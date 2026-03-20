Getty Images Sport
Traduzido por
"Somos bicampeões!" - Argentina conquista vitória sobre a Espanha enquanto o presidente da CONMEBOL critica a La Roja e a UEFA pelo cancelamento da Finalissima
Dominguez declara vitória por desistência
O confronto dos sonhos entre a Argentina, campeã da Copa América, e a Espanha, vencedora da Eurocopa, está oficialmente cancelado, mas a guerra diplomática está apenas começando. Após um colapso total nas negociações entre a UEFA e a CONMEBOL, a entidade que rege o futebol sul-americano assumiu uma postura combativa, alegando que o título deveria permanecer em Buenos Aires por falta de acordo.
Dominguez aproveitou a plataforma do sorteio da Copa Libertadores para zombar dos campeões europeus. A disputa gira em torno da falta de acordo sobre o local e a data, com ambas as federações trocando acusações de inflexibilidade ao longo da última semana.
- AFP
Tiros disparados da América do Sul
A retórica passou de uma discordância profissional para um ridículo total quando Dominguez sugeriu que a relutância da Espanha em atender às exigências de calendário da Argentina equivalia a uma desistência. Ele exortou os argentinos a deixarem de ver o futebol europeu como o padrão de excelência, insistindo que a Albiceleste é agora a rainha indiscutível da Copa Intercontinental.
“Se considerarmos uma vitória por desistência, vocês são bicampeões da Finalissima”, disse Dominguez àDSports. “E mais uma coisa: vocês têm que acreditar em si mesmos, a grama nem sempre é mais verde do outro lado. E outra coisa: vocês têm que acreditar nisso, a grama do vizinho não é tão verde assim.”
Mais tarde, em entrevista à Rádio La Red, ele reforçou sua afirmação de que a Espanha havia efetivamente entregue o troféu. “De que nacionalidade você é? Argentino, então parabéns, porque somos bicampeões da Finalissima, eles nem apareceram.”
A disputa pela programação se torna tóxica
O cancelamento da partida foi inicialmente anunciado pela UEFA, que culpou a Associação Argentina de Futebol (AFA) por rejeitar várias propostas, incluindo um confronto de grande repercussão no Santiago Bernabéu. Segundo o órgão europeu, a Argentina recusou um acordo para jogar em campo neutro e uma possível disputa em duas partidas, levando a um impasse que não pôde ser resolvido.
“A primeira opção era realizar a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na data original, com uma divisão de 50:50 dos torcedores no estádio. Isso teria proporcionado um cenário de classe mundial, condizente com um evento tão prestigiado, mas a Argentina recusou”, afirmou um comunicado da UEFA.
“A segunda opção era realizar a Finalissima em duas partidas — uma no Santiago Bernabéu em 27 de março e a outra em Buenos Aires durante uma janela internacional antes da Eurocopa e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de torcedores de 50:50 para a partida em Madri. Essa opção também foi rejeitada.”
- Getty
A disputa sobre o terreno neutro
Do ponto de vista argentino, a recusa em jogar em Madri foi uma questão de integridade esportiva. A AFA e a CONMEBOL argumentaram que jogar na capital espanhola teria violado “o princípio da equidade esportiva”, já que não poderia ser considerado um local verdadeiramente neutro para uma partida envolvendo a Espanha. Enquanto a AFA se mostrou aberta a jogar em Roma no dia 31 de março, a federação espanhola (RFEF) recusou a proposta porque muitos de seus principais jogadores do Barcelona e do Atlético de Madrid se enfrentariam na La Liga poucos dias depois.
“A CONMEBOL e a AFA sempre reiteraram seu desejo de disputar a Finalissima em um local neutro e aceitaram o local proposto após longa insistência da UEFA para que a partida fosse realizada em Madri”, afirmou a AFA em um comunicado à imprensa.
Publicidade