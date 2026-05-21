"Somos apenas seres humanos" - Andy Robertson reflete sobre o impacto da morte de Diogo Jota no elenco do Liverpool, enquanto o lateral se prepara para uma despedida emocionante de Anfield

Embora Robertson seja lembrado como um dos melhores laterais-esquerdos de sua geração, sua personalidade marcante e os laços estreitos com seus companheiros de equipe consolidaram seu status como um verdadeiro ídolo da torcida. No entanto, o período mais difícil de sua carreira no Liverpool ocorreu em julho passado, após o falecimento trágico e repentino de Jota. Os dois haviam criado um vínculo inseparável, que desde então foi imortalizado em um mural impressionante do lado de fora de Anfield.

Robertson revelou o imenso fardo psicológico carregado pelo elenco do Liverpool ao longo do último ano, após a devastadora perda de Jota. A crua realidade da tragédia atingiu os jogadores imediatamente após a euforia das comemorações do título da Premier League, no final da temporada anterior. “Acho que, pelo que aconteceu no verão, ninguém poderia estar preparado para o que tivemos que passar”, admitiu Robertson em uma conversa comovente com Ian Wright no programa The Overlap. “A primeira vez que vi os rapazes depois do dia do troféu foi quando estávamos no avião a caminho do funeral do nosso amigo. Não quero que isso seja usado como desculpa, mas para os rapazes tem sido difícil. No fim das contas, somos apenas seres humanos.”







