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"Somos apenas seres humanos" - Andy Robertson reflete sobre o impacto da morte de Diogo Jota no elenco do Liverpool, enquanto o lateral se prepara para uma despedida emocionante de Anfield
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O luto nos bastidores
Embora Robertson seja lembrado como um dos melhores laterais-esquerdos de sua geração, sua personalidade marcante e os laços estreitos com seus companheiros de equipe consolidaram seu status como um verdadeiro ídolo da torcida. No entanto, o período mais difícil de sua carreira no Liverpool ocorreu em julho passado, após o falecimento trágico e repentino de Jota. Os dois haviam criado um vínculo inseparável, que desde então foi imortalizado em um mural impressionante do lado de fora de Anfield.
Robertson revelou o imenso fardo psicológico carregado pelo elenco do Liverpool ao longo do último ano, após a devastadora perda de Jota. A crua realidade da tragédia atingiu os jogadores imediatamente após a euforia das comemorações do título da Premier League, no final da temporada anterior. “Acho que, pelo que aconteceu no verão, ninguém poderia estar preparado para o que tivemos que passar”, admitiu Robertson em uma conversa comovente com Ian Wright no programa The Overlap. “A primeira vez que vi os rapazes depois do dia do troféu foi quando estávamos no avião a caminho do funeral do nosso amigo. Não quero que isso seja usado como desculpa, mas para os rapazes tem sido difícil. No fim das contas, somos apenas seres humanos.”
- AFP
O impacto psicológico
O profundo impacto causado pelo falecimento de Jota levou a diretoria do clube e a equipe de ciência do esporte a alterar completamente sua abordagem tradicional em relação à preparação de atletas de alto rendimento. Percebendo que os jogadores estavam tendo dificuldade para equilibrar as intensas exigências físicas com a imensa dor pessoal, a comissão técnica teve que reduzir a carga de treinos.
“Acho que para o mundo do futebol já foi difícil o suficiente, mas para nós, ele era um dos nossos melhores amigos… foi difícil”, acrescentou o zagueiro. “E, obviamente, desse ponto de vista, tivemos uma pré-temporada prejudicada, sabe, certas coisas que precisávamos [fazer] e outras que precisávamos respeitar em relação à forma como estávamos lidando com o luto. Não podíamos permitir que o técnico ou os cientistas do esporte nos pressionassem demais tão cedo por causa do que estávamos passando, e eles estavam passando exatamente pela mesma coisa.”
- AFP
O mundo do futebol ainda está de luto pela morte de Jota
O mundo do futebol ficou em choque após a trágica morte de Jota, um dos jogadores portugueses mais influentes de sua geração. Jota construiu uma reputação baseada em sua inteligência, versatilidade e finalização precisa, tornando-se uma figura fundamental tanto para o Liverpool quanto para a seleção portuguesa de futebol. Sua ética de trabalho incansável e sua capacidade de se destacar em momentos decisivos lhe renderam a admiração de companheiros de equipe, treinadores e torcedores por toda a Europa.
Depois de se transferir do Wolves para o Liverpool em 2020, Jota desempenhou um papel importante nos sucessos do clube na Premier League e na FA Cup, ao mesmo tempo em que ajudou Portugal a competir nos maiores palcos internacionais. Além de suas conquistas em campo, Jota era amplamente respeitado por seu profissionalismo, humildade e forte conexão com os torcedores, tornando sua morte uma perda devastadora para a comunidade futebolística em todo o mundo.
- AFP
Fim de uma era em Anfield
Enquanto Robertson se prepara para pisar no gramado de Anfield pela última vez neste fim de semana, quando o Liverpool recebe o Brentford em sua última partida da temporada da Premier League, o jogador de 32 anos encerrará uma carreira brilhante de nove anos com os Reds.
Durante sua ilustre passagem por Anfield, o lateral acumulou 344 partidas em todas as competições, marcando 14 gols e registrando 69 assistências, além de conquistar nove troféus importantes – com destaque para dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões.