em campo e não jogou na estreia do campeonato no último fim de semana. A primeira partida da liga para o time, que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, está marcada para o início de abril, contra o Kristiansund BK.



