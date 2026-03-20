"Somos bicampeões!" - Argentina conquista vitória sobre a Espanha enquanto o presidente da CONMEBOL critica a La Roja e a UEFA pelo cancelamento da Finalissima

A retórica passou de uma discordância profissional para um ridículo total quando Dominguez sugeriu que a relutância da Espanha em atender às exigências de calendário da Argentina equivalia a uma desistência. Ele exortou os argentinos a deixarem de ver o futebol europeu como o padrão de excelência, insistindo que a Albiceleste é agora a rainha indiscutível da Copa Intercontinental.

“Se considerarmos uma vitória por desistência, vocês são bicampeões da Finalissima”, disse Dominguez àDSports. “E mais uma coisa: vocês têm que acreditar em si mesmos, a grama nem sempre é mais verde do outro lado. E outra coisa: vocês têm que acreditar nisso, a grama do vizinho não é tão verde assim.”

Mais tarde, em entrevista à Rádio La Red, ele reforçou sua afirmação de que a Espanha havia efetivamente entregue o troféu. “De que nacionalidade você é? Argentino, então parabéns, porque somos bicampeões da Finalissima, eles nem apareceram.”